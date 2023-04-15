Rùng mình một nhà hàng rửa bát đĩa phục vụ cho khách hàng trong nhà vệ sinh quá bẩn, bốc mùi hôi thối

Thế giới 15/04/2023 18:51

Những cảnh tượng chế biến đồ ăn hay vệ sinh bát đĩa mất vệ sinh “khuất mắt” tại các nhà hàng, quán ăn vẫn diễn ra hằng ngày.

Một đoạn video do một người đàn ông phát hiện và đăng tải lên mạng xã hội về vụ việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại một nhà hàng mà anh đến để ăn uống đã được cư dân mạng bàn tán sôi nổi.

Rùng mình một nhà hàng rửa bát đĩa phục vụ cho khách hàng trong nhà vệ sinh quá bẩn, bốc mùi hôi thối - Ảnh 1

Vào ngày 15/4 hôm nay (giờ địa phương), tờ Dojo của phương tiện truyền thông Trung Quốc đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một nhà hàng nổi tiếng đang rửa bát đĩa để phục vụ khách hàng bên cạnh nhà vệ sinh nam.

Đoạn video được quay vào ngày 13/4 bởi một công dân sống ở thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Anh Yang, người quay video, cho biết anh đã đi vào nhà vệ sinh của nhà hàng và giơ máy quay trước cảnh tượng khó tin đang diễn ra.

Rùng mình một nhà hàng rửa bát đĩa phục vụ cho khách hàng trong nhà vệ sinh quá bẩn, bốc mùi hôi thối - Ảnh 2
Ảnh: Dojo

Đó là bởi vì có rất nhiều món ăn của khách hàng được đặt bên cạnh nhà vệ sinh bẩn.

Trên sàn nhà vệ sinh không được lau chùi sạch sẽ, muỗng đũa dành cho khách nằm rác rác lung tung trên sàn.

Ngay khi nhìn thấy điều này, anh Yang nói rằng mình cảm thấy buồn nôn, "Có vẻ như chủ nhà hàng không có ý thức vệ sinh”, anh nói.

Rùng mình một nhà hàng rửa bát đĩa phục vụ cho khách hàng trong nhà vệ sinh quá bẩn, bốc mùi hôi thối - Ảnh 3
Ảnh: Dojo

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, cư dân mạng đã tỏ ra rất phẫn nộ.

Nhiều người xem video đã phản hồi: "Làm sao một nhà hàng chuẩn bị đồ ăn cho người ăn lại có ý thức vệ sinh như vậy?", "Nhìn thôi đã muốn nôn", "Hãy cho tôi biết nhà hàng đó đi. Tôi sẽ không bao giờ đến đó”.

Rùng mình một nhà hàng rửa bát đĩa phục vụ cho khách hàng trong nhà vệ sinh quá bẩn, bốc mùi hôi thối - Ảnh 4
Ảnh: Dojo

Anh Yang khiến mọi người bị sốc hơn khi nói rằng sau khi dùng bữa tại nhà hàng, mọi người trong bữa tiệc thậm chí còn bị ngộ độc thực phẩm.

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Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội an toàn vệ sinh thực phẩm

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