Thử thách tìm hổ trong ảnh: Nếu làm được bạn sẽ là một thiên tài

Thế giới 15/04/2023 18:39

Ảo ảnh quang học là một trong những cách thú vị để thử thách khả năng quan sát và tư duy của con người.

Ảo ảnh quang học không chỉ đơn thuần là trò vui và giải trí, những thử nghiệm này thường đo lường được mức độ thông minh của một người.

Có nhiều loại ảo ảnh bao gồm vật lý, sinh lý và nhận thức. Thông thường, ảo ảnh quang học bao gồm một hình ảnh có khả năng làm bẽ gãy trí óc và thậm chí thay đổi hình dạng.

Não bộ con người được nuôi dưỡng theo cách đó, nó có xu hướng bỏ qua các chi tiết nhỏ và thường chuyển sự chú ý của mình về hình ảnh lớn hơn hoặc toàn bộ. Do đó, những ảo ảnh này có thể nói nhiều về chức năng não bộ của bạn và thậm chí có thể được sử dụng để huấn luyện tâm trí của bạn.

Thử thách tìm hổ trong ảnh: Nếu làm được bạn sẽ là một thiên tài - Ảnh 1
Trong bức ảnh có 16 con hổ. Ảnh: India Times

Ảo ảnh quang học mà chúng tôi muốn giới thiệu là một bức tranh chứa đựng cảnh rừng rộng lớn tươi tốt với sự hiện diện của các loài động vật lớn và nhỏ. Vẻ đẹp mê hoặc của gia đình hổ ngay lập tức thu hút ánh nhìn của bạn.

Tuy nhiên, chỉ khi có thể tìm thấy 12 khuôn mặt hổ khác được giấu đâu đó trong bức ảnh này thì mới đúng là một thiên tài.

Nếu có ai cho rằng mình có trình độ IQ trên trung bình, thì người đó phải có thể tìm thấy tất cả 16 khuôn mặt hổ trong bức ảnh này trong vòng 21 giây kể từ khi nhìn lần đầu.

Ảo ảnh quang học này đã khiến nhiều người trưởng thành hoang mang và thậm chí thất vọng khi họ không xác định được vị trí của tất cả 16 con  hổ . Nghiên cứu cho thấy ảo ảnh quang học có thể giúp bạn hiểu sâu hơn về cách thức hoạt động của bộ não.

Nó giúp mọi người tìm ra cách tâm trí mình nhận thức về sự kết hợp đặc biệt của màu sắc, ánh sáng và họa tiết, cũng như cách nó bỏ qua một số họa tiết nhất định.

Câu trả lời để làm dịu tâm trí bối rối của bạn ở ngay tại đây.

Thử thách tìm hổ trong ảnh: Nếu làm được bạn sẽ là một thiên tài - Ảnh 2

Kết quả được tìm thấy. Ảnh: India Times

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