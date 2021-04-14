Chuẩn bị màn cầu hôn bất ngờ, chàng trai phát hiện mình bị 'cắm' một cặp 'sừng' to tướng

Set up xong màn cầu hôn lãng mạn nhưng chàng trai không ngờ lại nhận cái kết quá đắng. Anh phát hiện bạn gái của mình đang có màn ân ái với người tình bên bệ cửa sổ cũng lãng mạn không kém.

Mới đây, một câu chuyện tình yêu của chàng trai người Colombia được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, anh bị người yêu "cắm sừng" và đau đớn hơn nữa là anh ta vô tình phát hiện vào ngay ngày chuẩn bị cầu hôn cô gái ấy.

Được biết, anh chàng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn cầu hôn này từ rất lâu, lựa chọn ngày đẹp tháng tốt, anh ta đến dưới nhà bạn gái định tạo cho cô một bất ngờ lớn trong đời.

Nhưng đời không như là mơ, anh chàng cùng ekip của mình đến dưới nhà cô gái thì phát hiện đèn vẫn còn sáng. Những tưởng bạn gái vẫn còn thức, nhưng khi nhìn kỹ anh chàng bàng hoàng phát hiện một đôi nam nữ đang đứng trước rèm cửa ân ái say đắm.

Anh chàng chết lặng khi phát hiện người yêu đang 'quấn' lấy tình nhân bên cửa sổ - Ảnh: Internet

Anh chàng chết lặng, chỉ những người đi cùng xôn xao bàn tán. Khi nghe được âm thanh ồn ào bên dưới, cô gái đưa đầu ra cửa sổ nhìn xuống thì phát hiện bạn trai đứng ngay dưới nhà. Trái với phản ứng của nhiều người, thay vì hoảng sợ thì cô gái lại chẳng lo lắng gì mà cùng nhân tình tiếp tục ở yên trong nhà để tận hưởng buổi tối lãng mạn, nồng say.

Chứng kiến cảnh tượng, đa số mọi người đều cảm thấy bất bình thay cho anh chàng. Một người con gái hai lòng như vậy thì bỏ đi cũng không có gì đáng tiếc. Nhiều người khuyên chàng trai nhanh chóng quên cô gái phản bội này và dành màn cầu hôn tuyệt vời cho một cô gái khác xứng đáng hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuan-bi-man-cau-hon-bat-ngo-chang-trai-phat-hien-minh-bi-cam-mot-cap-sung-to-tuong-401978.html