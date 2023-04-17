Xe ô tô cổ điển tăng gấp 3 lần tiền chuộc mới sau 10 năm, xuất hiện cả quỹ chuyên dụng riêng

Thế giới 17/04/2023 09:39

Một công ty bất động sản toàn cầu thế giới vừa công bố kết quả báo cáo giá trị xe ô tô cổ điển đã tăng 185% so với 10 năm trước, đứng thứ hai tốc độ tăng giá của các mặt hàng xa xỉ nhất thế giới.

'Xe ô tô cổ điển', chỉ những mẫu xe cũ đã qua sử dụng của các thương hiệu nổi tiếng như Ferrari, Mercedes, Porsche, trước năm 1970, đang nổi lên như một kênh đầu đầu tư mới của giới nhà giàu sành sỏi về rượu, đồng hồ và tác phẩm nghệ thuật.

Theo 'Báo cáo tài sản 2023' do công ty tư vấn bất động sản toàn cầu thế giới Knight Frank (Anh) công bố cuối tháng 2, giá trị xe cổ điển đã tăng 185% so với 10 năm trước. Kết quả xếp hạng tốc độ tăng giá của các mặt hàng xa xỉ đắt tiền đứng thứ hai sau rượu whisky quý hiếm (373%), giá tăng với tốc độ cao hơn so với rượu vang (162%), đồng hồ (147%) và tác phẩm nghệ thuật (91%).

Năm 2018, chiếc xe thể thao đời 1962 của Ferrari được bán với giá 48 triệu USD (khoảng 1.126 tỷ đồng), đây là mức giá đấu giá cao nhất cho một chiếc xe cổ điển vào thời điểm đó, lên tới 49 triệu USD (khoảng 1.150 tỷ đồng).

Xe cổ điển bắt đầu được chú ý với tư cách là ‘kênh đầu tư thay thế’, đầu tư vào các tài sản thực như nghệ thuật hơn là các sản phẩm đầu tư truyền thống như cổ phiếu hoặc quỹ, gần đây đã trở nên phổ biến.

Xe ô tô cổ điển tăng gấp 3 lần tiền chuộc mới sau 10 năm, xuất hiện cả quỹ chuyên dụng riêng - Ảnh 1
Datsun 240Z cũng đẹp như Toyota 2000GT. Ảnh: Hotcars

Ở châu Âu, thậm chí còn có quỹ dành riêng cho xe cổ điển. Theo Reuters ngày 16/4, vào năm 2021, Hetica Capital, một công ty quản lý tài sản nhỏ của Thụy Sĩ, đã thành lập 'quỹ xe cổ điển' đầu tiên trên thế giới, và trong năm nay, công ty đầu tư Azimut của Ý cũng đang lên kế hoạch thành lập một quỹ dành riêng cho xe cổ điển. 

Xe ô tô cổ điển tăng gấp 3 lần tiền chuộc mới sau 10 năm, xuất hiện cả quỹ chuyên dụng riêng - Ảnh 2
Toyota thế kỷ V12 1997 là chiếc sedan hạng sang. Ảnh: Hotcars

Được biết phải đầu tư ít nhất 125.000 euro (khoảng 3,2 tỷ đồng) để tham gia nên quỹ được đánh giá là 'chỉ dành cho người giàu'.

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Từ khóa:   tin thế giới tin đời sống xe ô tô cổ điển

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