73 tuổi nhưng cứ như tuổi 40: Người đàn ông Trung Quốc tiết lộ bí quyết 'lão hóa ngược' siêu đơn giản khiến đại lục Trung Hoa thán phục

Thế giới 12/03/2023 11:01

Một người đàn ông 73 tuổi được mệnh danh là “Ông ngoại hiện đại nhất” Thượng Hải khi mạng xã hội đại lục liên tục thán phục ngoại hình bất chấp tuổi tác của ông.

Cụ ông hơn bảy mươi tuổi ở Thượng Hải cho biết các xét nghiệm lipid cho thấy tuổi của ông xét về tình trạng thể chất chỉ là 48 trong khi về mặt tinh thần, ông nói rằng ông không cảm thấy mình già hơn 30.

73 tuổi nhưng cứ như tuổi 40: Người đàn ông Trung Quốc tiết lộ bí quyết 'lão hóa ngược' siêu đơn giản khiến đại lục Trung Hoa thán phục - Ảnh 1

Hai người đàn ông Trung Quốc, Hu Hai (trái) 73 tuổi và Wang Deshun (phải) 79 tuổi, bước đi trong một buổi trình diễn thời trang đã bất chấp quá trình lão hóa, trẻ đẹp mạnh mẽ. Ảnh: SCMP 

Người đàn ông 73 tuổi nói rằng ngoài chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên, ''những câu thần chú trẻ hóa ngược'' hàng ngày giúp ông giữ được vóc dáng cân đối.

“Thực ra bạn bao nhiêu tuổi?” là câu hỏi thường gặp nhất của Hu Hai, một người đàn ông Thượng Hải chỉ cao chưa đầy 1m60 và nặng 68 kg.

Ông Hu nói với tờ Shanghai Morning Post rằng ông đã hơn 70 tuổi nhưng trông rất cân đối nên nhiều người không biết nên gọi ông là anh, chú hay ông.

Cựu nhân viên đã về hưu của một doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã giành danh hiệu Người đàn ông hiện đại nhất Thượng Hải năm 2016 tại một cuộc thi người mẫu dành cho người cao tuổi.

73 tuổi nhưng cứ như tuổi 40: Người đàn ông Trung Quốc tiết lộ bí quyết 'lão hóa ngược' siêu đơn giản khiến đại lục Trung Hoa thán phục - Ảnh 2

Ngoại hình và vóc dáng bất chấp tuổi tác của Hu đã giúp anh có được vị trí trên truyền hình Thượng Hải và truyền hình quốc gia. Ảnh: Douyin

Sau thành công của mình, ông Hu đã được một công ty để mắt và đã xuất hiện trên truyền hình Thượng Hải cũng như truyền hình quốc gia. Ông ấy nói rằng ông ấy thích biểu diễn vì đó là giấc mơ khi còn nhỏ.

Ông nói với các tờ báo rằng bí quyết trẻ lâu của ông là ăn uống thanh đạm và tập thể dục thường xuyên.

“Gen và thể trạng của mỗi người là khác nhau. Cái phù hợp với mình chưa chắc đã phù hợp với người khác. Đối với tôi, mẹo là kiểm soát miệng và cử động cơ thể. Tôi đã tuân theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt trong 20 năm,” ông Hu chia sẻ.

Anh ấy thức dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày và sau khi căng cơ bắt đầu một thói quen tập thể dục khắc nghiệt bao gồm ngồi xổm, chống đẩy và nhảy dây. Sau đó, sau khi ăn sáng là tập yoga và lắc bụng.

73 tuổi nhưng cứ như tuổi 40: Người đàn ông Trung Quốc tiết lộ bí quyết 'lão hóa ngược' siêu đơn giản khiến đại lục Trung Hoa thán phục - Ảnh 3

Một phần nhờ yoga, ông Hu 73 tuổi có thân hình của người 48 tuổi và khiến hàng triệu người kinh ngạc trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Douyin

Người đàn ông có thân hình siêu chuẩn cho biết anh không thích tập gym mà thích tập ở nhà hơn.

 

Một phần khác trong thói quen hàng ngày của anh ấy là chợp mắt một chút vào buổi trưa, sau đó là các buổi hát karaoke buổi chiều với bạn bè trực tuyến online chẳng hạn. Ông ấy kết thúc một ngày bằng việc xem tivi và đi ngủ lúc 10 giờ tối.

“Tôi cũng có một mẹo đặc biệt để trẻ lâu là tôi treo ngược người. Để làm được điều này, tôi đã mua các thiết bị tập thể dục đặc biệt,” ông Hu nói.

''Tuổi tác chỉ là một con số đối với tôi. Tôi tin rằng một người có 3 tuổi: tuổi thật, tuổi thể chất và tuổi tâm lý. Mặc dù tuổi thật của tôi là 73, nhưng thiết bị đo lipid cơ thể cho thấy tuổi thực của tôi tương đương với 48.''

“Tôi nghĩ tuổi tâm lý của mình là 20-30 tuổi,” ông chia sẻ thêm.

73 tuổi nhưng cứ như tuổi 40: Người đàn ông Trung Quốc tiết lộ bí quyết 'lão hóa ngược' siêu đơn giản khiến đại lục Trung Hoa thán phục - Ảnh 4

Hu không phải là trường hợp độc lạ nhất. Năm 2021, người mẫu kiêm diễn viên Wang Deshun có biệt danh “Ông nội tuyệt vời nhất Trung Quốc” khi lấy bằng phi công ở tuổi 85. Ảnh: Getty Images

Ông Hu cho biết ông thường xuyên bị ốm khi còn nhỏ và chỉ bắt đầu chăm sóc bản thân cách đây 20 năm.

“Tôi nghĩ ba điều quý giá nhất trong cuộc đời chúng ta là: sức khỏe, hạnh phúc và tuổi trẻ,” ông Hu tâm đắc.

Một người đàn ông Trung Quốc khác gây chú ý vì vẻ ngoài bất chấp tuổi tác là Wang Deshun, người đã bước vào một buổi trình diễn thời trang ở tuổi 79 và khiến khán giả trên toàn thế giới kinh ngạc với cơ bắp của mình.

Năm 2021, ông Wang khi đó 85 tuổi đã trở thành người lớn tuổi nhất ở quốc gia này nhận được chứng chỉ phi công chính thức, khiến ông có biệt danh là “Ông nội tuyệt vời nhất Trung Quốc” trên mạng xã hội đại lục.

Theo SCMP

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