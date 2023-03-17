Chúng ta có lẽ đã nghe nói về các lễ hội hàng năm có các buổi hòa nhạc và gian hàng ẩm thực nhưng hiếm có ban nhạc đại học nào cùng nhau tổ chức lễ cưới giả hàng năm. Tuy nhiên, tại Đại học Khoa học Quản lý Lahore (LUMS), Pakistan, điều không tưởng cũng có thể xảy ra.

Mới đây, video và hình ảnh về một đám cưới “giả” tại trường đại học do sinh viên tổ chức đã xuất hiện trên mạng. Phong tục này đã khiến nhiều người sửng sốt trên mạng vì các lễ hội là những lễ cưới hoành tráng, tất cả đều nhằm mục đích thêm một chút niềm vui cho cuộc sống đại học của sinh viên.

Đại học LUMS kỷ niệm sự kiện này như một sự kiện hàng năm và gọi nó là "đợt shaadi". Học sinh chọn ra người sẽ đóng vai cô dâu và chú rể trong đám cưới giả và sau đó tất cả các sự kiện được sắp xếp. Từ những bộ trang phục lấp lánh cho đến khuôn viên rực rỡ ánh đèn, mọi thứ đều được chuẩn bị và thực hiện một cách chân thành nhất.

Trong đoạn trích được chia sẻ trên Twitter, đoạn clip cho thấy cô dâu và chú rể ăn mặc như thế nào tùy theo sự kiện, các sinh viên đóng vai người múa nhảy theo các bài hát Bollywood để ăn mừng lễ sangeet (lễ mà gia đình cùng nhau nhảy múa, ca hát) và thậm chí còn thực hiện nghi lễ bidai (hường diễn ra ở cuối đám cưới, khi cô dâu phải than khóc và thể hiện sự buồn vui lẫn lộn nhằm thể hiện cảm xúc buồn bã khi phải chia tay gia đình) giả cho cô dâu.

Câu chuyện đã khiến mạng xã hội nảy ra những ý kiến trái chiều

Một người dùng Twitter đã chia sẻ những hình ảnh thoáng qua về lễ hội từ đám cưới trong khuôn viên trường và viết: “Lums có một shaadi giả hàng năm, nơi hai học sinh cuối cấp được chọn để kết hôn, nghe thật vui.”

Mọi người trực tuyến khác không ấn tượng với văn hóa đại học và cuộc sống của các sinh viên trong khuôn viên trường. Người dùng đã để lại bình luận châm chọc: “Những người ở các trường đại học khác đang dạy cơ học lượng tử/nhiệt động lực học còn đây lại tổ chức những hoạt đô ngj khác thường nhỉ.”

Một người dùng khác gợi ý: “Sẽ tốt hơn nếu họ chọn một cặp đôi thực sự”.

Một người dùng mạng xã hội nhận xét: “Tôi rất vui vì họ hạnh phúc nhưng không thể không nghĩ rằng LUMS được cho là học viện hàng đầu ở Pakistan với những sinh viên xuất thân từ những gia đình có tiền và nhưng lại tham gia những hoạt động mang tính hơi nhạy cảm này khi tổ chức đám cưới giả ?”

Không phải tất cả những người bắt gặp đám cưới giả đều cảm thấy mâu thuẫn với sự kiện thường niên tại LUMS. Một người dùng tỏ ra ghen tị, “Thật là một kỷ niệm….”

Nhiều người khác cho rằng rằng mọi thứ đều tốt vì các sinh viên đại học đang tận hưởng tuổi trẻ của họ, “Mọi thứ ở đây thật tốt khi họ đang vui vẻ ở trường.”

Theo Indiatimes