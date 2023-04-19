Người cha hiến tạng cứu 4 người: "Tôi muốn con gái tôi nhớ đến ông như một người cha đáng tự hào"

Người đàn ông 38 tuổi hiến trái tim, thận trái, thận phải và phổi cứu 4 người.

Theo Cơ quan hiến tặng nội tạng Hàn Quốc đưa tin vào ngày 19-4, Kim Min-gyu (38 tuổi) đã hiến tặng trái tim, thận trái, thận phải và phổi của mình để hiến tặng nội tạng cho người khác tại Bệnh viện Đại học Nữ sinh Ewha Seoul vào ngày 7-4 vừa qua.

Ông Kim Min-gyu (bên trái) và gia đình - Ảnh: Cơ quan Hiến tặng Nội tạng Hàn Quốc

Ông Kim bị đau đầu dữ dội và khi đến bệnh viện kiểm tra vào ngày 28-3, ông được chẩn đoán bị xuất huyết não. Ông nhận được điều trị nhưng tình trạng ngày càng nặng hơn và rơi vào trạng thái chết não.

Gia đình đau lòng không biết làm thế nào để nói với cô con gái 8 tuổi rằng bé sẽ không bao giờ gặp lại cha mình nữa, họ đã quyết định hiến tặng nội tạng với hy vọng con gái sẽ nhớ đến cha mình là 'một người tuyệt vời và đáng tự hào đã lên thiên đường'.

Ảnh minh họa: Internet

Gia đình tang quyến cho biết, ông Kim là người có tính cách thiện lành, hoạt bát, là một người cha chu đáo, đối xử tốt với con gái, là người không thể bỏ mặt mà luôn giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.

Vợ của ông Kim, bà Jeong Min-jeong cầu nguyện rằng người chồng đã khuất của mình "không còn đau nữa khi ở trên thiên đường và luôn vui vẻ mỉm cười". Bà cũng nói với cô con gái Ji-a rằng "trái tim của cha vẫn còn sống và đang thở trong cơ thể của một người nào đó, vì vậy cha vẫn sẽ luôn ở bên con".

Moon In-seong, Giám đốc Viện Hiến tặng Nội tạng Hàn Quốc, cho biết: "Thật khó để tưởng tượng nỗi buồn khi bỏ lại người thân và đứa con gái nhỏ, nhưng tôi vô cùng biết ơn về tấm lòng chia sẻ cuộc sống quý giá mà người hiến tặng và gia đình tang quyến của người hiến tặng đã truyền đạt".

Cho đi là còn mãi: Câu chuyện cảm động của một người đàn ông hiến tặng nội tạng Câu chuyện người đàn ông rơi vào tình trạng chết não đã hiến tặng tim, gan, thận trái, thận phải của mình cho 4 sinh mệnh khác rồi ra đi gây xúc động mạnh trong cộng đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-cha-hien-tang-cuu-4-nguoi-toi-muon-con-gai-toi-nho-en-ong-nhu-mot-nguoi-cha-ang-tu-hao-574070.html