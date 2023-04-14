Loài động vật có vú nào có thể chống lại sự khắc nghiệt của biến đổi khí hậu?

Những loài động vật nào có thể sống sót qua cái lạnh và cái nóng khắc nghiệt, và tình hình biến đổi khí hậu như hạn hán và lũ lụt? Nghiên cứu đã chỉ ra rằng động vật có tuổi thọ dài hơn và ít con hơn có thể chống chọi với biến đổi khí hậu tốt hơn.

Phân tích số lượng trong 10 năm của 157 loài động vật có vú cho thấy những con voi có tuổi thọ cao hơn và ít con hơn có khả năng chống biến đổi khí hậu cao hơn.

Một nhóm nghiên cứu chung từ Đại học Oslo, Phần Lan và Đại học Nam Đan Mạch gần đây đã báo cáo trên tạp chí học thuật quốc tế 'E-Life' rằng "lạc đà không bướu, gấu và voi ít bị tổn thương trước biến đổi khí hậu hơn chuột và thú có túi”.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích những thay đổi trong quần thể của 157 loài động vật có vú trong 10 năm qua. Kết hợp dữ liệu thời tiết khắc nghiệt và dân số, họ đã xác định được loài nào có xác suất sống sót cao. Kết quả cho thấy những động vật sống lâu, có ít con ít bị tổn thương trước thời tiết khắc nghiệt hơn so với những động vật có tuổi thọ ngắn và sung mãn. Voi châu Phi, hổ Siberia, tinh tinh, dơi móng ngựa, lạc đà không bướu và tê giác trắng có nhiều khả năng sống sót sau mưa lớn hoặc hạn hán. Mặt khác, chuột cỏ, vượn cáo nâu Bắc Mỹ và cáo Bắc cực đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu.

Chuột lang nước khổng lồ. Ảnh: Internet

Điều này là do động vật có tuổi thọ ngắn phản ứng nhạy cảm với những thay đổi trong quần thể của chúng. Ví dụ, khi thức ăn khan hiếm do hạn hán, loài gặm nhấm, chẳng hạn như chuột, có ít chất béo dự trữ và có khả năng chết đói trước khi sinh sản.

Những động vật lớn hơn với tuổi thọ dài hơn có thể tồn tại cho đến khi thời tiết cải thiện và có khả năng tập trung săn mồi vào một con tương đối tốt hơn. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết: "Ngay cả khi tuổi thọ của các loài động vật có vú nhỏ là ngắn, nhưng nếu tốc độ sinh sản cao, chúng có thể không bị tuyệt chủng".

Theo Chosun Ilbo