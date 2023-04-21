Một chủ nhà hàng bị phát hiện nhiều lần bạo lực, đánh vật nuôi xuống sàn chỉ vì làm vỡ chậu hoa.

Vào ngày 20/4, Sở cảnh sát Jeju Seogwipo, Hàn Quốc thông báo rằng họ đã lập hồ sơ và điều tra một người đàn ông ở độ tuổi 50 vì vi phạm Đạo luật bảo vệ động vật. Ông bị buộc tội ngược đãi vật nuôi của mình tại một nhà hàng ở Seogwipo vào khoảng 11 giờ tối ngày 19/4.

Ảnh: Instagram @care_korea_official

Một du khách ở độ tuổi 20 nhìn thấy ông ngược đãi một chú chó khi đi ngang qua và đã báo cảnh sát.

Nếu xem video do tổ chức bảo vệ quyền động vật Care (care_korea_official) đăng tải, có thể thấy được người đàn ông đang dùng hết sức đánh đập con chó con của mình xuống sàn. Ông A tiếp tục hành hạ bằng cách la mắng nó và con chó tỏ ra bất lực và sợ hãi.

Ảnh: Instagram @care_korea_official

Một quan chức của Care cho biết: "Có một báo cáo đã gửi đến nhóm chúng tôi. Chúng tôi được biết những người ở gần đó cũng đã báo cáo cảnh sát ngay tại hiện trường. Thành phố Seogwipo đã yêu cầu các biện pháp cách ly với chủ sở hữu của chó và chúng tôi đang chuẩn bị khiếu nại".

Video: Instagram @care_korea_official

Trong một cuộc điều tra của cảnh sát, ông đã thừa nhận các cáo buộc một cách chung chung, nói rằng: "Tôi có hành động đó bởi tôi tức giận vì con chó đã làm vỡ chậu hoa”.

Một quan chức cảnh sát cho biết: "Một nhân viên cảnh sát khu vực đã đến hiện trường và xác định vụ việc. Vào thời điểm đó, ông đang say rượu. Chúng tôi dự định sẽ điều tra nghi phạm cùng với việc phân tích đoạn phim camera giám sát”.

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