Lời kể rợn người từ những nạn nhân may mắn được ‘Thần Chết’ bỏ qua trong cuộc đua marathon ‘sinh tử’ tại Trung Quốc

Thế giới 24/05/2021 17:01

Trong cuộc đua marathon "sinh tử" này có tổng cộng 172 người tham gia cuộc đua và 151 người được xác nhận là an toàn. Những người còn sống sót hiện đang được điều trị vết thương và tinh thần đang dần ổn định hơn. Những câu chuyện về cuộc chạy đua “sinh tử” đã được những người sống sót bàng hoàng chia sẻ lại.

Cuộc chạy đua marathon ở Trung Quốc kéo dài 100 km dọc theo Rừng đá Hoàng Hà trên địa bàn tỉnh Cam Túc hôm 22/5 đã diễn ra trong tình trạng thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Tuy nhiên vào ngày 24/5, lực lượng cứu hộ Tân Hoa cho biết có ít nhất 21 người đang thi chạy tại một cuộc chạy đua marathon vượt núi đã thiệt mạng hoặc đang mất tích.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết là những người tham gia đã phải chịu đựng sự khó chịu về thể chất cũng như mưa dông bất thường, mưa đá, sấm chớp, gió giật mạnh và nhiệt độ giảm đột ngột. 

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Những nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích - Ảnh: Reuters

Trả lời đài CCTV, chị Luo Jing - một trong những người may mắn sống sót - cho biết đã gặp vài người chạy khác cố gắng xuống núi trong tình trạng chỉ có áo thun và quần cộc trên người. Họ khuyên rằng “có người bị sùi bọt mép và giục chúng tôi rời bỏ đường đua càng sớm càng tốt”.

Những người sống sót khác cho biết tấm cách nhiệt ban tổ chức phát cho họ đã bị gió mạnh xé tan thành nhiều mảnh. Và một người khác nói với đài CCTV rằng, trong lúc gắng gượng xuống núi, anh đã thấy nhiều người nằm dưới đất. Anh cho rằng một số người trong đó đã chết.

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Các nhân viên cứu hộ lần lượt di chuyển các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc chạy đua 'sinh tử' - Ảnh: Reuters
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Một trong những nạn nhân may mắn sống sót trong thảm kịch vừa qua - Ảnh: Reuters

Cư dân mạng tỏ ra giận dữ trước thảm kịch, chỉ trích ban tổ chức về sự vô trách nhiệm của họ. Song song đó, chính quyền địa phương đã thành lập tổ điều tra để tìm hiểu lý do ban tổ chức phớt lờ cảnh báo thời tiết xấu từ Trung tâm Thông tin Cảnh báo sớm của thành phố Bạch Ngân.

Đồng thời, thị trưởng Baiyin Zhang Xuchen đã tổ chức một cuộc họp báo vào cuối ngày Chủ nhật và xin lỗi sâu sắc với tư cách là người tổ chức sự kiện: "Chúng tôi bày tỏ sự chia buồn và cảm thông sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và những người bị thương".

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