Ấn Độ: Cô gái bị xâm hại tập thể tàn bạo và man rợ, cảnh sát phẫn nộ 'tất cả cảnh sát tiểu bang sẽ bắt những con quỷ'

Thế giới 29/05/2021 15:36

Mới đây, một cô gái đã bị năm thanh niên xâm hại tập thể gây ra làng sóng đầy phẫn nộ tại Ấn Độ.

Tại Ấn Độ, cộng đồng mạng đang "dậy sóng" bởi vụ tấn công tình dục vô cùng tàn bạo và mất nhân tính. Theo trang tin tức Nenow India, trên mạng xã hội ở Ấn Độ lan truyền chóng mặt một đoạn video cho thấy một cô gái trẻ bị 5 thanh niên lực lưỡng lạm dụng tình dục dã man. Thậm chí, nạn nhân còn bị một chai thủy tinh nhét vào vùng kín và tất cả những điều kể trên đều có thể nhìn thấy qua đoạn clip được lan truyền.

Nhiều cư dân mạng xem xong không khỏi phẫn nộ và đề nghị các nhà chức trách nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt 5 đối tượng kia phải chịu trừng phạt của pháp luật.

“Dựa trên một video clip, trong đó một phụ nữ bị một nhóm người lạm dụng và tra tấn thể xác, năm thủ phạm bao gồm một phụ nữ, có thể nhìn thấy trong clip đã bị cảnh sát thành phố Bengaluru ngay lập tức truy tìm và bảo mật”, cảnh sát Bengaluru cho biết trong một tuyên bố. 

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5 đối tượng mất nhân tính đã thô bạo xâm hại tập thể 1 nạn nhân nữ - Ảnh: Internet

 

Đội cảnh sát đã cử người tham gia vào cuộc điều tra về vụ việc xâm hại tập thể vô cùng tàn bạo và man rợ này. Theo cảnh sát, đoạn video được cho là đã quay cách đây vài tháng và xuất hiện đồng loạt trên những trang mạng xã hội mới đây. Đồng thời, cảnh sát cho biết tất cả những kẻ đã bạo hành nạn nhân đều đến từ Bangladesh.

 

Chính trị gia Kiren Rijiju cũng lên tiếng cho biết: “Đoạn video lan truyền của một cô gái đến từ Đông Bắc bị xâm hại dã man và bị tra tấn bởi 4 người đàn ông và 1 người phụ nữ, không liên quan đến trường hợp tự tử Jodhpur. Tôi đã thảo luận chi tiết với cảnh sát Jodhpur. Tuy nhiên, cần phải có sự nỗ lực của tất cả cảnh sát tiểu bang mới có thể bắt được những con quỷ”. 

 

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Cảnh sát hiện đang 'treo thưởng' cho những ai trình báo thông tin liên quan tới sự việc này - Ảnh: Internet

Hiện tại, trong quá trình điều tra ở Bangladesh, một trong những đồng phạm của bọn "ác quỷ" này đã bị bắt và khai báo với cảnh sát rằng đoạn video được quay ở một nơi "nào đó" ở Ấn Độ.
“Những hình ảnh này là về 5 thủ phạm đã tra tấn dã man và bạo hành một cô gái trẻ trong một video đang lan truyền trên mạng xã hội. Thời gian và địa điểm của vụ việc này chưa có thông tin rõ ràng. Vậy nên, bất cứ ai có thông tin liên quan đến bọn tội phạm này có thể vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ khen thưởng xứng đáng", cảnh sát Assam chia sẻ trên trang Twitter của sở cảnh sát. 

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