'Xin lỗi các cô gái, vợ tôi rất nghiêm khắc': Thông điệp vui nhộn của tài xế xe kéo gây sốt trên mạng xã hội!

Một người lái xe kéo gần đây đã thu hút sự chú ý đáng kể vì một thông báo "đặc biệt" mà anh ta đăng cho phụ nữ, thông báo này đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Thông báo ban đầu thu hút rất nhiều sự chú ý do giọng điệu hài hước của nó, nhưng nhiều cư dân mạng đã tham gia vào cuộc vui trên Twitter bằng cách để lại những câu trả lời châm biếm tràn ngập phần bình luận.

Vanshika Garg, một người dùng mạng xã hội gần đây đã đăng một bức ảnh về một chiếc xe kéo với dòng chữ hài hước được vẽ ở phía sau: "Xin lỗi các cô gái, vợ tôi rất nghiêm khắc". Lệnh cấm vui nhộn đối cùng với biểu tượng dành cho phụ nữ ở phần cuối của thông báo đã làm tăng thêm sự thú vị cho nó. Không thể nhịn cười trước thông điệp thông minh, người Ấn Độ đã đáp lại bằng phong cách hài hước của riêng họ.

Những người khác đã tham gia và kể lại các cuộc gặp gỡ của chính họ với cùng một quảng cáo trên nhiều phương tiện khác nhau, một người dùng nói thêm: "Mức độ tin cậy: 10000%". Nhìn chung, thông điệp đã tạo ra một loạt các bình luận hài hước và dí dỏm trên mạng xã hội.

Một phụ nữ đã viết, "Nhìn là biết cô vợ chính là nữ hoàng rồi!"

Một phụ nữ khác nói thêm: "Tôi mong đợi sự trung thành này từ chàng trai của mình trong thời đại hẹn hò hiếm có sự chung thủy và câu "Anh yêu em" ngẫu nhiên được nói ra chẳng ngại ngùng gì như hiện nay"

Một người đàn ông khác đã viết, "Ai đó hãy mua cho anh chàng này một ly bia thôi nào."

Các trường hợp tương tự khác

Một người lái xe ô tô hóm hỉnh khác ở Delhi đã gây chú ý vào năm ngoái với một biểu ngữ sáng tạo đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Người lái xe đã đưa ra một câu hỏi trắc nghiệm thông minh dựa trên chương trình truyền hình nổi tiếng Kaun Banega Crorepati nhằm ngăn cản những người lái xe khác bấm còi quá mức khi tham gia giao thông.

Một câu hỏi trắc nghiệm với định dạng kiểu Kaun Banega Crorepati được đặt dưới tiêu đề "Honking Hurts".

(Điều gì xảy ra nếu bạn bấm còi giữa dòng xe cộ tấp nập?)

A: Light jaldi green hoti hai (Tín hiệu chuyển sang màu xanh nhanh hơn)

B: Sadak chaudi ho jaati hai (Đường sẽ rộng hơn)

C: Gaadi udne lati hai (Xe sẽ bắt đầu bay)

D: Kuch nahi (Không có gì) là bốn câu trả lời vui nhộn cho câu hỏi.

Theo Indiatimes