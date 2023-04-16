Ông bố chống đẩy hơn 3.200 lần, xác lập kỷ lục Guinness thế giới về chống đẩy: "Tôi muốn cho cậu con trai 1 tuổi của mình thấy rằng không gì là không thể"

Thế giới 16/04/2023 08:01

Một người đàn ông Úc đã phá kỷ lục Guinness thế giới về số lần chống đẩy khi thực hiện 3.206 lần chống đẩy chỉ trong một giờ đồng hồ.

Theo CNN ngày 14/4 (giờ địa phương), Kỷ lục Guinness Thế giới mới đây đã công nhận kỷ lục chống đẩy nhiều nhất được xác lập bởi Lucas Helmke (33 tuổi), một nhân viên kế toán đến từ Úc.

Lucas Helmke đã thực hiện thử thách kỷ lục thế giới tại một phòng tập thể dục ở Brisbane, Úc vào tháng 11 năm ngoái và thực hiện thành công 3.206 lần chống đẩy trong một giờ. Tức là trung bình anh thực hiện được 53 lần cái chống đẩy mỗi phút.

Ông bố chống đẩy hơn 3.200 lần, xác lập kỷ lục Guinness thế giới về chống đẩy: 'Tôi muốn cho cậu con trai 1 tuổi của mình thấy rằng không gì là không thể' - Ảnh 1

Lucas Helmke, một nhân viên kế toán từ Úc, đã xác lập kỷ lục Guinness thế giới mới khi thực hiện 3.206 cái chống đẩy trong một giờ. Ảnh: Guinness World Records.

Trước Helmke, kỷ lục này là do Daniel Scally cũng đến từ Úc nắm giữ với 3.182 lần trong một giờ. Helmke đã chống đẩy hơn Daniel 24 lần.

Guinness chỉ công nhận kỷ lục chống đẩy khi đầu gối, lưng được giữ thẳng và khuỷu tay gập 90 độ. Helmke cũng có 34 lượt chống đẩy bị xếp vào loại động tác không đúng trong quá trình thực hiện thử thách. Guinness đánh giá đó là "một con số khá thấp so với thực tế khi anh phải thực hiện động tác chống đẩy với tốc độ nhanh”.

Ông bố chống đẩy hơn 3.200 lần, xác lập kỷ lục Guinness thế giới về chống đẩy: 'Tôi muốn cho cậu con trai 1 tuổi của mình thấy rằng không gì là không thể' - Ảnh 2

Lucas Helmke xác lập kỷ Guinness thế giới về chống đẩy. Ảnh: Guinness World Records.

Helmke cho biết anh đã tập luyện từ hai đến ba năm với mục tiêu lập Kỷ lục Guinness Thế giới. Về lý do thực hiện thử thách, anh cho biết: "Tôi muốn cho cậu con trai 1 tuổi của mình thấy rằng không gì là không thể". Ngoài chống đẩy, Helmke có kế hoạch lập kỷ lục mới trong các thử thách khác.

Tuy nhiên, CNN dự đoán rằng kỷ lục của Helmke sẽ khó duy trì lâu bởi cuộc cạnh tranh giành kỷ lục mới rất khốc liệt. Bởi vì thử thách chống đẩy này đã thay đổi kỷ lục bốn lần trong ba năm qua. Hiện tại, có thông tin cho rằng Rob Sterling (60 tuổi) người Mỹ đã thực hiện được 3.264 lần trong một giờ, nhưng Guinness không công nhận trường hợp này.

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