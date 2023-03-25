Chị em mà đeo phụ kiện kiểu này dễ 'âm điểm' thời trang, chỉnh theo mẹo sau đạt chuẩn sành diệu

Thời trang 25/03/2023 06:16

Đeo thêm phụ kiện có thể là một sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ trang phục nào hoặc cũng có thể là yếu tố phá hỏng vẻ ngoài của bạn.

Bạn có thể chọn một món đồ phụ kiện không phù hợp với quần áo của mình hoặc có lẽ đó không phải là món đồ phù hợp cho dịp sự kiện bạn chuẩn bị tới. May mắn thay, với một số mẹo hữu ích, bạn có thể dễ dàng tránh những sai lầm này và làm nổi bật những đặc điểm đẹp nhất của cơ thể cũng như trang phục.

1. Không tính đến đường viền cổ áo

Nếu bạn đang tìm kiếm chiếc vòng cổ hoàn hảo để phù hợp với trang phục của mình, hãy lưu ý đến kiểu đường viền cổ áo. Đường viền cổ tròn hoặc cổ thuyền rất phù hợp với dây chuyền ngắn, trong khi đường viền cổ chữ V phù hợp hơn với dây chuyền dài hơn. Đối với áo phông, bạn có thể thử dùng vòng cổ choker. Khi mặc áo cổ lọ, bạn có thể thêm phong cách và màu sắc cho trang phục bằng dây chuyền dài hoặc dây chuyền cỡ XXL.

Chị em mà đeo phụ kiện kiểu này dễ 'âm điểm' thời trang, chỉnh theo mẹo sau đạt chuẩn sành diệu - Ảnh 1

Mặt khác, nếu bạn có vòng một lớn thì những chiếc vòng cổ dài và cồng kềnh không phải là lựa chọn tốt nhất. Thay vào đó, hãy chọn những chiếc vòng cổ ngắn hơn, đơn giản hơn kết hợp với cổ chữ V rộng hoặc cổ tròn để làm thon gọn thân hình của bạn.

Điều quan trọng là tránh để chiếc vòng cổ rơi ngay giữa phần ngực và thân, điều này có thể thu hút nhiều sự chú ý hơn vào khu vực này.

2. Không chọn khuyên tai theo hình dáng khuôn mặt

Mỗi hình dạng khuôn mặt đều có những thuộc tính riêng và bạn có thể làm nổi bật vẻ đẹp của nó bằng những đôi hoa tai cụ thể. Đối với khuôn mặt trái xoan, khuyên tai hình giọt nước là một lựa chọn tốt. Riêng với khuôn mặt tròn, những chiếc khuyên dài, thẳng và khuyên tai tua rua sẽ giúp thanh mảnh dịu dàng hơn.

Chị em mà đeo phụ kiện kiểu này dễ 'âm điểm' thời trang, chỉnh theo mẹo sau đạt chuẩn sành diệu - Ảnh 2

Hoa tai với chi tiết những viên đá lớn hoàn hảo cho khuôn mặt hình trái tim, trong khi ngọc trai và đá tròn làm mềm khuôn mặt hình vuông. Đối với khuôn mặt hình kim cương, khuyên tai thanh mảnh với những đường cong mềm mại là lý tưởng nhất, đặc biệt là những loại có chi tiết ở phía dưới khuyên.

3. Quên sử dụng mũ để tô điểm cho vẻ ngoài 

Mũ bóng chày là một phụ kiện có thể khiến bất kỳ trang phục nào trông trẻ trung, đồng thời bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời. Chúng cũng là một lựa chọn thay thế cho những ngày bạn muốn trông thật chỉnh chu mà không cần nỗ lực nhiều.

Chọn một chiếc mũ phù hợp thì nên xem xét rằng nó có thoải mái chưa, đừng nên đội nón quá chật. Đối với sự kết hợp cùng quần áo, bạn có thể mix nón cùng những chiếc váy thanh lịch đến trang phục đi biển mát mẻ.

4. Không quan tâm đến dáng tay khi chọn nhẫn

Việc chọn chiếc nhẫn nào sẽ phù hợp nhất với bạn phụ thuộc vào hình dạng của bàn tay và ngón tay của bạn. Nếu bạn có ngón tay dài, bất kỳ chiếc nhẫn nào cũng sẽ phù hợp với bạn.

Chị em mà đeo phụ kiện kiểu này dễ 'âm điểm' thời trang, chỉnh theo mẹo sau đạt chuẩn sành diệu - Ảnh 3

Ngược lại, nếu ngón tay của bạn ngắn, tốt nhất nên chọn những chiếc nhẫn có thiết kế dài, thẳng đứng và tránh những chiếc nhẫn rộng hoặc những chiếc nhẫn có thiết kế quá nổi bật. Chi tiết đá cắt Marquise có thể giúp tạo ảo giác về chiều dài cho bàn tay.

Bàn tay nhỏ không hợp với những chiếc nhẫn to bản, lòe loẹt, vì vậy tốt nhất bạn nên chọn những viên đá hình trái tim, hình bầu dục, hình tròn hoặc hình vuông có kích thước không quá lớn. Bàn tay to có thể bỏ qua những chiếc nhẫn lòe loẹt, to và cồng kềnh, bạn nên để tâm đến chi tiết mảnh mỏng, nhỏ nhẹ hơn.

5. Sợ thay đổi phong cách 

Xỏ lỗ tai là một cách thú vị để thể hiện phong cách và cá tính của bạn bất kể tuổi tác. Theo các chuyên gia, bạn có thể thử phong cách “đối xứng bất đối xứng”, nghĩa là ghép một số bông tai chứ không nhất thiết là cùng một cặp.

Chị em mà đeo phụ kiện kiểu này dễ 'âm điểm' thời trang, chỉnh theo mẹo sau đạt chuẩn sành diệu - Ảnh 4

Bạn cũng có thể tạo sự cân bằng bằng cách để lại đủ không gian và sắp xếp hoa tai, sao cho những chiếc nhỏ hơn nằm ở phần trên của khuyên. Mặc dù bạn có thể xỏ bất kỳ phần nào của tai nhưng hãy đảm bảo loại trang sức bạn chọn có thể thích ứng với vùng đó.

Theo Brightside

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