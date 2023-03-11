Lạ lùng phong tục em gái thay chị lấy chồng vì chị gái đột ngột qua đời ngay trong đám cưới

Thế giới 11/03/2023 08:55

Sự việc bất ngờ khi cô dâu qua đời ngay trong lễ cưới thì gia đình lập tức sắp xếp cho em gái gả cho chú rễ để tiếp tục các nghi thức đám cưới.

Ngày cưới của một người phụ nữ hóa ra là ngày tang thương đầy đau lòng. Khi đang cử hành hôn lễ tại địa điểm tổ chức đám cưới ở vùng Subhashnagar thuộc Gujarat's Bhavnagar, một cô dâu đã qua đời vì một cơn đau tim. 

Lạ lùng phong tục em gái thay chị lấy chồng vì chị gái đột ngột qua đời ngay trong đám cưới - Ảnh 1

 

Sự việc đáng tiếc xảy ra trước Đền Bhagwaneshwar Mahadev của Bhavnagar. Khi anh Vishal là con trai của Ranabhai Butabhai Algotar ở làng Nari chuẩn bị kết hôn với cô Hetal là con gái của một người đàn ông tên là Jinabhai Rathore.

Khi bữa tiệc đang diễn ra, khách mời cùng gia đình đang ca hát và  nhảy múa trên nền nhạc để chúc phúc đôi vợ chồng trẻ thì sự việc không ai muốn xảy ra. Hetal đã ngất xỉu trong nghi lễ đám cưới và bất ngờ bất tỉnh. Cô được đưa đến một bệnh viện gần đó và các bác sĩ thông báo rằng cô đã qua đời vì một cơn đau tim.

Ngay cả khi gia đình đang đau buồn cho Hetal thì họ hàng đã nghĩ ra một ý tưởng khác để đảm bảo lễ cưới vẫn diễn ra suôn sẻ.

Lạ lùng phong tục em gái thay chị lấy chồng vì chị gái đột ngột qua đời ngay trong đám cưới - Ảnh 2
Em gái của cô dâu

 

Người thân của gia đình đề nghị để em gái của cô dâu cưới anh Vishal thay cho cô ấy. Sau khi cô dâu qua đời, gia đình quyết định gả em gái cho chú rể và tiếp tục thực hiện các phong tục đám cưới.

Theo báo cáo, cơ thể của Hetal được giữ trong kho lạnh cho đến khi buổi lễ kết thúc. Laxmanbhai Rathore, ủy viên hội đồng của thành phố Bhavnagar và là người đứng đầu Maldhari Samaj đã mô tả vụ việc là vô cùng đáng buồn.

Anh cho biết dù gia đình bị sốc trước sự ra đi của con gái, nhưng các thành viên trong xã hội đã thuyết phục họ làm gương bằng cách không bỏ rơi chàng rể và gia đình anh ta cần có cô dâu trong ngày trọng đại.

Lạ lùng phong tục em gái thay chị lấy chồng vì chị gái đột ngột qua đời ngay trong đám cưới - Ảnh 3

Vụ việc đã gây ra một cuộc tranh luận trực tuyến, đa số mọi người cho rằng vụ việc khá không phù hợp.

 

Một người đàn ông trả lời: "Ngay cả khi em gái "tự nguyện", thì đó có phải là thời điểm thích hợp để tổ chức đám cưới không? "

Một người phụ nữ nói thêm, "Mặc dù theo lời là gia đình để em gái kết hôn với anh rễ là sai. Nhưng cô ấy có thể có quyền tự quyết gì trong tình huống như vậy mà."

Một người đàn ông có suy nghĩ khác. Anh viết: "Nếu chú rể chết và em trai cưới cô dâu thì người đàn ông đó có bị coi là "đồ vứt đi" không? Hay vẫn là "sự áp bức của phụ nữ"? Cũng chẳng ai đặt câu hỏi liệu chú rể có quyền lựa chọn không lấy em gái hay không?"

Một người phụ nữ khác đưa ra giải thích: "Các gia đình không thể để khoản đầu tư cho đám cưới của họ trở nên vô ích. Đằng sau tất cả tình yêu và tiếng nhạc chúc mừng trong lễ tiệc đó là một mô hình gia đình rất thực tế và có tính kinh doanh!"

Theo Indiatimes

Cô dâu qua đời trong lễ cưới, em gái thay chị lấy chú rể ngay trong ngày theo phong tục

Cô dâu qua đời trong lễ cưới, em gái thay chị lấy chú rể ngay trong ngày theo phong tục

Sau khi cô dâu qua đời, gia đình quyết định gả em gái cho chú rể và thực hiện các phong tục đám cưới.

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