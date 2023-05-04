Hôn lễ đẫm nước mắt: Tài xế say rượu đâm vào xe cưới, cô dâu tử vong tại chổ, chú rể nguy kịch

Thế giới 04/05/2023 11:15

Mẹ chú rể nức nở: “Tại bệnh viện, tôi được người ta giao chiếc nhẫn cưới mà Eric đựng trong một chiếc túi nhựa. Đó là chiếc nhẫn mà Sam đã đeo vào ngón tay của Eric. Cả hai bị tai nạn 5 tiếng sau khi đọc lời thề nguyện kết hôn với nhau. Eric đã mất đi tình yêu của đời mình.”

Tại Hoa Kỳ, một cặp vợ chồng mới cưới đã bị một chiếc xe say rượu tông vào trước đêm tân hôn, cô dâu tử vong tại chổ còn chú rể rơi vào tình trạng nguy kịch. Trên GoFundMe, một trang web gây quỹ trực tuyến vừa chia sẻ câu chuyện thương tâm của cặp đôi này và nhận được số tiền quyên góp hơn 600.000 đô la (khoảng 14 tỷ đồng) chỉ trong bốn ngày.

Theo CNN và GoFundMe đưa tin vào ngày 3/5 (giờ địa phương), cô dâu Samantha Sam Hutchison và chú rể Eric Hutchison đã tổ chức đám cưới vào ngày 28/4 trên một bãi biển ở Nam Carolina. 

“Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời em” cô dâu Samantha nói khi họ đọc lời thề trong đám cưới. Khoảng năm giờ sau, trên đường về, hai vợ chồng và người thân của họ đi trên một chiếc xe loại xe golf bất ngờ va chạm với xe hàng.

Hôn lễ đẫm nước mắt: Tài xế say rượu đâm vào xe cưới, cô dâu tử vong tại chổ, chú rể nguy kịch - Ảnh 1
Chú rể và cô dâu được quan khách chúc mừng trong hôn lễ diễn ra trên bãi biển ở Nam Carolina, 5 tiếng trước khi vụ tai nạn xảy ra - Ảnh: CNN/Chosun Ilbo

Cô dâu tử vong ngay tại hiện trường, còn chú rể được đưa đến bệnh viện trong tình trạng gãy xương khắp người và bị thương nặng ở đầu. Người thân trên xe cũng bị thương nặng và hiện đang được theo dõi điều trị.

Người lái xe đâm vào là một phụ nữ 25 tuổi. Vào thời điểm bị bắt giữ, cô từ chối kiểm tra hơi thở nồng độ cồn, nhưng cho biết rằng đã uống một ly rượu tequila và một ly bia khoảng một giờ trước khi vụ việc xảy ra. Cô cũng bị điều tra vì đã chạy 65 dặm (tương đương 95 km) trên đường với tốc độ 25 dặm (tương đương 40 km) một giờ. 

Câu chuyện này được biết đến rộng rãi sau khi mẹ của chú rể đăng tải lên trang gây quỹ trực tuyến GoFundMe. Người mẹ giới thiệu hoàn cảnh vào thời điểm xảy ra vụ việc và cho biết: “Con dâu tôi, đã tử vong vì tai nạn, còn con trai tôi vẫn nguy kịch sau hai cuộc đại phẫu thuật”.

“Tại bệnh viện, tôi được người ta giao chiếc nhẫn cưới mà Eric đựng trong một chiếc túi nhựa. Đó là chiếc nhẫn mà Sam đã đeo vào ngón tay của Eric. Cả hai bị tai nạn 5 tiếng sau khi đọc lời thề nguyện kết hôn với nhau. Eric đã mất đi tình yêu của đời mình.”

Bài đăng quyên góp này được đăng cách đây 4 ngày nhằm gây quỹ cho tang lễ của cô dâu và chi phí bệnh viện cho chú rể, tính đến ngày 4/5 đã quyên góp được hơn 625.000 đô la (khoảng 14,5 tỷ đồng). Mục tiêu ban đầu là 100.000 đô la (khoảng 3,2 tỷ đồng), nhưng đã có hơn hơn 16.000 công dân từ khắp nơi trên thế giới đã quyên góp cho cặp đôi khi nghe được câu chuyện thương tâm này. 

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