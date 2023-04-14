Đó là thời gian để làm sạch bản thân, lập công đức và giữ mát mẻ giữa cái nóng như thiêu đốt. Đây cũng là cơ hội để các gia đình quây quần bên nhau và thưởng thức những bữa ăn được chuẩn bị đặc biệt.

Lễ hội Phật giáo này được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4, đánh dấu năm mới của Thái Lan .

Để sẵn sàng cho kỳ nghỉ lễ, người Thái dọn dẹp nhà cửa và những nơi công cộng, bao gồm cả văn phòng và trường học. Công viên và vỉa hè cũng được trang trí đẹp mắt. Mọi người thức dậy sớm và đến chùa để cầu nguyện và đưa cho các nhà sư thức ăn, y phục và đồ cùng dường.

Đổ nước vào tay là một truyền thống trong lễ hội Songkran của Thái Lan. Ảnh: Shutterstock

Ở nhà, các thành viên trẻ trong gia đình đổ nước hoa hồng và hoa nhài lên tay, chân của người lớn tuổi như một hành động thể hiện lòng biết ơn và sự tận tâm.

Songkran cũng là thời gian để tỏ lòng tôn kính với tổ tiên.

Việc rửa sạch tội lỗi và xua đuổi điều xui xẻo bằng cách tạt nước là một chủ đề trải dài suốt lễ hội. Ngày cuối cùng được gọi là Wan Payawan, hay còn được gọi là ngày Tắm Phật.

Nhờ truyền thống đó mà việc tạt nước đã trở thành một hoạt động vui nhộn, hào hứng hơn trong lễ hội Songkran tại Thái Lan và đã trở thành một biểu tượng của lễ hội này.

Đây được coi là một sự kiện toàn quốc nhưng bầu không khí đặc biệt sôi động ở Bangkok, nơi mà vào năm 2011, Kỷ lục Guinness Thế giới về cuộc chiến súng nước lớn nhất thế giới đã bị phá vỡ (3.477 người bắn nước vào nhau trong 10 phút).

Ở Chiang Mai, miền bắc Thái Lan, các DJ và ban nhạc sẽ cung cấp nhạc nền, còn các kênh hào bao quanh phố cổ sẽ cung cấp đạn dược vô tận.

Songkran cũng là thời điểm để bạn bè gặp gỡ uống một hoặc hai ly bia xã giao, miễn là họ có thể tìm được một địa điểm cách xa sự náo nhiệt.

Như một người đóng góp cho diễn đàn người nước ngoài đã nói: “Họ có thể phun bất cứ thứ gì họ muốn, miễn là họ không lấy nước vào bia của tôi”.

Xuất hiện nhiều mặt trái

Sự tiêu thụ quá mức rượu bia, thay vì một vài chai bia nhạt, đã lâu trở thành thách thức lớn nhất mà cảnh sát phải đối mặt trong dịp lễ này. Bất chấp vô số chiến dịch an toàn, tai nạn đường bộ vẫn tăng cao trong “bảy ngày nguy hiểm” hàng năm.

Năm ngoái, 278 người chết và 1.869 người bị thương trong các vụ va chạm giao thông trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 4. Lái xe trong tình trạng say rượu góp phần gây ra hơn 60% số người thương vong, với phần lớn các vụ va chạm là xe máy và xe bán tải.

Đối với nhiều người Thái, đặc biệt là các thế hệ cũ, ý nghĩa ban đầu của Songkran đã bị mất và lễ hội đã trở nên thương mại hóa.

Phụ nữ trang bị súng nước trong lễ Songkran. Ảnh: Reuters

Việc vẩy một lượng nước nhỏ lên các nhà sư, bạn bè và gia đình một cách tôn trọng đã nhường chỗ cho những gì được quảng cáo là cuộc chiến nước “điên cuồng” nhất thế giới.

Mỗi năm, các khẩu súng càng ngày càng lớn hơn và ống phun nước càng ngày càng nguy hiểm hơn, việc bắn các chùm nước mạnh vào những người đi xe máy say xỉn có thể dẫn đến tai nạn xảy ra.

Trong một cuộc thăm dò do Tổ chức Phong trào Tiến bộ Phụ nữ và Nam giới của Thái Lan tiến hành, một nửa số phụ nữ và trẻ em gái được khảo sát phàn nàn rằng họ đã bị sàm sỡ hoặc quấy rối tình dục trong các lễ hội té nước năm mới của Thái Lan.

Việc tăng cường sự hiện diện của cảnh sát, cung cấp các khu vực an toàn được chỉ định và khuyến khích nạn nhân báo cáo các sự cố đã không làm giảm được những hành vi như vậy.

Nước nhiễm bẩn tiếp tục là một vấn đề đáng báo động. Theo South China Morning Post, nước ở Chiang Mai có chất lượng không đảm bảo, vì vậy hãy bảo vệ mắt của bạn và tránh nước đi vào miệng

Có một ranh giới mong manh giữa những trò vui vô hại, bao gồm cả việc bôi phấn rôm lên mặt người khác và những vụ quấy rối nghiêm trọng hơn. Ảnh: Tim Pile

Khách du lịch thường bị đau bụng sau lễ Songkran vì xô và súng được đổ đầy từ các nguồn nước không được đảm bảo.

Ngoài ra, nhiệt độ cơ thể thường xuyên thay đổi do hoạt động quá sức vào thời điểm nóng nhất trong năm, cũng như bị dội nhiều xô nước đá, dẫn đến các bệnh cảm lạnh và cúm vào tháng 4. Viêm phổi không phải là điều hiếm gặp.

Lễ hội Songkran đánh dấu sự kết thúc của mùa khô và bắt đầu những cơn mưa gió mùa. Nhấn mạnh tầm quan trọng của du lịch đối với nền kinh tế Thái Lan, những người nước ngoài thích tìm kiếm niềm vui được khuyến khích dội nước lên người nhau trong khi những người khác dự kiến ​​sẽ phải hạn chế tiêu thụ nước.

Trong đợt hạn hán nghiêm trọng năm 2016, nông dân chứ không phải những người vui chơi đã được lệnh cắt giảm việc sử dụng nước và bị chia sẻ nước ở một số khu vực. Những lời kêu gọi về một lễ Songkran khô khan đã không được lắng nghe.