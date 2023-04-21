Hành động đáng thương của cậu con trai khiến cộng đồng mạng rưng rưng mấy ngày gần đây.

Vào ngày 17/4 (giờ địa phương), La Repubblica, phương tiện truyền thông của Peru đã đưa tin về câu chuyện của Quique, một cậu bé học sinh tiểu học lớp 5, hằng ngày làm bài tập về nhà bên cạnh mộ mẹ.

Cậu bé Quique, sống ở Piura (Peru), mất mẹ sáu tháng trước. Sau khi mẹ qua đời, hằng ngày sau giờ học, Quique vẫn đều đặn đến thăm mộ của mẹ, ngủ lại rồi làm bài tập, không bỏ sót một ngày nào.

Cậu bé lớp 5 nhớ mẹ qua đời vì bệnh ung thư ngày nào cũng ra mộ mẹ làm bài tập - Ảnh: TikTok @misteriocuriosidades

Sau đó, như thể mẹ đang ở bên cạnh mình, cậu bé kể cho mẹ nghe về những gì đã xảy ra ngày hôm đó và ngồi làm bài tập về nhà. Khi mặt trời lặn, cậu mới rời khỏi ngôi mộ.

Nhớ lại những ký ức đau buồn, cậu bé nói: “Mẹ cháu mất vì ung thư dạ dày. Mẹ luôn la hét mỗi ngày vì bà rất đau đớn, nhưng vào ngày bà mất, bà thậm chí không thể hét lên vì không còn sức lực”.

Cậu kể chuyện trường lớp cho mẹ nghe - Ảnh: TikTok @misteriocuriosidades

"Nhớ mẹ, cháu đến thăm mộ của mẹ mỗi ngày. Cháu ngồi bên cạnh mẹ, làm bài tập về nhà, và đến khi nhận được bảng thành tích, cháu luôn mang đến đưa cho mẹ xem”.

Trước khi trở về nhà, Quique đã chạm tay vào mộ mẹ mình, vẫy tay chào bà và nói lời tạm biệt một cách trìu mến.

Video về hình ảnh của cậu bé đã khiến hàng nghìn người cảm động khi lan truyền trên TikTok những ngày vừa qua. Một cư dân mạng bình luận: "Trái tim tôi đau quá. Thật cảm động. Lớn lên, cậu bé chắc sẽ trở thành một người đàn ông tuyệt vời”.

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