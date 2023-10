Vào thời điểm đó, nồng độ cồn trong máu của tài xế là 0,037%, là mức tạm giữ bằng lái vào thời điểm xảy ra tai nạn. Anh khai trong một cuộc điều tra của cảnh sát: "Tôi đã uống rượu đến 2 giờ sáng vào ngày xảy ra tai nạn, nhưng đó là dư âm của việc say rượu vì tôi không được ngủ ngon”.

Vào ngày 9/4, một chiếc xe ô tô thể thao đa dụng (SUV) do một người say rượu cầm lái đã đâm tử vong người trụ cột gia đình khoảng 40 tuổi khi đang giao tteokbokki trước trường trung học Pungsan ở Deokpung-dong, Hanam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

Cha của ba anh em bị tai nạn nghiêm trọng ở chân trong một vụ tai nạn khi lái xe tải hậu cần cách đây 8 năm, sau đó ông đã chăm sóc gia đình bằng cách điều hành một quán ăn nhanh.

Gần đây, khi công việc kinh doanh không suôn sẻ, ông đã tự nhận công việc giao hàng để tiết kiệm dù chỉ một đồng.

Ông đã rời bỏ thế giới để lại vợ và ba đứa con trai sau khi bị một người lái xe say rượu đâm phải khi đang cố gắng làm việc không ngừng nghỉ.

Người con cả nói: "Tôi không dành nhiều thời gian cho cha tôi. Từ khi tôi còn nhỏ, ông ấy là người rất ít khi về nhà vì ông ấy chỉ đi làm”.

Ảnh: Naver TV, kênh YTN đưa tin

Nồng độ cồn trong máu của tài xế cướp đi sinh mạng của người đàn ông này ở mức phải treo bằng lái, tội danh lái xe nguy hiểm gây tử vong có thể bị kết án tù chung thân nhưng không được áp dụng vì cảnh sát cho biết chưa chứng minh được vụ tai nạn xảy ra là do say rượu.

Trước đó, người lái xe đã bị phạt không giam giữ với tội danh lái xe khi say rượu và làm chết người khác trong một vụ tai nạn giao thông.

Người con cả rơm rớm nước mắt: “Tôi nghĩ cần phải điều tra làm rõ và trừng phạt thích đáng, tuy không cố ý nhưng nói cho đúng thì đó là kẻ sát nhân”.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 9/4 tại Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Ảnh: Naver TV, kênh YTN đưa tin

Trước hàng loạt vụ tử vong do lái xe khi say rượu, nạn nhân và dư luận đang lên tiếng: “Cần tăng cường xử phạt hành vi lái xe khi say rượu”.

Ủy ban Tuyên án Tòa án Tối cao có kế hoạch tăng mức án cho một vụ tai nạn trẻ em liên quan đến lái xe khi say rượu trong khu vực trường học lên tới 15 năm, nhưng vẫn chưa đạt mức án tối đa mà pháp luật quy định là tù chung thân.

Theo dữ liệu do Nhóm Hỗ trợ Hoạt động của Ủy ban Tuyên án cung cấp, trong tổng số 165 trường hợp tai nạn giao thông làm trẻ tử vong hoặc bị thương trong khu vực trường học bị kết án từ tháng 1/2020 đến tháng 6/ 2022, chỉ có 6 trường hợp (3,7%) bị phạt tù.