Trung Quốc: Đàn ông mặc nội y nữ livestream bán hàng, loạt doanh số khủng đến bất ngờ

Việc doanh nghiệp Trung Quốc thuê người mẫu nam để quảng cáo nội y phụ nữ luôn nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Chính quyền Trung Quốc đã cấm phụ nữ bán đồ lót trong các chương trình livestream bán hàng online. Do đó, các người mẫu nam bắt đầu bán đồ lót của phụ nữ. Theo CNN, các công ty mua sắm tại nhà và trang thương mại điện tử Trung Quốc cho biết: "Việc tuân theo chính sách của chính phủ là lựa chọn tất yếu. Đó là một quyết định nghiêm túc". Nam giới làm mẫu mặc nội y livestream bán hàng đã trở nên phổ biến tại Trung Quốc - Ảnh: Twitter @xiaojingcanxue Người mẫu nam mặc và bán đồ lót nữ, nhưng không cố ý để trông giống "phụ nữ" hoặc thay đổi giọng nói của họ.

Mua bán sản phẩm qua hình thức livestream (phát trực tiếp) là một ngành rất lớn ở Trung Quốc và thậm chí còn phát triển hơn nữa trong ba năm qua bởi các biện pháp phong tỏa do COVID-19. Theo báo cáo năm 2021 của chuyên gia iResearch có trụ sở tại Bắc Kinh, giá trị của lĩnh vực livestream (phát trực tiếp) tại Trung Quốc sẽ đạt 720 tỷ đô la Mỹ (khoảng 17.000 ngàn tỷ đồng) trong năm nay. Người mẫu nam mặc và bán đồ lót nữ - Ảnh: Douyin (một nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc) Trước sự xuất hiện của những người mẫu nam như vậy, luôn có nhiều luồng ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng như "Nó cũng hợp với đàn ông đấy chứ" hay những lời chỉ trích như "Thật khó chịu".

Theo Insider, nam giới thường quảng cáo các sản phẩm dành cho phụ nữ ở Trung Quốc và người có ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc trong lĩnh vực này là Li Jiaqi (Lý Giai Kỳ) đã thành công khi bán được 15.000 thỏi son chỉ trong 5 phút đem về doanh thu 145 triệu đô la Mỹ (khoảng 3000 tỷ) vào năm 2018 và được gọi là huyền thoại 'ông hoàng son môi' hay 'vua son môi'. Mẫu nữ bị cấm quảng cáo nội y trên livestream, chủ doanh nghiệp, chủ shop Trung Quốc nhanh trí thuê mẫu nam thay thế - Ảnh: Twitter @roaneatan Các doanh nghiệp cho biết: "Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi chỉ có thể thuê một người mẫu là nam giới vì chúng tôi không thể sử dụng người mẫu nữ để quảng cáo".

Ăn mặc chẳng giống ai để quảng cáo nội y, hot girl xinh đẹp để lộ vòng 1 đầy phản cảm và cái kết đắng lòng Loạt khoảnh khắc táo bạo của cô nàng hot girl xinh đẹp có nickname Tiffany đã nhanh chóng gây bão cộng đồng mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trung-quoc-an-ong-mac-noi-y-nu-livestream-ban-hang-loat-doanh-so-khung-en-bat-ngo-577601.html