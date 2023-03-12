Mối quan hệ đường dài có thể khó khăn với các cặp tình nhân đang yêu xa. Các cặp đôi ở xa nhau luôn tìm cách kết nối với nhau ở mức độ sâu sắc hơn.

Giờ đây, các cặp đôi có thể yên tâm khi biết rằng họ thực sự có thể cảm nhận được nụ hôn của đối tác ngay cả khi họ ở cách xa nhau hàng km. Một trường đại học ở Thường Châu của Trung Quốc đã phát minh ra một thiết bị cho phép các cặp đôi chia sẻ những khoảnh khắc thân mật ảo. Ảnh minh họa: Internet Các cặp đôi yêu xa có thể cảm nhận được môi của nhau nhờ thiết bị “môi silicon” có cảm biến áp suất và bộ dẫn động có thể bắt chước một nụ hôn thực sự. Global Times của Trung Quốc đưa tin rằng thiết bị này cũng có thể tái tạo áp suất, chuyển động và nhiệt độ của môi người dùng.

Được biết, người lạ cũng có thể bắt cặp với người lạ và trao nhau nụ hôn. Những nụ hôn cũng có thể được tải xuống trong ứng dụng! Thiết bị này có giá 288 nhân dân tệ, tương đương khoảng gần 1 triệu VNĐ. Cần tải xuống một ứng dụng dành cho thiết bị di động và cắm thiết bị vào cổng sạc của điện thoại. Sau khi ghép nối với đối tác của họ trên ứng dụng, họ có thể bắt đầu cuộc gọi video và truyền bản sao nụ hôn của họ cho nhau.

Ảnh minh họa: Internet Thiết bị này do Jiang Zhongli phát minh và anh đã tìm cảm hứng từ mối quan hệ yêu xa của chính mình để chế tạo thiết bị này. Anh ấy nói rằng anh ấy chỉ có thể nói liên lạc với bạn gái qua điện thoại. Vì vậy, sao chép nụ hôn qua điện thoại có thể giúp họ tạo ra những khoảnh khắc thân mật mà họ có thể trân trọng mãi mãi. Ảnh minh họa: Internet Thiết bị mới này đã tràn ngập mạng xã hội và mọi người đã có những phản ứng trái chiều về điều này. Một số người gọi nó là buồn cười trong khi những người khác gọi nó là 'thô tục và rùng rợn'. Một số người khác chỉ ra vấn đề rằng trẻ vị thành niên có thể mua cái này và sử dụng nó. Một thiết bị tương tự đã được phát minh vào năm 2016 bởi Viện Imagineering ở Malaysia. Họ đã tung ra 'Kissinger', dưới dạng một miếng silicon cảm ứng. Theo Times of India

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