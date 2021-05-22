Được tỏ tình bằng 520 hoa hồng, cô gái ‘tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến’, nguyên nhân phía sau khiến CĐM ngã ngửa thay ‘khổ chủ’

Sự việc dở khóc dở cười của nam thanh niên số "nhọ" vừa mang hoa đến tỏ tình đã bị từ chối thẳng thừng, cộng đồng mạng chỉ biết hết lời an ủi.

Ngày 20/5 được coi là ngày Tỏ tình ở Trung Quốc vì số 520 (wu er ling) mang ý nghĩa là "Em yêu anh/ Anh yêu em". Một dịp đặc biệt như vậy tất nhiên sẽ được nhiều chàng trai, cô gái tranh thủ tận dụng ngày này thổ lộ với người mình thích. Tuy nhiên, tỏ tình là một chuyện còn có được đồng ý hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nam thanh niên số "nhọ" vừa được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội với màn tỏ tình gửi 520 bông hoa hồng tới nơi làm việc của cô gái mình thích. Được biết, màn tỏ tình diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Câu chuyện của chàng trai khiến dân tình không biết nên khóc hay cười thay cho khổ chủ.

Chàng trai nhờ gửi 520 bông hồng tới nơi làm việc của cô gái để tỏ tình - Ảnh: Chụp màn hình Những tưởng cô gái thích màn tỏ tình lãng mạn với hoa hồng và cả bóng bay, tuy nhiên khi nhìn thấy xe hoa này, phản ứng của cô gái lại nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Chẳng phải cảm động, cũng chẳng biểu cảm sung sướng hạnh phúc, cô gái chỉ liên tục hỏi lại vị tài xế xác nhận đó có phải là hoa dành cho mình không. Sau đó, khi biết chắc chắn gửi cho mình, cô gái chỉ mỉm cười lắc đầu rồi kéo bạn mình đi khỏi mà không buồn quay đầu nhìn lại. Cô gái khi biết có người gửi hoa cho mình - Ảnh: Chụp màn hình Xác nhận được hoa là gửi cho mình, cô gái quay lưng bỏ đi mà chẳng nhìn lại - Ảnh: Chụp màn hình Liên hệ với tài xế được chàng trai nhờ mang hoa đến tỏ tình tại nơi làm việc của cô gái, anh cho biết: "Có thanh niên nhờ tôi chở một xe hoa qua chỗ bạn gái để tỏ tình. Tính ra cũng có lòng có dạ phết, thế mà người ta nói không cần là không cần ngay. Xe hoa sau đó được tôi đem tặng người khác luôn."

Về phía cô gái được tỏ tình, khi bị hỏi lý do từ chối với màn tỏ tình lãng mạn như vậy, cô thừa nhận có biết chàng trai kia. Tuy nhiên, cô cảm thấy tình cảm của cả hai chưa đến mức sâu sắc, tính cách cũng không quá hợp nhau nên cô quyết định từ chối, không nên để người kia hy vọng rồi lại phải thất vọng. Sau khi video clip ghi lại toàn cảnh được lan truyền rộng rãi, dân tình đã để lại nhiều bình luận. Người thấy thương thay cho nam chính, người thì đồng tình với cô gái là không phải ai cũng thích tỏ tình rình rang. Thậm chí, có một số bình luận "trêu ghẹo" rằng nguyên nhân tỏ tình thất bại là vì chàng trai đã chọn sai... xe chở hoa. - Nếu là siêu xe có khi câu chuyện đã khác, haha. - Đâu phải cứ tỏ tình là sẽ thành công đâu mấy bạn, thôi thì độc thân có gì không tốt cơ chứ. - Thà cầm một bó hoa nhỏ đến gặp tận mặt rồi tỏ tình có khi còn hiệu quả hơn cách này. - Thế cuối cùng mỗi anh tài xế lái xe được lợi à?

Chuẩn bị màn cầu hôn bất ngờ, chàng trai phát hiện mình bị 'cắm' một cặp 'sừng' to tướng Set up xong màn cầu hôn lãng mạn nhưng chàng trai không ngờ lại nhận cái kết quá đắng. Anh phát hiện bạn gái của mình đang có màn ân ái với người tình bên bệ cửa sổ cũng lãng mạn không kém.

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