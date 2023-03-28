Từ kiểu trang điểm mắt đen của Julia Fox cho đến Doja Cat bao phủ cơ thể bằng pha lê, đây là một số phong cách trang điểm của những người nổi tiếng đã gây bão trên mạng.

Chúng ta sẽ có thể khó quên kiểu trang điểm mắt đen mang tính biểu tượng của Julia Fox từ bữa tiệc sau lễ trao giải Oscar 2022. Fox trông vô cùng cá tính cô ấy kẻ eyeliner màu đen với bóng mắt đen ở cả phần trong của mí cũng như phần cánh mắt.

Chi tiết thu hút sự chú ý là đường viền cổ của chiếc váy, được thiết kế giống như bàn tay đang ôm lấy cổ nữ diễn viên phim Uncut Gems. Ngôi sao đến từ Y tuổi khẳng định chiếc clutch cầm tay đen tuyền của cô được làm từ tóc người thật.

Julia Fox lại mặc váy da màu đen thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2022 của Han Kjøbenhavn gây ấn tượng thị giác cực mạnh.

Nữ ca sĩ, rapper Doja Cat

Doja Cat không bao giờ ngại thử nghiệm âm nhạc hay phong cách thời trang của mình. Và trong buổi dự show thời trang cao cấp mới nhất của Schiaparelli với cô ấy cũng không ngoại lệ.

Doja Cat đã trở thành tâm điểm chú ý khi cô xuất hiện trong chiếc váy Danielle Roseberry được đính 30.000 viên pha lê swarovski màu đỏ tại buổi trình diễn thời trang cao cấp mùa xuân năm 2023 của Schiaparelli.

Để có vẻ ngoài siêu rực rỡ như thế này rapper mất 4 giờ 58 phút để hoàn thành.

Doja Cat với 'vẻ ngoài lấp lánh và phá cách' tại một buổi trình diễn thời trang

Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại Aishwarya Rai Bachchan

Aishwarya Rai luôn xuất hiện vô cùng xinh đẹp, lộng lẫy ở mọi sự kiện với những thiết kế váy áo đẳng cấp của các thương hiệu hàng đầu thế giới. Đại mỹ nhân Ấn Độ Aishwarya Rai thu hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ LHP Cannes khi xuất hiện với màu son tím rịm trên môi.

Trong khi nhiều người chế giễu cô vì vẻ ngoài khác thường thì màn trình diễn trên thảm đỏ của cô đã khiến một số thương hiệu làm đẹp tung ra toàn bộ các son môi màu tím.

Aishwarya Rai Bachchan thể hiện sự táo bạo khi kết hợp son môi tím cùng váy trễ vai 'tông – xoẹt – tông'

Theo MyGoodTimes