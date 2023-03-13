Ai là người phụ nữ giàu nhất thế giới?

Các tỷ phú là một trong số những người quyền lực nhất trên Trái đất, có ảnh hưởng đáng kể đối với các phần lớn của nền kinh tế toàn cầu và đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực, từ chính trị quốc tế và truyền thông đến hoạt động từ thiện và đổi mới khoa học.

Những người khác như Bernard Arnault và Rupert Murdoch có lợi thế hơn một chút, nhưng đã mở rộng tài sản của họ rất nhiều và tiếp tục tạo ra các đế chế trong các ngành công nghiệp tương ứng của họ.

Họ đã tạo ra những công ty sử dụng hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn nhân viên trên khắp thế giới và đứng sau một số thương hiệu nổi tiếng nhất bao gồm Microsoft, Amazon, Tesla, Google và Nike.

Nhiều tỷ phú nắm giữ phần lớn tài sản ròng của họ trong cổ phiếu của công ty mà họ thành lập. Khi giá cổ phiếu đó di chuyển, tài sản của họ cũng di chuyển theo nó.

Theo Forbes, vào ngày 1 tháng 2 năm 2023, những người đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin, được xếp hạng là người giàu thứ 8 và thứ 10 trên thế giới. Nhưng khi giá cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google giảm hơn 9% trong tháng qua, cả Page và Brin đều rớt khỏi top 10. Mukesh Ambani của Ấn Độ tăng một bậc lên vị trí thứ 8, trong khi cựu Giám đốc điều hành Microsoft Steve Ballmer và người thừa kế mỹ phẩm Pháp Francoise Bettencourt Meyers hiện lần lượt xếp thứ 9 và 10.

Tính đến tháng 3 năm 2021, người sáng lập Facebook, ông Mark Zuckerberg là người giàu thứ năm trên thế giới, trị giá 97 tỷ USD. Kể từ đó, cổ phiếu của Facebook (được đổi tên thành Meta Platforms) đã giảm 35% và Zuckerberg rơi khỏi top 10 người giàu nhất. Tính đến ngày 1 tháng 3 năm 2023, anh ấy đứng ở vị trí thứ 16, trị giá 63 tỷ USD.

Gautam Adani của Ấn Độ đã vượt qua Mukesh Ambani để trở thành người giàu nhất châu Á vào tháng 2 năm 2022. Tài sản của ông đã tăng 55 tỷ USD vào năm ngoái và vào cuối tháng 1, ông là người giàu thứ ba thế giới với tài sản trị giá 127 tỷ USD. Sau đó, vào ngày 24 tháng 1, người bán khống Hindenburg Research đã công bố một báo cáo gay gắt cáo buộc Tập đoàn Adani điều hành một “lừa đảo công ty”, điều mà tỷ phú và các công ty của ông đã kịch liệt phủ nhận. Cổ phiếu của các công ty Adani Group niêm yết đã giảm mạnh kể từ đó. Adani đã rớt khỏi danh sách 10 người giàu nhất vào ngày 1 tháng 2 năm 2023 và tính đến ngày 1 tháng 3, ông đứng thứ 32, trị giá gần 38 tỷ USD.

Dưới đây là 10 người giàu nhất thế giới tính đến ngày 1 tháng 3 năm 2023 lúc 8:30 sáng theo giờ miền Đông, theo Forbes.

Giá cổ phiếu dao động thường xuyên, vì vậy những giá trị ròng này có thể thay đổi hàng ngày.

Sự kiện chính

Bernard Arnault

Bernard Arnault của Pháp là người giàu nhất thế giới. Giám đốc điều hành của công ty hàng xa xỉ LVMH, ông có tài sản trị giá gần 211 tỷ USD.

Elon Musk

Elon Musk từng là người giàu nhất trong phần lớn năm 2022, trở thành người giàu thứ hai vào tháng 12 năm 2022.

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Những người giàu nhất thế giới là người Mỹ, bao gồm Jeff Bezos, Larry Ellison và Bill Gates.

Gautam Adani

Gautam Adani của Ấn Độ đã giảm từ giàu thứ ba thế giới vào ngày 24 tháng 1 năm 2023 xuống giàu thứ 32 vào ngày 1 tháng 3 năm 2023.

Chín trong số mười người giàu nhất là đàn ông.

10 người giàu nhất thế giới là ai?*

1. BernardArnault

2. Elon Musk

3. Jeff Bezos

4. Larry Ellison

5. Warren Buffett

6. Bill Gates

7. Carlos Slim Helu

8. Mukesh Ambani

9. Steve Ballmer

10. Francoise Bettencourt Meyers

* Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 lúc 8:30 sáng theo giờ ET

1. BernardArnault

Giá trị ròng: $210,8 tỷ

Nguồn: LVMH/ hàng xa xỉ

Tuổi: 73

Cư trú: Pari

Quốc tịch: Pháp

Bernard Arnault là CEO kiêm chủ tịch của LVMH, công ty hàng xa xỉ lớn nhất thế giới với khoảng 70 thương hiệu thời trang và mỹ phẩm. Trong số đáng chú ý nhất là: Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon và Sephora. Vào tháng 1 năm 2021, LVMH mua lại hãng kim hoàn Tiffany & Co. với giá 15,8 tỷ USD.

Cha của Arnault kiếm được hàng triệu USD trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng; để bắt đầu, Arnault đã sử dụng 15 triệu đô la trong số tài sản đó để mua Christian Dior.

Bốn trong số năm người con của Arnault làm việc tại các bộ phận của đế chế LVMH. Vào tháng 1 năm 2023, Arnault bổ nhiệm con gái mình là Delphine điều hành Dior, thương hiệu lớn thứ hai trong tập đoàn.

2. Elon Musk

Giá trị ròng: $196,5 tỷ

Nguồn: Tesla, SpaceX, Twitter

Tuổi: 51

Cư trú: Austin, Texas

Quốc tịch: Mỹ

Musk là CEO của công ty ô tô điện Tesla, công ty tên lửa SpaceX và công ty truyền thông xã hội Twitter. Ông sở hữu 23% cổ phần của Tesla giữa cổ phiếu và quyền chọn, nhưng đã thế chấp hơn một nửa số cổ phiếu của mình làm tài sản thế chấp cho các khoản vay. Công ty xe hơi chiếm khoảng 2/3 tài sản của ông. Anh ấy đã mua Twitter với giá 44 tỷ đô la vào tháng 10 năm 2022 và sở hữu ước tính 74% cổ phần của công ty truyền thông xã hội này.

Xuất thân từ Nam Phi, Musk chuyển đến Canada trước sinh nhật lần thứ 18, làm nhiều công việc khác nhau, đăng ký học tại Đại học Queen ở Ontario và sau đó chuyển sang Đại học Pennsylvania, nơi ông lấy bằng cử nhân kinh tế.

Năm 2000, ông sáp nhập ngân hàng trực tuyến do ông đồng sáng lập, X.com với ngân hàng tương tự do Peter Thiel đồng sáng lập để thành lập PayPal, được eBay mua vào năm 2002 với giá 1,4 tỷ USD. Ông thành lập SpaceX vào năm 2002 tại El Segundo, gần Los Angeles. Năm 2004, ông gia nhập Tesla với tư cách là nhà đầu tư và chủ tịch, một năm sau khi nó được thành lập; sau đó anh ấy đã được cấp danh hiệu đồng sáng lập.

Musk trở thành Giám đốc điều hành của Tesla vào năm 2008, đã niêm yết công ty vào năm 2010. Giá trị vốn hóa thị trường của nó tăng vọt trong năm 2020 và 2021. Vào tháng 9 năm 2021, Musk trở thành người giàu nhất thế giới. Vào tháng 11 năm 2021, tài sản của ông đạt đỉnh 320 tỷ USD.

Musk vẫn là người giàu nhất thế giới cho đến tháng 12 năm 2022, khi giá cổ phiếu của Tesla giảm đã đẩy giá trị tài sản của ông xuống. Cổ phiếu Tesla đã giảm gần 50% so với mức đỉnh vào tháng 11 năm 2021 đến ngày 28 tháng 2 năm 2023.

3. Jeff Bezos

Giá trị ròng: $117,4 tỷ

Nguồn: Amazon

Tuổi: 59

Cư trú: Medina, Washington

Quốc tịch: Mỹ

Jeff Bezos thôi giữ chức Giám đốc điều hành của gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon vào tháng 7 năm 2021 nhưng vẫn giữ chức chủ tịch; cùng tháng đó, ông ấy quan tâm đến thị trường vũ trụ tên lửa do công ty tên lửa tư nhân Blue Origin chế tạo, do ông ấy thành lập và đã tài trợ hàng tỷ đô la.

Bezos thành lập nhà bán lẻ trực tuyến Amazon.com ở Seattle vào năm 1994, sau khi rời bỏ công việc ở New York tại quỹ phòng hộ DE Shaw. Amazon bắt đầu là một công ty bán sách trực tuyến vào thời điểm ít người mua hàng trực tuyến. Amazon đã phát triển để thống trị lưu trữ đám mây và chuyển sang sản xuất phim và sê-ri để cung cấp cho Amazon Prime Video.

Bezos đã vượt qua Bill Gates để trở thành người giàu nhất thế giới vào tháng 7 năm 2017. Ông và Gates đã liên tục thay đổi vị trí giàu nhất số một và số hai. Bezos là người giàu nhất thế giới trong danh sách Tỷ phú thế giới của Forbes từ năm 2018 đến năm 2021; ông tụt xuống vị trí giàu thứ hai trong danh sách tỷ phú năm 2022. Ông tụt xuống vị trí giàu thứ tư nhưng quay trở lại vị trí thứ 3 vào ngày 25 tháng 1 năm 2023 khi tài sản của Gautam Adani (trước đây là người giàu thứ 3) của Ấn Độ giảm xuống.

Năm 2019, Bezos và vợ MacKenzie ly hôn; như một phần của thỏa thuận, cô vợ nhận được 4% cổ phần của Amazon và ông ấy giữ 12%. Kể từ đó, ông đã bán thêm cổ phần của mình và sở hữu khoảng 10% cổ phần của công ty. Kể từ khi Amazon ra mắt công chúng vào năm 1997, Forbes tính toán rằng ông đã bán được hơn 27 tỷ USD giá trị cổ phiếu của mình.

4. Larry Ellison

Giá trị ròng: $112,3 tỷ

Nguồn: Oracle

Tuổi: 78

Cư trú: Lanai, Hawaii

Quốc tịch: Mỹ

Larry Ellison đồng sáng lập công ty phần mềm Oracle vào năm 1977 và điều hành nó với tư cách là Giám đốc điều hành cho đến năm 2014; hiện ông là chủ tịch kiêm Giám đốc Công nghệ của công ty. Trong những năm qua, Oracle đã thực hiện một loạt thương vụ mua lại lớn, mua lại Sun Microsystems vào năm 2010.

Năm 2012, Ellison mua đảo Lanai của Hawaii với giá 300 triệu USD. Anh ấy chuyển từ California đến Lanai vào năm 2020.

Ellison đã đầu tư vào Tesla và phục vụ trong hội đồng quản trị của công ty xe hơi từ năm 2018 đến tháng 8 năm 2022.

5. Warren Buffett

Giá trị ròng: $106,4 tỷ

Nguồn: Berkshire Hathaway

Tuổi: 92

Cư trú: Omaha, Nebraska

Quốc tịch: Mỹ

Được mệnh danh là "Nhà tiên tri xứ Omaha", Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. Ông điều hành tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway, tập đoàn sở hữu hàng chục công ty, bao gồm công ty bảo hiểm Geico, nhà sản xuất pin Duracell và chuỗi nhà hàng Dairy Queen. Là con trai của một nghị sĩ Hoa Kỳ, ông mua cổ phiếu lần đầu năm 11 tuổi và nộp thuế lần đầu năm 13 tuổi.

Buffett đã tạo ra Giving Pledge cùng với Bill Gates và Melinda French Gates vào năm 2010, yêu cầu các tỷ phú cam kết quyên góp ít nhất một nửa tài sản của họ cho các nhóm từ thiện. Buffett đã nói rằng ông sẽ tặng 99% tài sản của mình. Cho đến nay, ông đã quyên tặng 51,5 tỷ đô la cổ phiếu Berkshire Hathaway cho Quỹ Gates và quỹ của các con ông. Điều đó khiến ông trở thành tỷ phú hào phóng nhất hành tinh.

6. Bill Gates

Giá trị ròng: $104,9 tỷ

Nguồn: Microsoft, đầu tư

Tuổi: 67

Cư trú: Medina, Washington

Quốc tịch: Mỹ

Khi còn là một thiếu niên, Gates đam mê lập trình máy tính. Ông bỏ học Harvard để đồng sáng lập công ty phần mềm Microsoft cùng với người bạn thời trung học Paul Allen vào năm 1975 – tạo ra một trong những chương trình phần mềm đầu tiên dành cho ngành công nghiệp máy tính cá nhân non trẻ. Ông là Giám đốc điều hành của công ty trong 25 năm và giữ chức chủ tịch cho đến năm 2014. Cuối cùng, ông rời khỏi hội đồng quản trị vào năm 2020. Hiện nay, ông đã đầu tư vào hàng chục công ty bao gồm Republic Services ad Deere & Co., và là một trong những chủ sở hữu lớn nhất của đất nông nghiệp ở Mỹ

Forbes lần đầu tiên liệt kê Gates là tỷ phú vào năm 1987; ông là người giàu nhất thế giới từ năm 1995 đến năm 2017 (ngoại trừ năm 2008 và từ năm 2010 đến năm 2013). Phần lớn là do 59 tỷ đô la mà ông đã quyên góp cho Quỹ Gates, bao gồm cả món quà trị giá 20 tỷ đô la vào tháng 7 năm 2022, ông đã bị Jeff Bezos vượt qua để trở thành người giàu nhất thế giới vào năm 2018.

Ông và Melinda French Gates ly hôn vào năm 2021; cô ấy đã nhận được ít nhất 6 tỷ đô la cổ phiếu như một phần của thỏa thuận ly hôn.

7. Carlos Slim Helu

Giá trị ròng: $89,9 tỷ

Nguồn: viễn thông, đầu tư

Tuổi: 83

Cư trú: Thành phố Mexico

Quốc tịch: Mexico

Carlos Slim Helu và gia đình kiểm soát América Móvil, công ty viễn thông di động lớn nhất Mỹ Latinh, hoạt động tại ít nhất 15 quốc gia. Slim và một số đối tác viễn thông nước ngoài đã mua lại Telmex, công ty điện thoại thuộc sở hữu của chính phủ, vào năm 1990. Telmex trở thành một phần của América Móvil.

Ông cũng sở hữu cổ phần trong các công ty xây dựng, hàng tiêu dùng, khai khoáng và bất động sản của Mexico. Ông từng sở hữu 17% cổ phần của New York Times, nhưng đã bán cổ phần vào năm 2021.

Slim đã vượt qua Bill Gates và Warren Buffett để trở thành người giàu nhất thế giới từ năm 2010 đến năm 2013. Trước khi bước chân vào lĩnh vực kinh doanh, Slim giảng dạy đại số tại UNAM, một trường đại học ở Mexico City.

8. Mukesh Ambani

Giá trị ròng: $83,3 tỷ

Nguồn: hóa dầu, viễn thông

Tuổi: 65

Cư trú: Mumbai, Ấn Độ

Quốc tịch: Ấn Độ

Mukesh Ambani chủ trì và điều hành Reliance Industries trị giá 104 tỷ đô la (doanh thu), tập đoàn có lợi ích trong lĩnh vực hóa dầu, dầu khí, viễn thông và bán lẻ. Nó sở hữu Network18, người được cấp phép của Forbes Media và khách sạn Mandarian Oriental ở New York.

Reliance được thành lập bởi người cha quá cố Dhirubhai Ambani, một nhà kinh doanh sợi, vào năm 1966 với tư cách là một nhà sản xuất dệt may nhỏ. Sau cái chết của cha mình vào năm 2002, Ambani và người em Anil đã phân chia đế chế của gia đình.

Ambani là người giàu nhất Ấn Độ trong 14 năm cho đến khi bị Gautam Adani vượt qua vào tháng 2 năm 2022; vào tháng 2 năm 2023, khi tài sản của Adani sa sút, Ambani một lần nữa trở thành người giàu nhất Ấn Độ. Trong lịch sử, Ambani được xếp hạng trong số 10 người giàu nhất thế giới trên bảng xếp hạng toàn cầu của Forbes từ năm 2008 đến 2011 và một lần nữa bắt đầu từ năm 2021.

9. Steve Ballmer

Giá trị tài sản ròng: 80,9 tỷ USD

Nguồn: Microsoft, đầu tư

Tuổi: 66

Nơi cư trú: Hunts Point, Washington

Quốc tịch: Mỹ

Ballmer, bạn học của Bill Gates tại Đại học Harvard, đã điều hành Microsoft với tư cách là Giám đốc điều hành từ năm 2000 đến năm 2014. Ông gia nhập Microsoft với tư cách là nhân viên thứ 30 vào năm 1980 sau khi bỏ học chương trình MBA.

Năm mà Ballmer nghỉ hưu tại Microsoft, ông ấy đã mua đội Los Angeles Clippers với giá 2 tỷ đô la - mức cao kỷ lục đối với một đội NBA vào thời điểm đó.

10. Francoise Bettencourt Meyers

Giá trị tài sản ròng: 80,7 tỷ USD

Nguồn: L'Oreal

Tuổi: 69

Cư trú: Paris, Pháp

Quốc tịch: Pháp

Francoise Bettencourt Meyers, cháu gái của người sáng lập hãng mỹ phẩm khổng lồ L'Oreal là người phụ nữ giàu nhất thế giới. Bettencourt Meyers và gia đình cô sở hữu khoảng 33% cổ phần của L'Oreal. Cô đã có mặt trong hội đồng quản trị của L'Oreal từ năm 1997 và là chủ tịch của công ty cổ phần gia đình.

Bettencourt Meyers được thừa kế tài sản vào năm 2017 sau cái chết của mẹ cô, Liliane Bettencourt. Cô phục vụ với tư cách là chủ tịch quỹ từ thiện của gia đình mình, quỹ khuyến khích sự tiến bộ trong khoa học và nghệ thuật.

Ai là người giàu nhất thế giới?

Tính đến ngày 1 tháng 3 năm 2023, người giàu nhất thế giới là Bernard Arnault, CEO kiêm chủ tịch LVMH của Pháp; ông ấy sở hữu tài sản trị giá gần 211 tỷ đô la. Ông vươn lên vị trí số một sau khi tài sản của Elon Musk sa sút vào cuối năm 2022 do cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô điện Tesla lao dốc.

Ai là người phụ nữ giàu nhất thế giới?

Người phụ nữ giàu nhất thế giới là Francoise Bettencourt Meyers của Pháp. Tính đến ngày 1 tháng 3 năm 2023, cô ấy có tài sản trị giá 80,7 tỷ USD và là người giàu thứ 10 trên thế giới.

Tài sản của cô nằm ở việc cô sở hữu cổ phần trong hãng mỹ phẩm khổng lồ L'Oreal mà cô được thừa kế từ người mẹ quá cố của mình. Ông của cô là người sáng lập L'Oreal.

Theo Forbes