7 xu hướng thời trang sẽ "bùng nổ" trong mùa lễ hội 2023

Một trong những họa tiết mùa xuân phổ biến nhất là nơ hoa hồng và chắc chắn nó cũng sẽ phổ biến tại các lễ hội. Cho dù nó được trang trí trên quần áo hay dùng để trang trí trên phụ kiện vòng cổ thì vẫn là thứ hợp với phong cách mùa xuân năm 2023 nhất.

Color Block là một trong những xu hướng thường thấy trong thời trang, nhưng năm nay hứa hẹn đây sẽ là xu hướng trỗi dậy mạnh mẽ với kết hợp giữa các mảng màu đậm, sáng. Vậy nên bạn hãy tận dụng bảng màu để chuẩn bị cho mình một bộ trang phục với các màu sắc bổ trợ thật bắt mắt và đừng quên mang cả phụ kiện nhé!

Họa tiết lấp lánh

Họa tiết lấp lánh sẽ là lựa chọn rất thú vị. Và nếu tham dự một bữa tiệc với chiếc áo hoặc váy được thiết kế lộng lẫy trong mùa lễ hội này, bạn sẽ thật nổi bật. Trang phục lấp lánh không chỉ là một cách tuyệt vời để thể hiện phong cách, mà chúng còn trông rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Viền nổi

Váy mini hoặc quần sọt ống rộng luôn được ưa chuộng tại các lễ hội, nhưng nếu bạn muốn đưa phong cách của mình sang một hướng khác trong năm nay, tại sao không thử viền nổi? Đây là dáng váy phổ biến từ giữa những năm 2000, nó đã quay trở lại và sẵn sàng mang lại sự nổi bật cho trang phục của bạn.

Trang phục lưới

Trong thời tiết nóng như đổ lửa vào các lễ hội mùa hè, bạn có thể sẽ muốn có những bộ đồ nhẹ và thoáng khí để giúp bạn thoải mái hơn. Vậy nên các trang phục vải lưới sẽ cực kỳ phổ biến trong năm nay. Để thêm nổi bật, bạn hãy tìm một chiếc áo lưới lấp lánh hoặc họa tiết trang trí nữa nhé!

Màu hoàng hôn

Tôn lên sắc thái của hoàng hôn sa mạc với những loại vải có màu sắc ấm áp và thơ mộng của hoàng hôn như vàng, cam, đỏ và hồng cũng là xu hướng mùa này.

Vải đổi màu

Bởi vì các lễ hội thường kéo dài suốt cả ngày từ chiều đến nửa đêm, nên đây là lúc lý tưởng để giới thiệu xu hướng mới nổi này. Đây là một loại vải thay đổi màu theo ánh sáng và nhiệt độ. Ví dụ như vải sẽ thay đổi màu sắc tùy vào đèn flash hay ánh sáng sân khấu khác nhau.

Theo Forbes