Khác với những lần xuất hiện trước đây khoe thân hình sexy khỏe khoắn cùng nhan sắc xinh đẹp, cô gây sốc với mái tóc cắt ngắn, thân hình gầy gò trong trang phục xộc xệch.

Theo tờ Daily Mail của Anh đưa tin vào ngày 28/4 (giờ địa phương), cựu người mẫu thể hình Loni Willison (39 tuổi) mới đây đã bị bắt gặp ở Los Angeles, Mỹ. Cô bị bắt gặp trong hình dạng đang lục lọi thùng rác để tìm thứ gì đó để ăn.

Loni được biết đến nhiều nhất với vai diễn Kira Michaels trong bộ phim truyền hình ăn khách "Expose".

Được biết cô đã sống trong một trại vô gia cư ở California gần 7 năm. Cách đây không lâu, người ta thấy cô đang đẩy một chiếc xe đẩy hàng trong những con hẻm ở Santa Monica.

Năm 2012, cô kết hôn với Jeremy Jackson, nam diễn viên nổi tiếng với phim truyền hình 'Baywatch: Đội cứu hộ bãi biển', nhưng đến năm 2014, cả hai ly hôn chỉ sau 2 năm.

(Bên trái) Loni Willison trong vai người mẫu thể hình - Ảnh: Glam Fit, (Bên phải) chồng cũ Jeremy Jackson và Loni Willison - Ảnh: Splash News

Loni Willison phải chịu nhiều cay đắng về thể chất lẫn tinh thần trong cuộc hôn nhân với Jeremy Jackson.

Loni bị thương nặng ở mặt và cổ, đồng thời bị gãy xương sườn do bị Jackson say rượu tấn công bạo lực. Sau khi ly hôn, Loni tiết lộ rằng "Jackson đã cố gắng bóp cổ tôi".

Nhan sắc nóng bỏng của mỹ nhân 'vạn người mê' thời còn nổi tiếng - Ảnh: La Cuarta

Kể từ đó, cô phải vật lộn với chứng nghiện ma túy và các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Gặp khó khăn về tài chính, cô lang thang trên đường phố và sống nhờ sự giúp đỡ của người quen. Một chuyên gia cai nghiện ma túy đề nghị giúp đỡ cô miễn phí, nhưng cô từ chối điều trị và quay trở lại đường phố.

Ảnh: x17online

Sau khi mất tích hơn hai năm, cô được phát hiện trên một con phố ở Hoa Kỳ vào tháng 10/2020.

Sự trái ngược hoàn toàn với cuộc sống hào nhoáng trong quá khứ của cô khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Willison cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Sun: "Tôi không quan tâm. Tôi không muốn gặp bất cứ ai và bây giờ tôi cảm thấy thoải mái."