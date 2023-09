Những ngôi sao mặc đẹp nhất "càn quét" lễ trao giải Oscar 2023

Được đề cử hạng mục Bài hát gốc hay nhất cho “Lift Me Up” từ nhạc phim Black Panther: Wakanda Forever, ca sĩ, nhà thiết kế, doanh nhân và người sắp làm mẹ lần thứ hai bước lên thảm đỏ trong vẻ ngoài gợi cảm với tông đen tối kết hợp giữa sự mềm mại và quyến rũ.

Thương hiệu thời trang của chính cô ấy được lựa chọn trong lần xuất hiện lần này, cô khoe bụng bầu trong thiết kế bằng da kết hợp bodysuit xuyên thấu của Alaïa.

2. Malala Yousafzai trong bộ váy Ralph LaurenMalala Yousafzai in Ralph Lauren

Nhà hoạt động, tác giả và người đoạt giải Nobel đã chọn cho mình sự quyến rũ hoàn toàn trong đêm nay và Ralph Lauren đã là thương hiệu cô lựa chọn, tặng cô ấy một chiếc váy đáp ứng sở thích và phong cách cá nhân của riêng cô ấy đồng thời tôn lên vẻ lấp lánh để nó có thể sát cánh cùng bộ phim lớn nhất ngôi sao thế giới.

3. Phạm Băng Băng với thời trang Tony Ward CoutureFan Bingbing in Tony Ward Couture

Từng gián đoạn sự nghiệp vài năm vì một số vấn đề về thuế, ngôi sao của The 355 đã trở lại trong hình ảnh đầy quyền lực, táo bạo nhất và quyến rũ nhất có thể. Mặc dù thiết kế này có thể bị coi là hơi quá nhưng giới truyền thông cũng nghĩ rằng cô ấy có thể khiến nó trở nên nổi bật như đỉnh cao của sự thanh lịch. Nữ nhân chọn phong cách bắt trend với đầm bạc lấp lánh và khăn choàng xanh lục bảo nổi bật trên thảm đỏ.

4. Hồng Châu với thiết kế PradaHong Chau của Prada

Ngôi sao của The Whale nhận đề cử ứng cử viên Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đã làm việc trực tiếp với Prada để thiết kế chiếc váy của cô, gợi ý cổ áo tiếng Quan thoại như một sự thừa nhận di sản tôn vinh nét đẹp quê nhà.

Đó là một lựa chọn tuyệt vời, bởi vì nó mang lại cho chiếc váy cổ điển thanh lịch, bóng bẩ một nét vừa cá tính vừa khác biệt.

5. Allison Williams trong thiết kế Giambattista ValliAllison Williams in Giambattista Valli

Ngôi sao M3GAN chắc chắn đã tạo dựng được danh tiếng là một bộ phim kinh dị, nhưng cô ấy đã khác xa với bất cứ thứ gì đáng sợ hay kiểu gothic với vẻ ngoài cực kỳ quý giá, gần như quá ngọt ngào này.

Chiếc váy rất đẹp, nhưng vài chuyên gia thời trang nghĩ rằng chiếc áo khoác opera đồ sộ và đường viền cắt bằng lông vũ đều hơi quá sức đối với cô ấy.

6. Sandra Oh trong bộ váy Giambattista ValliSandra Oh in Giambattista Valli

Đôi khi một trong những vẻ đẹp nhất của đêm có thể đến từ một nhân tố bất ngờ. Chiếc váy lộng lẫy của Giambattista Valli này trông thật tuyệt vời khi khoác lên mình ngôi sao Sandra Oh, với màu sắc hoàn toàn phù hợp với cô ấy và phong cách tạo cảm giác thanh lịch, dễ dàng và sang trọng táo bạo.

7. Mindy Kaling trong thiết kế Vera WangMindy Kaling in Vera Wang

Đây giống như một bước ngoặt đáng ngạc nhiên, nếu không muốn nói là một tuyên bố từ nữ diễn viên kiêm nhà văn. Cô ấy luôn là một cô gái thời trang, nhưng trong đêm nay, cô ấy đã chọn để trở nên nóng bỏng. Màu trắng trông thật tuyệt với cô ấy và tay áo rời là một yếu tố thú vị tạo nên vẻ đẹp quyến rũ của ngôi sao.

8. Ariana DeBose trong trang phục Atelier VersaceAriana DeBose in Atelier Versace

Sau khi trở thành một meme và đóng các tài khoản mạng xã hội của cô ấy trong một thời gian ngắn khi số bài rap BAFTAs của cô ấy lan truyền nhanh, ngôi sao của West Side Story đã bước lên thảm đỏ Oscar với tư cách là người chiến thắng và là nhà vô địch.

Cô chọn thiết kế thanh lịch uy quyền, vai rộng, gợi cảm với những đường cắt sẻ táo bạo.

9. Halle Bailey trong thiết kế Dolce & GabbanaHalle Bailey in Dolce & Gabbana

Ngôi sao của bộ phim Nàng tiên cá sắp ra mắt trông giống một nàng công chúa Disney mang tính biểu tượng khác hơn, thể hiện chân thực Lọ Lem thuần khiết trong chiếc váy cổ điển, đáng yêu này thực sự toát lên nét đẹp “tinh tế”. Đó là một kiểu dáng cổ điển và đây có thể là màn mở đầu trong cả năm sắp tới khi cô ấy phát huy vai trò làm nên lịch sử của mình.

10. Florence Pugh trong trang phục thời trang cao cấp của ValentinoFlorence Pugh in Valentino Couture

Cô Flo có mặt ở đây để thuyết trình, điều đó có nghĩa là cô ấy không còn áp lực trong đêm nay. Cô xuất hiện trong chiếc váy kiểu thế kỷ 19 cực kỳ hoa lệ, xẻ tà đến ngực tạo nên nét nóng bỏng. Nó thanh lịch, nó trẻ trung, nó có một chút táo bạo.

Theo Cosmopolitan