Cặp vợ chồng kiếm sống bằng việc nhặt rác: “Thứ tốt nhất tôi từng tìm thấy là chồng mình"

Thế giới 17/04/2023 08:43

Chạm mặt trong một lần đi nhặt rác kiếm sống, cặp đôi không ngờ cả hai đã ‘nhặt’ trúng định mệnh đời mình.

- "Này, anh đang làm gì ở đây?"

- "Tôi? Tôi đang lục thùng rác”.

Đây là cuộc trò chuyện của Dave và Erin, một cặp vợ chồng người Mỹ đã quen nhau được 14 năm, họ gặp nhau lần đầu tại một thùng rác.

Cả hai gặp nhau khi đang cần mẫn lục thùng rác, đây là công việc lục lọi các thùng rác để tìm những vật dụng có thể sử dụng được. Họ bán những món đồ tìm được thông qua các buổi nhặt rác như vậy để kiếm tiền.

Cặp vợ chồng kiếm sống bằng việc nhặt rác: “Thứ tốt nhất tôi từng tìm thấy là chồng mình' - Ảnh 1
Dave (bên trái) và Erin (bên phải). Cặp vợ chồng vẫn tràn ngập hạnh phúc khi bên nhau được 14 năm. Ảnh: BBC

Nhặt rác rồi bán lại được coi là hành vi mua bán bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, chẳng hạn như Mỹ, các việc làm như vậy được công nhận với mục đích như tái chế.

Đài BBC hôm 15/4 (giờ địa phương) đã giới thiệu câu chuyện của cặp vợ chồng sống ở Buffalo, New York, Mỹ này. Cho đến nay, cặp đôi đã tìm thấy một chiếc máy chạy bộ trị giá 2.000 đô la (khoảng 46 triệu đồng), một máy pha cà phê Espresso do Ý sản xuất trị giá 850 đô la (khoảng 20 triệu đồng), một cây đàn guitar và các nhạc cụ khác. Dave và Erin chia sẻ cả hai đã chất đầy hai thùng chứa những cuốn sách mà họ nhặt được và tìm thấy những cuốn sách mới còn chưa được mở ra.

Cặp vợ chồng kiếm sống bằng việc nhặt rác: “Thứ tốt nhất tôi từng tìm thấy là chồng mình' - Ảnh 2

Các cuốn sách mà cặp vợ chồng này tìm thấy trong thùng rác. Ảnh: Facebook ‘Love in the Dumpster’

Khi được hỏi, “Điều buồn cười nhất mà hai người tìm thấy là gì?”, hai vợ chồng trả lời là có hàng chục con dao và tạp chí. Cặp vợ chồng cho biết họ đã tìm thấy 23 con dao xếp mà ai đó đã mua với giá 250 đô la (khoảng 6 triệu đồng). Họ cũng cho biết rằng đang tìm kiếm một mẫu súng giống súng thật và vô cùng bối rối khi cứ nghĩ món đồ mà họ tìm thấy là một khẩu súng thật, hóa ra đó chỉ là một khẩu súng hơi CO2, “tôi vẫn chưa tìm thấy một khẩu súng thật”.

Cặp vợ chồng kiếm sống bằng việc nhặt rác: “Thứ tốt nhất tôi từng tìm thấy là chồng mình' - Ảnh 3

Đồ đạc mà cặp vợ tìm thấy khi đi lục thùng rác. Ảnh: Facebook ‘Love in the Dumpster’

Sau khi sửa chữa những món đồ mà họ tìm thấy sau khi lục thùng rác, họ bán hoặc tặng chúng cho chợ đồ cũ hoặc sử dụng trực tiếp. Thu nhập hàng tháng kiếm được thông qua công việc này là khoảng 3.000 đô la (tương đương 70 triệu đồng). Erin nói với một phương tiện truyền thông, "Với việc hiện lạm phát tăng cao, có rất nhiều người đang mua bán với chúng tôi nhiều hơn lúc trước. Chúng tôi nhận được nhiều cuộc mua bán hơn vì chúng tôi có thể bán những gì chúng tôi tìm thấy với giá rẻ hơn”.

Cuối cùng, Erin nói: "Mỗi khi mọi người hỏi tôi 'thùng rác tốt nhất mà bạn từng tìm thấy có gì?', tôi trả lời rằng ‘đó là chồng tôi”.  Dave cũng mỉm cười, nói “tôi cũng như vậy”.

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Từ khóa:   tin thế giới tin đời sống nhặt rác kiếm sống

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