Chủ nhân của chú chó đã báo cho cơ quan thực thi pháp luật rằng cô ấy đã đối mặt với người phụ nữ độc ác và nghe được hung tin cô hàng xóm này đã chôn con chó ở sân sau vì tiếng sủa của con chó làm phiền giấc ngủ của cô ấy.

Theo câu chuyện trên tờ Express có trụ sở tại Anh, người phụ nữ 82 tuổi thú nhận đã chôn sống chú chó Nina ở đô thị Planura.

Một số hãng thông tấn Brazil đã chia sẻ đoạn video quay cảnh chú chó trồi lên từ dưới lòng đất.

Các tranng tin tức liên tục đưa tin và cho biết chú chó cuối cùng đã được tìm thấy và vẫn khỏe mạnh.

Khi chủ của chú chó kaf một phụ nữ 33 tuổi biết được những gì người hàng xóm đã làm, cô ấy đã tức tốc chạy ra vườn để tìm mảnh đất bị xáo trộn với hi vọng cứu được thú cưng.

Cô ấy lấy một cái cuốc làm vườn và bắt đầu đào ngay lập tức, cuối cùng cô ấy cũng gặp lại chú chú Nina yêu thương vẫn còn sống.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Express, phải mất gần hai giờ để xác định vị trí và tìm thấy chú chó, sau đó thêm một tiếng rưỡi nữa để đưa nó ra ngoài và đưađến bác sĩ thú y.

Tuy nhiên, người hàng xóm đã không hối lỗi. Cô đưa ra tối hậu thư cho chủ nhân của con chó:

"Không cho cô ta qua đây nữa." Khi cảnh sát thẩm vấn người phụ nữ ra tay mạnh bạo 82 tuổi, bà nói với họ rằng bà sẽ "chôn nó lại nếu nó tiếp tục làm phiền bà".

Người phụ nữ đã bị giam giữ sau khi bị buộc tội ngược đãi động vật.

Vì sao thú cưng sủa nhiều?

Tiếng chó sủa có thể khiến chủ sở hữu hoặc người khác khó chịu, nhưng trang Fetch by PetMD sẽ giúp bạn khắc phục bằng cách liệt kê các nguyên nhân phổ biến.

Ảnh minh họa: Internet

Các lý do bao gồm bảo vệ lãnh thổ, lo lắng, buồn chán, sợ ở một mình, lo lắng về sự chia ly, tìm kiếm sự chú ý và niềm vui có thể khiến chú cún liên tục cất tiếng sủa.

Trang web cũng nói rằng một số hình thức sủa có thể xảy ra tùy thuộc vào lý do sủa của chú chó. Ví dụ, nếu nó nhận thấy mối nguy hiểm trước mắt, con chó sẽ thể hiện hành vi sợ hãi, chẳng hạn như sủa nhiều lên.

Ngoài ra, một con chó có thể phát ra tiếng "sủa vui vẻ" khi vẫy đuôi và đôi khi nhảy lên nếu nó nghịch ngợm và thấy phấn khích. Tiếng chó sủa là thứ có thể huấn luyện để kiểm soát.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người nuôi chó có thể không biết rằng quát tháo thú cưng đang sủa là có hại.

Trang Fetch chia sẻ: "Việc la hét kích thích con chó của bạn sủa nhiều hơn vì chúng nghĩ rằng bạn đang tham gia. Vì vậy, quy tắc đầu tiên là nói một cách bình tĩnh và kiên quyết, nhưng đừng la hét hay quát tháo chúng."

Theo Indiatimes