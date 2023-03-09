Gợi ý bí quyết mix đồ màu tím đẹp mà sang, "hack" dáng thon thả

Màu tím là màu phổ biến trong nhiều thế kỷ và từ lâu đã được coi là màu của hoàng gia vì sắc tố này rất hiếm trong suốt lịch sử và đắt tiền để sản xuất. Tính trạng sang trọng này đã không bị mất theo thời gian và màu sắc vẫn phổ biến.

Quần áo màu tím rất hợp với các màu như trắng, xám, be, xanh dương hoặc vàng. Tuy nhiên, màu tím không giới hạn phối ở những màu này và có thể được ghép nối trong các kết hợp dường như vô tận. Điều quan trọng là luôn kết hợp màu tím với tông màu bạn kết hợp, giữ cho tông màu ấm và tông màu lạnh tách biệt với nhau.

Khi nói đến việc kết hợp màu sắc, nhiều nhà thiết kế và nghệ sĩ chuyển sang bánh xe màu và lý thuyết màu cơ bản để chọn các tùy chọn phối hợp. Bánh xe màu chứa tất cả các màu chính của cầu vồng, từ sắc đỏ đến sắc tím. Bằng cách nhìn vào các màu bên cạnh màu bạn muốn kết hợp và các màu đối diện với nó, bạn sẽ có thể chọn các màu kết hợp tốt.

Một lý do khác cho sự phổ biến của màu tím là tính linh hoạt của nó. Màu tím được tạo ra thông qua sự kết hợp của màu đỏ và xanh lam và có thể được tạo ra ở nhiều tông màu và cường độ khác nhau. Điều này làm cho nó trở thành một màu có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhiều phong cách, tông màu da và mùa khác nhau, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà thiết kế trong suốt cả năm.

Trong trường hợp màu tím, các màu ở các mặt trực tiếp của nó là xanh lam và đỏ. Cả xanh lam và đỏ đều là màu nhấn của màu tím và thường kết hợp tốt với màu này. Nhìn đối diện với màu tím, bóng đối diện trực tiếp của nó là màu vàng, tương phản tốt.

Các màu chính không cùng hoặc đối lập với màu tím là cam và xanh lá cây. Cả màu cam và xanh lá cây đều không phải lúc nào cũng kết hợp tốt với màu tím và thường là những màu nên tránh khi thực hiện lựa chọn màu sắc của bạn.

Màu sắc hợp với màu tím

Trắng

Màu trắng là một lựa chọn cổ điển, an toàn để ghép hầu như bất kỳ màu nào, bao gồm cả màu tím. Nó thêm một lớp hoàn thiện sạch sẽ và mềm mại và sẽ kết hợp tốt với bất kỳ sắc thái màu tím nào mà bạn muốn kết hợp. Mặc áo sơ mi màu tím với váy hoặc quần trắng yêu thích của bạn, hoặc thay đổi nó và kết hợp áo cánh trắng với quần màu tím.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, bạn sẽ muốn dính vào một màu trắng tinh khiết. Màu trắng nhạt có thể có tông màu hơi vàng, không phải lúc nào cũng phù hợp với tất cả các sắc thái của màu tím. Nếu bạn lạc vào dải màu trắng nhạt, hãy thử kết hợp nó với các màu tím có tông màu ấm hơn như màu mận, màu hoa cà hoặc các sắc thái có màu hơi đỏ.

Màu xanh da trời

Hầu hết các màu kết hợp tốt với các màu cơ bản tạo nên chúng. Trong trường hợp màu tím, được tạo ra từ sự kết hợp của xanh lam và đỏ, xanh lam là sự kết hợp tự nhiên để tạo ra. Đặc biệt, màu xanh làm nổi bật tông màu lạnh của quần áo màu tím.

Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, cách tốt nhất để kết hợp màu xanh lam và màu tím là kết hợp các sắc thái giữa hai màu. Bạn có thể kết hợp màu tím sáng và xanh sáng với nhau hoặc tím nhạt và xanh nhạt. Ngoài ra, bạn có thể trộn các sắc thái và ghép màu tím nhạt với xanh đậm hoặc tím đậm với xanh nhạt.

Màu Be

Màu be là màu trung tính cuối cùng và hoạt động tốt với một số sắc thái nhất định của màu tím. Nó kết hợp tốt nhất với bất kỳ màu tím nào có tông màu đất, chẳng hạn như sắc thái của mận, màu hoa cà và thậm chí là một số sắc thái nhất định của hoa oải hương. Màu be thường hoạt động tốt nhất khi kết hợp với màu tím nhạt.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ thường thấy một chiếc áo cánh màu hoa oải hương nhạt kết hợp với một bộ vest hoặc váy màu be để có vẻ ngoài công sở sang trọng.

Một chiếc áo khoác ngoài màu be cũng sẽ kết hợp tốt với một bộ quần áo màu tím nhạt, đặc biệt nếu bạn kết hợp nó với một chiếc túi xách màu be để phù hợp.

Màu đỏ

Màu đỏ có thể không xuất hiện ngay lập tức trong tâm trí như một người bạn đồng hành với quần áo màu tím, nhưng sự kết hợp này có thể tạo thêm điểm nhấn màu sắc đậm cho tủ quần áo của bạn. Màu đỏ là một trong những màu cơ bản tạo nên màu tím và nó làm nổi bật các tông màu ấm có trong bất kỳ bộ quần áo màu tím nào mà bạn kết hợp với nó.

Ảnh minh họa: Internet

Nói chung, bạn sẽ muốn kết hợp màu đỏ tươi với quần áo màu tím sáng để có sự kết hợp tốt nhất. Đây chắc chắn là một sự kết hợp màu sắc táo bạo nhưng thỉnh thoảng lại được các tín đồ thời trang trên toàn thế giới đón nhận, bao gồm cả cố Công nương Diana và Megan, Nữ công tước xứ Sussex.

Tím và xám

Ảnh minh họa: Internet

Màu xám là một màu trung tính phổ biến khác kết hợp tốt với một số màu tím nhất định. Màu xám đặc biệt phù hợp với quần áo màu tím có sắc xám, đặc biệt là tông màu hoa oải hương. Bạn cũng có thể kết hợp quần áo màu xám đậm với tông màu tím đậm hơn để có vẻ ngoài quyến rũ.

Khi chọn màu xám để kết hợp với màu tím, bạn sẽ muốn chú ý đến tông màu xám. Màu xám có thể có tông ấm, tông lạnh và có nhiều tông màu khác nhau trên vải. Bạn sẽ muốn đảm bảo rằng quần áo màu tím của bạn có cùng tông màu để tránh màu xám có vẻ là một sắc thái hoàn toàn khác.

Màu vàng

Màu vàng có vẻ như là một sự kết hợp đáng ngạc nhiên với màu tím, nhưng nó có ý nghĩa. Nếu bạn nhìn vào một bánh xe màu cơ bản, màu tím và màu vàng là đối lập nhau. Điều này có nghĩa là chúng tương phản tốt với nhau để tạo ra một cái nhìn táo bạo.

Ảnh minh họa: Internet

Chìa khóa để kết hợp màu vàng và màu tím thường là để phù hợp với cường độ của các sắc thái. Màu vàng pastel rất hợp với màu tím pastel. Màu vàng sáng có thể phù hợp với cường độ của màu tím sáng.

Màu vàng mù tạt cũng thường kết hợp tốt với quần áo màu tím. Điều này đặc biệt xảy ra khi chúng được kết hợp với các màu tím có tông ấm như mận, màu hoa cà hoặc các màu tím khác có tông đỏ. Sự kết hợp màu sắc này đặc biệt phổ biến vào mùa thu để tạo nên một bộ trang phục vui nhộn và ấm áp.

Màu tím khác

Khi nghi ngờ, bạn luôn có thể kết hợp quần áo màu tím của mình với các màu tím khác. Bạn có thể mặc cùng một sắc thái trong toàn bộ trang phục của mình để có vẻ ngoài đơn sắc. Ngoài ra, bạn có thể kết hợp quần áo của mình với màu tím có sắc thái đối lập.

Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp màu tím nhạt với tông màu tím đậm để tạo độ tương phản cho diện mạo của bạn. Chỉ cần chắc chắn để dính vào các tông màu tương tự trong các màu bạn chọn. Giữ màu tím tông lạnh tách biệt với màu tím tông ấm vì chúng sẽ trông giống như các màu hoàn toàn khác nhau khi đặt cạnh nhau.

Theo Silverbobbin