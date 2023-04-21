Một thời náo loạn mạng xã hội, ‘cuộc sống gia đình’ của người đàn ông kết hôn với ‘búp bê tình dục’ bây giờ ra sao?

Thế giới 21/04/2023 09:31

Cuộc sống thực được hé lộ phía sau khiến nhiều người choáng váng.

Vào ngày 19/4 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông trực tuyến Karapaia đã chia sẻ hình ảnh ‘cuộc sống gia đình’ của người đàn ông kết hôn với ‘búp bê tình dục’ đang gây xôn xao dư luận.

Một thời náo loạn mạng xã hội, ‘cuộc sống gia đình’ của người đàn ông kết hôn với ‘búp bê tình dục’ bây giờ ra sao? - Ảnh 1
Ảnh: FBNV (tsetinwing)

Nhân vật chính là Xie Tianlong, một người đàn ông Hồng Kông, 35 tuổi.

Xie Tianlong được gọi là ‘fan anime’ vì anh rất thích phim hoạt hình anime của Nhật Bản.

Nhân vật anime yêu thích của anh là Asuka, nhân vật gợi cảm và nóng bỏng trong bộ phim anime “Neon Genesis Evangelion”. Xie Tianlong đã yêu Asuka đến mức anh đã kết hôn với một con ‘búp bê tình dục’ trông giống hệt cô ấy. 

Một thời náo loạn mạng xã hội, ‘cuộc sống gia đình’ của người đàn ông kết hôn với ‘búp bê tình dục’ bây giờ ra sao? - Ảnh 2
Ảnh: FBNV (tsetinwing)

Búp bê Asuka cao 158cm và nặng 30kg, được làm bằng chất liệu silicone, tạo cảm giác chân thật như đang chạm vào da thịt con người.

Anh đặt tên cho con búp bê là Mochi, anh cũng thích xem phim hoặc đi ăn với Mochi.

Một thời náo loạn mạng xã hội, ‘cuộc sống gia đình’ của người đàn ông kết hôn với ‘búp bê tình dục’ bây giờ ra sao? - Ảnh 3

Ảnh: Navjivanindia

Xie Tianlong cũng tiết lộ anh cầu hôn “vợ” bằng cách giấu một chiếc vòng cổ ngọc trai bên trong một chiếc vỏ sò.

Một thời náo loạn mạng xã hội, ‘cuộc sống gia đình’ của người đàn ông kết hôn với ‘búp bê tình dục’ bây giờ ra sao? - Ảnh 4
Ảnh: FBNV (tsetinwing)

Xie Tianlong nói: "Tôi đã gặp nhiều phụ nữ, nhưng họ đều là những phụ nữ ích kỷ. Mochi là một người khiêm tốn, không đòi hỏi nhiều. Cô ấy không muốn đồng hồ Cartier, điện thoại iPhone hay quần áo đắt tiền”.

Một thời náo loạn mạng xã hội, ‘cuộc sống gia đình’ của người đàn ông kết hôn với ‘búp bê tình dục’ bây giờ ra sao? - Ảnh 5
Ảnh: FBNV (tsetinwing)

Đặc biệt, gần đây anh đã tiết lộ hình ảnh con gái, nói rằng anh sắp có một gia đình hoàn hảo vì anh đã có “con” gần đây.

Anh tiết lộ lý do: "Sau khi yêu nhau, tôi dần dần muốn có một gia đình".

Một thời náo loạn mạng xã hội, ‘cuộc sống gia đình’ của người đàn ông kết hôn với ‘búp bê tình dục’ bây giờ ra sao? - Ảnh 6
Ảnh: FBNV (tsetinwing)

 

Dưới bài đăng của anh, rất đông cư dân mạng đưa ra ý kiến trái chiều, tiêu cực:

-“Bố mẹ anh chắc sắp suy sụp rồi”

-“Hy vọng anh đừng trốn tránh hiện thực nữa, hãy gặp một người tốt và có mối quan hệ thực sự”

Một số khác cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ về cuộc sống của anh:

-“Anh thấy hạnh phúc là được rồi, miễn là không làm hại người khác là được”

-“Ai cũng có quyền tự do yêu đương, hãy cổ vũ cho anh ấy”

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