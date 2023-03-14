Cụ bà 103 tuổi vẫn trang điểm và tập gym hàng ngày khiến nhiều người thán phục

Thế giới 14/03/2023 06:35

Ở tuổi 103, một cụ bà ở California, Mỹ vẫn thường tập gym và coi đó là niềm vui cho cuộc sống của chính mình.

Tất cả chúng ta đều khao khát có được cơ thể tuyệt vời với cơ bắp hoàn hảo, nhưng chỉ một số người có khả năng nỗ lực cần thiết. Nhiều người trong chúng ta có thể sẽ chọn việc từ bỏ tư cách thành viên phòng tập thể dục ''vô thời hạn'' trong khi chiêm ngưỡng cơ bụng đáng kinh ngạc của những người nổi tiếng.

Cụ bà 103 tuổi vẫn trang điểm và tập gym hàng ngày khiến nhiều người thán phục - Ảnh 1

Tuy nhiên, có rất nhiều câu chuyện truyền cảm hứng trên thế giới và người phụ nữ California này sẽ mang đến cho bạn nguồn động lực bất tận.

 

Cụ bà 103 tuổi vẫn đến phòng gym mỗi ngày

Ba đến bốn lần mỗi tuần, bà Teresa Moore đến phòng tập thể dục trong khu phố. Bà luôn đi tập với những trang phục thể thao hợp thời trang, bà cũng trang điểm và đeo nhiều đồ trang sức.

Tính đến hiện tại, bà đã 103 tuổi. Bà Teresa nâng tạ và xuất hiện sang trọng với kiểu tóc và trang điểm duyên dáng, bất chấp những khuôn mẫu liên quan đến tuổi tác. 

Cụ bà 103 tuổi vẫn trang điểm và tập gym hàng ngày khiến nhiều người thán phục - Ảnh 2

Bà Teresa chia sẻ rằng việc tập thể dục là điều khiến bà cảm thấy có nhiều năng lượng. Ngoài ra, bà cũng thích đến các buổi biểu diễn opera.

Theo một bài báo của New York Post, bà Teresa sinh ra ở Ý. Cô kết hôn với một sĩ quan quân đội vào năm 1946. Kể từ đó, bà đã cư trú ở nhiều quốc gia.

Bà Teresa cho biết rằng tập thể dục mang lại nhiều điều tích cực, nhưng con gái bà - cô Sheila nghĩ rằng mẹ mình đến phòng tập thể dục vì là một người thích phiêu lưu. ''Phòng tập là nơi mẹ tôi gặp gỡ bạn bè. Tôi nghĩ mẹ là một người năng động và thích khám phá và có sự hiếu kỳ. Việc đi đến phòng tập thể dục và tương tác với mọi người khiến mẹ tôi hạnh phúc".

Cụ bà 103 tuổi vẫn trang điểm và tập gym hàng ngày khiến nhiều người thán phục - Ảnh 3

Cô Sheila nói thêm: ''Khi rời nước Ý, mẹ tôi đã sống một cuộc sống nhiều trai nghiệm và tôi nghĩ sự hiếu kỳ ấy đã là động lực để mẹ thực hiện những điều mà ít người nghĩ đến."

 

Ngoài việc tập thể dục, bà Teresa cũng thích chơi bài bridge và đi xem opera. Thông điệp chính của cụ bà 103 tuổi gửi tới mọi người là hãy luôn mạnh mẽ và cố gắng sống một cuộc đời không hối tiếc.

Không chỉ Teresa mà bà Ernestine Shepherd, một công dân Mỹ khác cũng đang giữ danh hiệu nữ vận động viên thể hình cao tuổi nhất thế giới.

Cụ bà 103 tuổi vẫn trang điểm và tập gym hàng ngày khiến nhiều người thán phục - Ảnh 4

Bfa Ernestine, 86 tuổi rất siêng năng tập thể dục để duy trì cơ thể và cơ bắp cuồn cuộn của bà là bằng chứng cho sự chăm chỉ hiếm có. Ở tuổi 56 tương đối cao, bà Ernestine đã bắt đầu một chế độ tập luyện và ăn kiêng nghiêm ngặt.

Theo Indiatimes

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