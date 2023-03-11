Con trai nghiện điện thoại, bố bắt chơi 17 giờ liên tục với tuyệt chiêu "giáo dục ngược" gây tranh cãi

Thế giới 11/03/2023 19:09

Mới đây, một cậu bé ở Thâm Quyến, Quảng Đông nghiện chơi điện thoại đã bị cha "giáo dục ngược" giám sát cậu chơi điện thoại suốt 17 giờ liền.

Nội dung video cho thấy cậu bé đang ngồi trên ghế, thỉnh thoảng thay đổi tư thế và nghịch điện thoại di động. Trong một video khác, cậu bé ngủ gật trên ghế nhưng bị đánh thức để tiếp tục chơi điện thoại. Theo báo cáo, về phương pháp "giáo dục ngược" của mình, người cha cho biết hiệu quả tốt đã có, con trai đã nhận ra sai lầm và viết thư cam đoan bằng tiếng Anh, nhưng có những điều kiện tiên quyết để thực hiện.

Con trai nghiện điện thoại, bố bắt chơi 17 giờ liên tục với tuyệt chiêu 'giáo dục ngược' gây tranh cãi - Ảnh 1

Con tôi hứa sẽ đạt điểm cao và ngoan ngoãn. Đi chơi ngoài trời bố về trò chơi chất tốt. Tôi không khuyên các bậc cha mẹ khác nên thử phương pháp này một cách nhẹ nhàng, ông bố chia sẻ. 

Dù cha của cậu bé đã nhấn mạnh rằng đây chỉ là phương pháp giáo dục ngược phù hợp với con ông nhưng phương pháp giáo dục này đã làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi, một số cư dân mạng cho rằng có thể "dùng lửa chữa cháy" khiến trẻ nhận ra sai lầm của mình, điều đó khó có thể đạt được một tác dụng thực sự. Đứa trẻ đã viết một lời cam đoan, nhưng nó không đảm bảo rằng nó sẽ không nghiện trong tương lai.

Con trai nghiện điện thoại, bố bắt chơi 17 giờ liên tục với tuyệt chiêu 'giáo dục ngược' gây tranh cãi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào để trẻ thích thú đúng cách, không sa đà vào việc chơi điện thoại là bài học mà các bậc cha mẹ phải rút ra, đồng thời cũng là vấn đề mà xã hội cần giải quyết. Luật khuyến khích giáo dục gia đình yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ khác của trẻ vị thành niên phải sắp xếp hợp lý thời gian học tập, nghỉ ngơi, giải trí và tập thể dục của trẻ vị thành niên, để tránh làm tăng gánh nặng học tập của trẻ vị thành niên và ngăn ngừa trẻ vị thành niên đam mê Internet.

Nhưng làm thế nào để ngăn chặn trẻ vị thành niên đam mê Internet và game, nhiều bậc cha mẹ thiếu phương pháp đúng đắn. Trên thực tế, điều này đòi hỏi cha mẹ phải đồng hành cùng con nhiều hơn, hãy vun đắp cho con những thói quen tốt và sở thích rộng rãi.

Đứng trước việc con cái nghiện game, cha mẹ nên tự nhìn lại cách giáo dục của gia đình mình, đừng vội nghĩ đến “một mánh khóe” để kéo con ra khỏi cơn nghiện mà cũng nên đồng hành với việc giáo dục con cái.

Con trai nghiện điện thoại, bố bắt chơi 17 giờ liên tục với tuyệt chiêu 'giáo dục ngược' gây tranh cãi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong hai phiên họp của Trung Quốc năm nay, Li Yan, phó Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc kiêm chủ tịch Tập đoàn dược phẩm Qilu, đã đề xuất rằng nên chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến cho trẻ vị thành niên. Điều này nhận được sự ủng hộ của nhiều bậc phụ huynh, tuy nhiên xét từ góc độ thực tế, việc kiểm soát tình trạng nghiện game của trẻ vị thành niên khó có thể “cấm triệt để” mà cần các cơ quan quản lý, nền tảng game và phụ huynh thực hiện nghĩa vụ của mình.

Các cơ quan quản lý phải nghiêm túc đôn đốc các nền tảng trò chơi thực hiện các quy định chống nghiện và củng cố trách nhiệm của các nền tảng trò chơi, không thể chỉ sử dụng hệ thống chống nghiện trên danh nghĩa. 

Xét cho cùng, ngay cả khi việc cung cấp dịch vụ trò chơi cho trẻ vị thành niên bị cấm, nếu cha mẹ không hoàn thành trách nhiệm giám hộ của mình, trẻ vị thành niên vẫn có thể chơi trò chơi bằng tài khoản của cha mẹ hoặc người lớn tuổi khác. Là cha mẹ, bạn không thể đổ hết trách nhiệm cho các cơ quan quản lý và nền tảng trò chơi mà ít khi suy ngẫm về vấn đề của bản thân hoặc hy vọng rằng có một số cuộc "đảo chính" để khiến con bạn từ bỏ điện thoại di động.

Do đó, một số cơ sở cai nghiện Internet không có tư cách pháp nhân đã ra đời, các biện pháp "sửa sai" mà các cơ sở này áp dụng về cơ bản là lao động thể chất cường độ cao, thậm chí là nhục hình bằng gậy. Một số cha mẹ thấy con mình trở nên tốt hơn sau khi "sửa sai" thì cho rằng "sửa sai" rất hiệu quả, nhưng kiểu "sửa sai" này thường phản khoa học, sau một thời gian trẻ lại nghiện game, một số trẻ em phát triển các vấn đề tâm lý nghiêm trọng.

Con trai nghiện điện thoại, bố bắt chơi 17 giờ liên tục với tuyệt chiêu 'giáo dục ngược' gây tranh cãi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống như cách “giáo dục ngược” chơi điện thoại 17 tiếng liên tục nêu trên, nếu cảnh tượng này xuất hiện trong trại cai nghiện Internet sẽ bị coi là màn tra tấn tinh thần không cho trẻ ngủ, nên phương pháp giáo dục này cần để nắm bắt quy mô.

Cha mẹ lo lắng con mình nghiện game cũng là điều dễ hiểu, để làm được điều này, một mặt cần giải tỏa môi trường Internet và game, đồng thời thiết lập nghiêm ngặt hệ thống ngăn ngừa trẻ vị thành niên nghiện ngập. Mặt khác, cần thiết lập một hệ thống giải cứu để điều chỉnh chứng nghiện Internet của trẻ vị thành niên.

Cha mẹ không được phép đối mặt với vấn đề này một mình mà thay vào đó, nhà trường và cộng đồng cần thành lập các tổ chức phúc lợi công cộng, tuyển dụng các chuyên gia và làm việc với cha mẹ để áp dụng các phương pháp phù hợp với quy luật phát triển của trẻ. Thông qua giáo dục đồng hành và giáo dục cuộc sống, trẻ em có thể thoát khỏi nghiện Internet.

Theo Sohu

Độc lạ Ấn Độ: Gia đình tổ chức lễ cưới cho cún cưng, 'chú rể' đi xe diện đến rước dâu theo phong tục

Độc lạ Ấn Độ: Gia đình tổ chức lễ cưới cho cún cưng, 'chú rể' đi xe diện đến rước dâu theo phong tục

Đã bao giờ bạn nghe nói về đám cưới dành cho thú cưng chưa? Điều ngỡ không có này lại trở thành chủ đề thu hút trên mạng xã hội những ngày gần đây.

Xem thêm
Từ khóa:   con trai nghiện điện thoại bố bắt con chơi điện thoại 17 tiếng trẻ nghiện tiktok

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 12 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 25 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 9 giờ 33 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 9 giờ 37 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích