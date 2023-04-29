Diện mạo mới xót xa của cựu người mẫu quyến rũ: nghiện ma túy sau khi bị chồng diễn viên bạo hành, lục lọi thùng rác như kẻ vô gia cư

Thế giới 29/04/2023 17:02

Tình hình hiện tại gây sốc của một người mẫu từng làm say đắm biết bao trái tim đàn ông với vẻ đẹp lộng lẫy của cô ấy.

Theo tờ Daily Mail của Anh đưa tin vào ngày 28/4 (giờ địa phương), cựu người mẫu thể hình Loni Willison (39 tuổi) mới đây đã bị bắt gặp ở Los Angeles, Mỹ. Cô bị bắt gặp trong hình dạng đang lục lọi thùng rác để tìm thứ gì đó để ăn.

Diện mạo mới xót xa của cựu người mẫu quyến rũ: nghiện ma túy sau khi bị chồng diễn viên bạo hành, lục lọi thùng rác như kẻ vô gia cư - Ảnh 1
Ảnh: (Bên trái) Twitter 'revistavistazo' , (Bên phải) x17online

Khác với những lần xuất hiện trước đây khoe thân hình sexy khỏe khoắn cùng nhan sắc xinh đẹp, cô gây sốc với mái tóc cắt ngắn, thân hình gầy gò trong trang phục xộc xệch. 

Được biết cô đã sống trong một trại vô gia cư ở California gần 7 năm. Cách đây không lâu, người ta thấy cô đang đẩy một chiếc xe đẩy hàng trong những con hẻm ở Santa Monica.

Diện mạo mới xót xa của cựu người mẫu quyến rũ: nghiện ma túy sau khi bị chồng diễn viên bạo hành, lục lọi thùng rác như kẻ vô gia cư - Ảnh 2
Ảnh: x17online

Loni được biết đến nhiều nhất với vai diễn Kira Michaels trong bộ phim truyền hình ăn khách "Expose".

Năm 2012, cô kết hôn với Jeremy Jackson, nam diễn viên nổi tiếng với phim truyền hình 'Baywatch: Đội cứu hộ bãi biển', nhưng đến năm 2014, cả hai ly hôn chỉ sau 2 năm.

Diện mạo mới xót xa của cựu người mẫu quyến rũ: nghiện ma túy sau khi bị chồng diễn viên bạo hành, lục lọi thùng rác như kẻ vô gia cư - Ảnh 3
 (Bên trái) Loni Willison trong vai người mẫu thể hình - Ảnh: Glam Fit, (Bên phải) chồng cũ Jeremy Jackson và Loni Willison - Ảnh: Splash News

Loni Willison phải chịu nhiều cay đắng về thể chất lẫn tinh thần trong cuộc hôn nhân với Jeremy Jackson.

Loni bị thương nặng ở mặt và cổ, đồng thời bị gãy xương sườn do bị Jackson say rượu tấn công bạo lực. Sau khi ly hôn, Loni tiết lộ rằng "Jackson đã cố gắng bóp cổ tôi".

Diện mạo mới xót xa của cựu người mẫu quyến rũ: nghiện ma túy sau khi bị chồng diễn viên bạo hành, lục lọi thùng rác như kẻ vô gia cư - Ảnh 4
Nhan sắc nóng bỏng của mỹ nhân 'vạn người mê' thời còn nổi tiếng - Ảnh: La Cuarta

Kể từ đó, cô phải vật lộn với chứng nghiện ma túy và các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Gặp khó khăn về tài chính, cô lang thang trên đường phố và sống nhờ sự giúp đỡ của người quen. Một chuyên gia cai nghiện ma túy đề nghị giúp đỡ cô miễn phí, nhưng cô từ chối điều trị và quay trở lại đường phố.

Diện mạo mới xót xa của cựu người mẫu quyến rũ: nghiện ma túy sau khi bị chồng diễn viên bạo hành, lục lọi thùng rác như kẻ vô gia cư - Ảnh 5
Ảnh: x17online

Sau khi mất tích hơn hai năm, cô được phát hiện trên một con phố ở Hoa Kỳ vào tháng 10/2020.

Sự trái ngược hoàn toàn với cuộc sống hào nhoáng trong quá khứ của cô khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Willison cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Sun: "Tôi không quan tâm. Tôi không muốn gặp bất cứ ai và bây giờ tôi cảm thấy thoải mái."

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