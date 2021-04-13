Bố nữ du học sinh bóc mẽ con gái trên 'sóng kết duyên': 'Hậu đậu, nhõng nhẽo, cứng đầu còn hung dữ, ba mẹ 'khùng' nên đẻ ra hai đứa 'khùng''

Vân Hạ hiện là du học sinh tại Canada, nhưng do dịch nên đã về Việt Nam được một năm, sống cùng gia đình tại Sài Gòn. Được sự ủng hộ của mọi người, cô nàng mạnh dạn đăng ký tham gia “Bạn Muốn Hẹn Hò?” để kiếm rể cho ba mẹ. Ngồi bên kia hàng rào là Việt Tùng - một anh chàng điển trai đã tốt nghiệp Đại học Y dược nhưng chưa có duyên với nghề y nên đang làm hành chính tự do. Cách nói chuyện lưu loát, chững chạc và ngoại hình sáng sủa của anh dễ tạo ấn tượng tốt với người đối diện, đặc biệt được MC Quyền Linh hết lời khen ngợi.

“ Bạn Muốn Hẹn Hò ?” tập 711 mang đến rất nhiều cảm xúc về tình yêu tuổi trẻ bởi cặp trai tài gái sắc Nguyễn Việt Tùng (27 tuổi) và Trần Nhật Vân Hạ (23 tuổi). Ngay từ phần mở đầu, “ông mai quốc dân” Quyền Linh đã công nhận cả hai rất “môn đăng hộ đối”.

Nói về mẫu bạn gái lý tưởng, Việt Tùng tiết lộ đặc biệt không thích bạn gái có tính càm ràm. MC Quyền Linh lập tức “lắc đầu”tỏ ý điều kiện này khó quá vì nó là đã bản tính người phụ nữ. Ngồi bên kia hàng rào, bà mối Hồng Vân bất chấp “xông đến” hàng rào hoa để lên tiếng bênh vực phái nữ. “Bản tính gì? Làm như đàn ông mấy người không càm ràm vậy. Chưa đúng thì người ta phải càm ràm, chừng nào mà nói một lần người đó sửa liền thì không ai điên mà đi nói lại”. Cùng với biểu cảm nổi giận nhưng không kém phần hài hước, màn tung hứng của ông mai bà mối đã tạo thêm nhiều tiếng cười cho màn hẹn hò của đôi trai tài gái sắc.

Bật mí với MC Hồng Vân, đàng gái hy vọng sẽ tìm được một bạn trai dễ nhìn, không hút thuốc, không gia trưởng. Trước loạt tiêu chí của Vân Hạ, Việt Tùng tự tin chia sẻ: “Em không bao giờ hút thuốc, trước giờ chưa tốn một ngàn nào mua thuốc lá mà cũng không biết giá một gói nhiêu tiền. Em cũng không thích rượu bia, cũng không gia trưởng.”

Việt Tùng tiết lộ đặc biệt không thích bạn gái có tính càm ràm

Trước khi đến với chương trình, Việt Tùng đã trải qua hai mối tình nhưng không có duyên nên đành dở dang. Về phía Vân Hạ, cô tâm tình vì quá tập trung học nên qua 23 cái xuân xanh vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Tuy ở nước ngoài được tiếp xúc nhiều anh chàng điển trai, tài giỏi nhưng Vân Hạ vẫn muốn tìm kiếm tình yêu ở một chàng trai thuần Việt hoặc Việt Kiều để dễ đồng điệu tâm hồn.

Đôi trẻ đã hiểu ý nhau thì người thân bắt đầu lên tiếng. Không giống như những lời tư vấn thông thường, bố của Vân Hạ đã khiến cô nàng “ngượng chín mặt” khi tiết lộ loạt tật xấu của con gái.“Hạ thì thông minh, sống rất nhân hậu, trung thực, thẳng thắn. Nhưng cô bạn này cũng nhiều khuyết điểm lắm, nào là hậu đậu, nhõng nhẽo, cứng đầu còn hung dữ. Hai đứa con gái ở nhà tôi cứ nói ba mẹ “khùng” nên đẻ ra hai đứa “khùng”, vậy bạn trai có dám về đội “khùng” này không?” - ba Vân Hạ hài hước chia sẻ. Cũng lúc này, ông bố trẻ tiết lộ hôn nhân hạnh phúc hiện tại cũng do mai mối, nên rất yêu thích và tin tưởng chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò?. Ông cũng là người động viên con gái đi hẹn hò để sớm có được một chàng rể.

Sau khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ hai bên gia đình, Việt Tùng và Vân Hạ đã được gặp gỡ trực tiếp, trao nhau những món quà và bày tỏ tình cảm với đối phương. Việt Tùng rất chu đáo chuẩn bị bánh đậu xanh - đặc sản quê hương để gửi tặng bạn gái. Đáp lại tình cảm của đàng trai, Vân Hạ đã tự tay gấp 23 con hạc và trái tim đều viết một thông điệp ngọt ngào. Ở những giây phút gặp gỡ đầu tiên, cả hai đã có ấn tượng tốt về đối phương nên không chút e dè đã nắm tay cùng hát một bản tình ca.

Trong quá trình trò chuyện, Vân Hạ cho biết sẽ quay lại Canada khi hết dịch và có ý định định cư luôn. Đó là lý do cô nàng rất cần bạn trai đảm bảo được chung thủy và chân thành nếu phải yêu xa. Nhưng điều khiến khán giả “choáng” nhất là khi Vân Hạ thẳng thắn đề nghị “bắt rể” vì là con gái lớn và gia đình đang “âm thịnh dương suy” nên chính ba cô cũng mong muốn có chàng rể về làm “đồng minh”. Trước yêu cầu của bạn gái, Việt Tùng bày tỏ anh không ngại yêu xa và việc chung thủy là điều chắc chắn sẽ làm được.

Thời gian tâm tình ngắn ngủi nhưng không ngăn được tình cảm mãnh liệt của đôi trẻ nảy nở. Vân Hạ bày tỏ :”Hôm nay cũng là một cái duyên cho hai anh em mình gặp nhau, nếu mà được thì anh cho anh và em cơ hội nhé?”. Trước sự nhiệt tình của nhà gái, Việt Tùng đồng ý ngay lập tức dù chưa bước vào giây phút quyết định. Cả hai khiến ông mai bà mối phải bất ngờ trước sự thẳng thắn theo đuổi tình yêu của tuổi trẻ.

Cả hai khiến ông mai bà mối phải bất ngờ trước sự thẳng thắn theo đuổi tình yêu của tuổi trẻ

Không ngoài dự đoán, màn hình trái tim của Việt Tùng và Vân Hạ đồng nhất sáng đèn báo hiệu cả hai đã chính thức trở thành một cặp, trao nhau cơ hội hẹn hò và tiến xa hơn nữa.