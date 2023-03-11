Nội dung video cho thấy cậu bé đang ngồi trên ghế, thỉnh thoảng thay đổi tư thế và nghịch điện thoại di động. Trong một video khác, cậu bé ngủ gật trên ghế nhưng bị đánh thức để tiếp tục chơi điện thoại. Theo báo cáo, về phương pháp "giáo dục ngược" của mình, người cha cho biết hiệu quả tốt đã có, con trai đã nhận ra sai lầm và viết thư cam đoan bằng tiếng Anh, nhưng có những điều kiện tiên quyết để thực hiện.

Dù cha của cậu bé đã nhấn mạnh rằng đây chỉ là phương pháp giáo dục ngược phù hợp với con ông nhưng phương pháp giáo dục này đã làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi, một số cư dân mạng cho rằng có thể "dùng lửa chữa cháy" khiến trẻ nhận ra sai lầm của mình, điều đó khó có thể đạt được một tác dụng thực sự. Đứa trẻ đã viết một lời cam đoan, nhưng nó không đảm bảo rằng nó sẽ không nghiện trong tương lai.

Con tôi hứa sẽ đạt điểm cao và ngoan ngoãn. Đi chơi ngoài trời bố về trò chơi chất tốt. Tôi không khuyên các bậc cha mẹ khác nên thử phương pháp này một cách nhẹ nhàng, ông bố chia sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào để trẻ thích thú đúng cách, không sa đà vào việc chơi điện thoại là bài học mà các bậc cha mẹ phải rút ra, đồng thời cũng là vấn đề mà xã hội cần giải quyết. Luật khuyến khích giáo dục gia đình yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ khác của trẻ vị thành niên phải sắp xếp hợp lý thời gian học tập, nghỉ ngơi, giải trí và tập thể dục của trẻ vị thành niên, để tránh làm tăng gánh nặng học tập của trẻ vị thành niên và ngăn ngừa trẻ vị thành niên đam mê Internet.

Nhưng làm thế nào để ngăn chặn trẻ vị thành niên đam mê Internet và game, nhiều bậc cha mẹ thiếu phương pháp đúng đắn. Trên thực tế, điều này đòi hỏi cha mẹ phải đồng hành cùng con nhiều hơn, hãy vun đắp cho con những thói quen tốt và sở thích rộng rãi.

Đứng trước việc con cái nghiện game, cha mẹ nên tự nhìn lại cách giáo dục của gia đình mình, đừng vội nghĩ đến “một mánh khóe” để kéo con ra khỏi cơn nghiện mà cũng nên đồng hành với việc giáo dục con cái.

Ảnh minh họa: Internet

Trong hai phiên họp của Trung Quốc năm nay, Li Yan, phó Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc kiêm chủ tịch Tập đoàn dược phẩm Qilu, đã đề xuất rằng nên chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến cho trẻ vị thành niên. Điều này nhận được sự ủng hộ của nhiều bậc phụ huynh, tuy nhiên xét từ góc độ thực tế, việc kiểm soát tình trạng nghiện game của trẻ vị thành niên khó có thể “cấm triệt để” mà cần các cơ quan quản lý, nền tảng game và phụ huynh thực hiện nghĩa vụ của mình.

Các cơ quan quản lý phải nghiêm túc đôn đốc các nền tảng trò chơi thực hiện các quy định chống nghiện và củng cố trách nhiệm của các nền tảng trò chơi, không thể chỉ sử dụng hệ thống chống nghiện trên danh nghĩa.

Xét cho cùng, ngay cả khi việc cung cấp dịch vụ trò chơi cho trẻ vị thành niên bị cấm, nếu cha mẹ không hoàn thành trách nhiệm giám hộ của mình, trẻ vị thành niên vẫn có thể chơi trò chơi bằng tài khoản của cha mẹ hoặc người lớn tuổi khác. Là cha mẹ, bạn không thể đổ hết trách nhiệm cho các cơ quan quản lý và nền tảng trò chơi mà ít khi suy ngẫm về vấn đề của bản thân hoặc hy vọng rằng có một số cuộc "đảo chính" để khiến con bạn từ bỏ điện thoại di động.

Do đó, một số cơ sở cai nghiện Internet không có tư cách pháp nhân đã ra đời, các biện pháp "sửa sai" mà các cơ sở này áp dụng về cơ bản là lao động thể chất cường độ cao, thậm chí là nhục hình bằng gậy. Một số cha mẹ thấy con mình trở nên tốt hơn sau khi "sửa sai" thì cho rằng "sửa sai" rất hiệu quả, nhưng kiểu "sửa sai" này thường phản khoa học, sau một thời gian trẻ lại nghiện game, một số trẻ em phát triển các vấn đề tâm lý nghiêm trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống như cách “giáo dục ngược” chơi điện thoại 17 tiếng liên tục nêu trên, nếu cảnh tượng này xuất hiện trong trại cai nghiện Internet sẽ bị coi là màn tra tấn tinh thần không cho trẻ ngủ, nên phương pháp giáo dục này cần để nắm bắt quy mô.

Cha mẹ lo lắng con mình nghiện game cũng là điều dễ hiểu, để làm được điều này, một mặt cần giải tỏa môi trường Internet và game, đồng thời thiết lập nghiêm ngặt hệ thống ngăn ngừa trẻ vị thành niên nghiện ngập. Mặt khác, cần thiết lập một hệ thống giải cứu để điều chỉnh chứng nghiện Internet của trẻ vị thành niên.

Cha mẹ không được phép đối mặt với vấn đề này một mình mà thay vào đó, nhà trường và cộng đồng cần thành lập các tổ chức phúc lợi công cộng, tuyển dụng các chuyên gia và làm việc với cha mẹ để áp dụng các phương pháp phù hợp với quy luật phát triển của trẻ. Thông qua giáo dục đồng hành và giáo dục cuộc sống, trẻ em có thể thoát khỏi nghiện Internet.

Theo Sohu