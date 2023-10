Xe ô tô cổ điển tăng gấp 3 lần tiền chuộc mới sau 10 năm, xuất hiện cả quỹ chuyên dụng riêng

Theo 'Báo cáo tài sản 2023' do công ty tư vấn bất động sản toàn cầu thế giới Knight Frank (Anh) công bố cuối tháng 2, giá trị xe cổ điển đã tăng 185% so với 10 năm trước. Kết quả xếp hạng tốc độ tăng giá của các mặt hàng xa xỉ đắt tiền đứng thứ hai sau rượu whisky quý hiếm (373%), giá tăng với tốc độ cao hơn so với rượu vang (162%), đồng hồ (147%) và tác phẩm nghệ thuật (91%).

Toyota 2000GT là chiếc xe đắt nhất. Ảnh: Hotcars

Năm 2018, chiếc xe thể thao đời 1962 của Ferrari được bán với giá 48 triệu USD (khoảng 1.126 tỷ đồng), đây là mức giá đấu giá cao nhất cho một chiếc xe cổ điển vào thời điểm đó, lên tới 49 triệu USD (khoảng 1.150 tỷ đồng).