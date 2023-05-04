Cô gái yêu và sinh con với anh trai cùng cha khác mẹ bất chấp sự phản đối của gia đình

Được biết dù là anh em cùng cha khác mẹ nhưng cả hai vừa gặp đã 'yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên'.
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Vào ngày 3/5 (giờ địa phương), hãng truyền thông Hồng Kông HK01 đã đưa tin về câu chuyện của Daniel, một người đàn ông đến từ Tây Ban Nha và Ana Parra, cô em gái cùng cha khác mẹ với anh.
Ana Farah gặp Daniel lần đầu vào năm 2018. Ngay lần đầu gặp mặt, họ đã phải lòng nhau.
Ana Farah thổ lộ: "Tôi đã yêu Daniel ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy. Tôi không có cảm giác chúng tôi là anh em ruột thực sự".
Ana Farah đã có một chuyến đi đến London cùng với anh trai cùng cha khác mẹ của cô ấy là Daniel.
Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, trở thành người yêu của nhau khi thoải mái bày tỏ tình cảm của mình bất chấp sự phản đối của gia đình.
Tại thời điểm hiện tại, dù bị gia đình ngăn cấm, họ vẫn tiếp tục hẹn hò, sinh được hai người con và đang sống hạnh phúc. Họ nói rằng: “Trẻ em không mắc bệnh di truyền".
Tuy nhiên, ở Tây Ban Nha, hôn nhân giữa các thành viên trực hệ bị cấm nên mối quan hệ giữa Daniel và Ana Parra nhận rất nhiều lời chỉ trích.
Cộng đồng mạng địa phương bàn tán: "Không phải là loạn luân sao?", "Tôi cảm thấy tiếc cho bọn trẻ", nhưng cũng có một số người khác phản hồi rằng: "Chỉ vì hai người là anh em cùng cha khác mẹ mà không ổn sao? Trông cả hai thật hạnh phúc".