Những chú chó con mang đến cho chúng ta tình cảm, sự trung thành và sự đồng hành ấm áp, đơn giản mà chúng ta tìm kiếm. Mặc dù chúng có những cảm xúc và suy nghĩ riêng, nhưng chúng tồn tại chủ yếu để thúc đẩy sự kết nối và tình bạn giữa con người với nhau.

Một gia đình đã tổ chức lễ cưới cho chú chó của gia đình mình một cách kỳ lạ!

Trong khi mọi người có thể cố gắng hết sức để thể hiện tình cảm và tình yêu dành cho những ''người bạn lông lá của mình'', thì có một gia đình có lẽ đã đi hơi quá xa.

Đoạn video đám cưới chó được lan truyền chóng mặt đã khiến cư dân mạng cả nước không thốt nên lời và thích thú.

Đoạn video cho thấy các khách mời đám cưới đã có một khoảng thời gian vui vẻ.

Thật thú vị, đám cưới được thực hiện với tất cả các phong tục chuẩn bị về đồ ăn và trang trí giống như một đám cưới điển hình của người Ấn Độ.

Chiếc khăn dupatta màu đỏ thẫm được quấn quanh trang phục cô dâu chó. Chú rể chó của tiệc cưới lái xe chạy bằng pin.

Con chó của cô dâu đã được đưa tiễn theo phong tục đến gia đình mới của cô cún ấy. Người dùng Internet đã phản ứng với video bằng sự cổ vũ thích thú và bày tỏ sự kinh ngạc.

Một trong những người dùng đã tải clip lên Twitter và tìm kiếm phản hồi về buổi lễ theo chủ đề Ấn Độ có gia đình tổ chức đám cưới cho các thành viên cún cưng của họ.

Một người xem khác cho biết đoạn video rất đáng yêu và họ hiểu rằng cặp đôi chó và chủ nhân của chúng không có ý định làm hại gì khi tổ chức buổi lễ.

Một người bình luận cho rằng đám cưới cho thú cưng là quá lố, người dùng còn cho rằng sinh vật này có vẻ sợ hãi và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong một trường hợp gần đây, một con chó từ làng Saukher ở quận Hamirpur của Kanpur đã kết hôn với một con chó từ làng Parchach. Có gần 500 người tham dự trong lễ cưới của người theo đạo Hindu.

Theo Indiatimes