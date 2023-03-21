Mix quần jean kiểu này dễ mất điểm phong cách, đổi 1 mẹo nhỏ nâng tầm ngoại hình gấp 10 lần

Thời trang 21/03/2023 06:01

Quần jean là một món đồ thời trang có giá phải chăng lại hợp thời mà bạn có thể tận dụng tối đa hiệu quả giúp nâng tầm vẻ ngoài của chính mình.

Levi Strauss đã phát minh ra quần jean vào năm 1871. Mặt hàng quần áo này đã thay đổi rất nhiều từ kiểu mẫu đến phong cách kể từ đó và trở thành một phần không thể thiếu trong tủ quần áo của mọi người khắp thế giới.

Tuy nhiên, để diện jean một cách sành điều nhất, bạn nên tránh những lỗi này khi mix thời trang nhé.

Phối denim đôi

Mix quần jean kiểu này dễ mất điểm phong cách, đổi 1 mẹo nhỏ nâng tầm ngoại hình gấp 10 lần - Ảnh 1

Double denim đang trở lại xu hướng thời trang, vì vậy bạn có thể dễ dàng kết hợp áo sơ mi hoặc áo khoác denim với quần jean. Nhưng không nhất thiết phải cố gắng kết hợp các sắc thái của denim. Ngược lại, các sắc thái khác nhau sẽ tạo ra sự tương phản và làm dịu đi vẻ ngoài của bạn.

Chiều dài quần jean thẳng chưa phù hợp

Mix quần jean kiểu này dễ mất điểm phong cách, đổi 1 mẹo nhỏ nâng tầm ngoại hình gấp 10 lần - Ảnh 2

Quần jean ống đứng là một mặt hàng quần áo cơ bản, và đây là điều khiến chúng trở nên phổ biến. Một chiếc quần jean ống thẳng cổ điển nên có độ dài dừng ở mắt cá chân của bạn, trong khi quần jean quá dài có thể khiến khu vực này trở nên to hơn.

Gấp gấu quần cẩu thả

Mix quần jean kiểu này dễ mất điểm phong cách, đổi 1 mẹo nhỏ nâng tầm ngoại hình gấp 10 lần - Ảnh 3

Gấp gấu quần jean là một mẹo hay nếu chúng quá dài đối với bạn hoặc nếu bạn muốn thử một phong cách khác. Tuy nhiên, nếp gấp nên đều và ngay ngắn. Các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng quy tắc ngón tay cái, nghĩa là bạn có thể sử dụng ngón tay cái của mình như một thước đo tạm thời. Đầu tiên, đặt ngón tay cái của bạn vào gấu áo, sau đó cuộn chúng lại hai lần.

Chọn kích thước quần tối ưu

Độ cạp quần (độ dài của quần jean từ đũng quần đến thắt lưng) đóng một vai trò quan trọng trong việc chiếc quần sẽ trông như thế nào đối với bạn. Bạn nên tính đến cơ thể độc đáo của riêng mình, xem xét chiều dài thân mình, v.v. trước khi chọn một chiếc quần phù hợp.

Mix quần jean kiểu này dễ mất điểm phong cách, đổi 1 mẹo nhỏ nâng tầm ngoại hình gấp 10 lần - Ảnh 4

Ngay cả quần jean cạp cao cũng có thể có phần dành cho eo không đủ phù hợp đối với một phụ nữ cao có thân hình dài. Nếu tăng sai, điều này có thể dẫn đến tổng thể rời rạc, lúc này bạn nên suy nghĩ chọn một mẫu quần khác.

Giày boot cao đến đầu gối quá chật

Mix quần jean kiểu này dễ mất điểm phong cách, đổi 1 mẹo nhỏ nâng tầm ngoại hình gấp 10 lần - Ảnh 5

 

Đầu tiên, tốt nhất bạn chỉ nên kết hợp bốt cao đến đầu gối với quần jean bó vì quần baggy sẽ nhăn nheo quanh đầu gối, làm dáng bạn bị méo mó. Thứ hai, bạn nên chọn bốt ống rộng. Điều này sẽ làm cho cái nhìn tổng thể của bạn thoải mái hơn.

Quần jean nhét vào boot

Mix quần jean kiểu này dễ mất điểm phong cách, đổi 1 mẹo nhỏ nâng tầm ngoại hình gấp 10 lần - Ảnh 6

Nếu bạn chọn mix quần jean với đôi bốt đến mắt cá chân sẽ trông không thực sự phong cách. Tốt nhất là bạn nên chọn quần jean ống đứng hoặc quần bó sát có chiều dài chỉ cao hơn 1 hoặc 2 inch so với phần trên của đôi bốt để trông bạn thật hoàn hảo.

Theo Brightside

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