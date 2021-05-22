Khoảnh khắc cậu bé di cư bật khóc nức nở, hướng ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu những người xung quanh đã gây chấn động dư luận vừa qua. Dù may mắn sống sót sau hành trình vượt biển nguy hiểm, nhưng không một ai dám chắc tương lai của em rồi sẽ "trôi dạt" về đâu.

Vào ngày 19/5 (giờ địa phương), hãng thông tấn Reuters đã chia sẻ những hình ảnh và đoạn video đầy ám ảnh về một cậu bé di cư khoảng 13-14 tuổi đang cố gắng một mình bơi vào bờ. Cậu bé này là một trong số 8000 người đang nỗ lực thoát khỏi Maroc di cư đến Tây Ban Nha trong hành trình đi tìm "miền đất hứa" .

Chưa bao giờ Tây Ban Nha phải chứng kiến dòng người di cư đến từ Maroc tăng đột biến đến như vậy, khiến các nhà chức trách gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát quản lý. Theo truyền thông địa phương, bờ biển thành phố Ceuta, Tây Ban Nha bất ngờ huyên náo từ đầu tuần này. Hàng nghìn người di cư từ Maroc xâm nhập vùng lãnh thổ nước này bằng cách sử dụng phao tự chế, xuồng cao su hoặc lội nước khi thủy triều xuống.

Hình ảnh chuyến tàu chặt kín người di cư - Ảnh: Internet

Được biết, trong số 8.000 người di cư, có tới 1.500 trẻ em. Chỉ chưa đầy 1 tuần đã có hàng nghìn người, trong đó có nhiều trẻ em từ Maroc di cư đến Tây Ban Nha. Đặc biệt, những trẻ em di cư này lại thường không có người lớn đi kèm chăm sóc.

Bức ảnh em bé sơ sinh được cứu lên từ dòng nước lạnh ngắt gây đau lòng - Ảnh chụp màn hình Thực tế, hàng nghìn trẻ em di cư khác đang bơ vơ và vô định không biết sẽ đi về đâu - Ảnh: Internet

Ceuta là thành phố tự trị với khoảng 80.000 cư dân. Thành phố nhỏ nằm ở Bắc Phi và thuộc quyền kiểm soát của Tây Ban Nha. Ceuta là 'điểm trung chuyển' để những người di cư từ châu Phi tìm cách vượt biên sang vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha với mong muốn tìm cuộc sống tốt đẹp hơn tại châu Âu.

Dẫu biết hành trình đi tìm “miền đất hứa” vô cùng gian nan, nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn không sẵn sàng từ bỏ giấc mơ với hy vọng đổi đời.