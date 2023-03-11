Từ thủ đô Delhi đến thành phố Chennai, lễ hội Holi sắc màu của Ấn Độ rực rỡ tưng bừng khiến thế giới phát mê

Thế giới 11/03/2023 11:09

Holi là một lễ hội quan trọng được tổ chức vào mùa xuân, đặc biệt là ở Ấn Độ và Nepal.

Từ thủ đô Delhi đến thành phố Chennai, lễ hội Holi sắc màu của Ấn Độ rực rỡ tưng bừng khiến thế giới phát mê - Ảnh 1

Theo lịch Hindu của Ấn Độ, lễ hội này được tổ chức hàng năm vào ngày trăng tròn của tháng Phalgun. Vào ngày 8/3, người dân trên khắp đất nước Ấn Độ tổ chức lễ hội Holi với sự cuồng nhiệt và tưng bừng trong khung cảnh rực rỡ sắc màu.

Từ thủ đô Delhi đến thành phố Chennai, lễ hội Holi sắc màu của Ấn Độ rực rỡ tưng bừng khiến thế giới phát mê - Ảnh 2

Mọi người vui chơi nhảy múa với bột sắc màu khi họ ăn mừng Holi, lễ hội màu sắc mùa xuân của người Hindu, ở Prayagraj.

Từ thủ đô Delhi đến thành phố Chennai, lễ hội Holi sắc màu của Ấn Độ rực rỡ tưng bừng khiến thế giới phát mê - Ảnh 3

 

Những người vui chơi bôi 'Gulal' hoặc bột màu ăn mừng lễ Holi ở Guwahati.

Từ thủ đô Delhi đến thành phố Chennai, lễ hội Holi sắc màu của Ấn Độ rực rỡ tưng bừng khiến thế giới phát mê - Ảnh 4

 

Lễ hội Holi ở Kolkata.

Từ thủ đô Delhi đến thành phố Chennai, lễ hội Holi sắc màu của Ấn Độ rực rỡ tưng bừng khiến thế giới phát mê - Ảnh 5

 

Các tín đồ đạo Hindu cầu nguyện khi họ được phun nước màu tại khuôn viên của một ngôi đền trong lễ hội Holi ở Ahmedabad.

Từ thủ đô Delhi đến thành phố Chennai, lễ hội Holi sắc màu của Ấn Độ rực rỡ tưng bừng khiến thế giới phát mê - Ảnh 6

 

Mọi người mua sắm bột màu sắc và bình xịt màu trước lễ hội tại Sadar Bazar vào thứ Ba ở Gurgaon.

Từ thủ đô Delhi đến thành phố Chennai, lễ hội Holi sắc màu của Ấn Độ rực rỡ tưng bừng khiến thế giới phát mê - Ảnh 7

 

Người dân vui chơi phấn khích phủ đầy 'Gulal' hoặc bột màu để ăn mừng Holi, lễ hội của màu sắc, trong khu phố cổ của New Delhi.

Từ thủ đô Delhi đến thành phố Chennai, lễ hội Holi sắc màu của Ấn Độ rực rỡ tưng bừng khiến thế giới phát mê - Ảnh 8

 

Trẻ em và người lớn cùng nhau tung té nước màu và bột màu sắc để chào mừng lễ hội Holi, một trong những lễ hội quan trọng và phổ biến nhất của Ấn Độ giáo, tại Seshadripuram, ở Bengaluru.

Từ thủ đô Delhi đến thành phố Chennai, lễ hội Holi sắc màu của Ấn Độ rực rỡ tưng bừng khiến thế giới phát mê - Ảnh 9

 

Mọi người tổ chức lễ hội ở Chennai vào thứ Tư.

Từ thủ đô Delhi đến thành phố Chennai, lễ hội Holi sắc màu của Ấn Độ rực rỡ tưng bừng khiến thế giới phát mê - Ảnh 10

 

Mọi người ăn mừng bên trong khuôn viên của một ngôi đền ở khu phố cổ của Delhi.

Theo Indiatimes

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