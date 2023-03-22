5 chi tiết nhỏ cho nàng thay đổi toàn diện mạo, đẹp lộng lẫy lại rất thanh lịch

Thời trang 22/03/2023 06:08

Thời trang là vô hạn, không nhất thiết bạn phải chạy theo xu hướng để có vẻ ngoài phong cách, với một số mẹo nhỏ sau đây sẽ vô cùng hữu ích cho tủ quần áo đang có của bạn.

Tất cả chúng ta đều có những ngày không biết nên mặc gì vì nghĩ rằng tủ quần áo của mình dường như quá nhàm chán. Trong trường hợp này, hầu hết chúng ta đi mua sắm để mua một số mặt hàng quần áo mới. Tuy nhiên, trên thực tế, phần quan trọng nhất của những thứ chúng ta cần để đa dạng hóa vẻ ngoài của mình đã có sẵn trong tủ quần áo. Chúng ta chỉ cần thêm một chút cảm hứng để thay đổi diện mạo.

1. Tái sử dụng một món đồ quần áo

5 chi tiết nhỏ cho nàng thay đổi toàn diện mạo, đẹp lộng lẫy lại rất thanh lịch - Ảnh 1

Sử dụng quần áo cho các chức năng khác nhau là một thủ thuật rất phổ biến. Ví dụ: bạn có thể quấn áo len hoặc áo hoodie quanh cổ như khăn quàng cổ hoặc thắt lưng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng khăn tay làm thắt lưng, băng đô hoặc thậm chí là áo dùng quấn ở cổ thêm phá cách hoặc dùng một chiếc túi đây mảnh nhỏ có thể được đeo làm vòng cổ.

5 chi tiết nhỏ cho nàng thay đổi toàn diện mạo, đẹp lộng lẫy lại rất thanh lịch - Ảnh 2

2. Mặc ít nhất 3 món quần áo

Các nhà tạo mẫu gọi thủ thuật này là “quy tắc mảnh thứ ba.” Phần trên và phần dưới (quần hoặc váy) là yếu tố đầu tiên và thứ hai của vẻ ngoài. Phần thứ ba là một cái gì đó sẽ hoàn thành hình ảnh của bạn. Nó có thể là áo len, áo cộc tay, khăn quàng cổ, mũ hay thậm chí là một phụ kiện đẹp mắt.

5 chi tiết nhỏ cho nàng thay đổi toàn diện mạo, đẹp lộng lẫy lại rất thanh lịch - Ảnh 3

Chi tiết thứ ba làm sống động trang phục hàng ngày và giúp bạn trông như thể đã nỗ lực rất nhiều để trông thật phong cách.

3. Phối đồ vintage với đồ trendy

5 chi tiết nhỏ cho nàng thay đổi toàn diện mạo, đẹp lộng lẫy lại rất thanh lịch - Ảnh 4

Nếu bạn tạo diện mạo tổng thể của mình từ những món đồ cổ điển, có nguy cơ là bạn trông có vẻ lúng túng. Đồng thời, kết hợp giao diện này với một chi tiết thời trang thời thượng hiện đạilà một ý tưởng rất hay. Nó có thể là một chiếc túi, giày, áo khoác hoặc phụ kiện độc đáo.

Hơn nữa, bạn có thể thử kết hợp quần áo từ các thập kỷ khác nhau. Thay vì trung thành với phong cách của những năm nhất định, bạn có thể kết hợp một chiếc váy từ những năm 40 với một chiếc áo khoác da từ những năm 90.

4. Thêm một chiếc thắt lưng để hoàn thiện vẻ ngoài 

Thông thường, khi bạn cảm thấy vẻ ngoài của mình còn thiếu điều gì đó, điều đó có nghĩa là dự cảm của bạn đã đúng. Một chiếc thắt lưng có thể giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng.

5 chi tiết nhỏ cho nàng thay đổi toàn diện mạo, đẹp lộng lẫy lại rất thanh lịch - Ảnh 5

Một số món đồ trong tủ quần áo khiến cơ thể trông mất dáng và đó là lúc một chiếc thắt lưng ra đời. Nó sẽ tôn lên những đường cong của bạn trong nháy mắt. Bạn sẽ cần một chiếc thắt lưng da phổ thông màu đen hoặc nâu sẫm làm yếu tố cơ bản. Đối với các trường hợp khác, sự lựa chọn của bạn là vô hạn, bạn có thể chọn thắt lưng làm từ vải, da sinh thái, kim loại, ren, đay hoặc thắt lưng thể thao sáng màu với các yếu tố neon.

5 chi tiết nhỏ cho nàng thay đổi toàn diện mạo, đẹp lộng lẫy lại rất thanh lịch - Ảnh 6

Để đeo thắt lưng, bạn không nhất thiết phải có các vòng thắt lưng ở quần. Một chiếc thắt lưng có thể được đeo trên một chiếc váy hoặc áo khoác để thêm nhấn nhá thời trang.

5 chi tiết nhỏ cho nàng thay đổi toàn diện mạo, đẹp lộng lẫy lại rất thanh lịch - Ảnh 7

5. Chọn áo hở vai

5 chi tiết nhỏ cho nàng thay đổi toàn diện mạo, đẹp lộng lẫy lại rất thanh lịch - Ảnh 8

Nếu bạn không muốn mua quần áo mới, thì đây là một trong những cách độc đáo nhất để làm mới vẻ ngoài của bạn: mang lại sức sống mới cho áo khoác jean, áo hoodie hoặc áo blazer của bạn bằng cách kéo nhẹ chúng ra khỏi một bên vai hoặc thậm chí cả hai.

Theo Brightside

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