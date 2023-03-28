Túi thiên thạch mini ‘độc nhất vô nhị’ có giá gần 1 tỷ đồng.

Trong bộ sưu tập thời trang Thu/Đông 2023, Coperni - hãng thời trang Pháp đã độc quyền ra mắt sản phẩm Mini Meteorite Swipe Bag - túi thiên thạch mini. Một sáng tạo độc đáo kết hợp tinh tế giữa khảo cổ học, thiết kế cũng như nghệ thuật cổ điển và nguyên thủy.

Thiên thạch chế tác ra chiếc túi được ước tính đã rơi xuống Trái đất cách đây 55.000 năm và được Theatrum Mundi, Ý (phòng trưng bày những món đồ vô cùng độc lạ) chứng nhận 100% là hàng thật.

Túi thiên thạch mini ‘độc nhất vô nhị’ có một viên thiên thạch được đặt trong một viên đá màu xám đen.

Theo thông tin chi tiết về chiếc túi trên trang web của thương hiệu, thiên thạch sẽ được cung cấp riêng cho mỗi đơn hàng và có thể đến từ nhiều địa điểm khác nhau, tùy thuộc vào nơi thiên thạch rơi xuống Trái Đất.

Chiếc túi nặng khoảng 1,8 kg và có tổng chiều cao là 23 cm, vì sản phẩm được làm thủ công một cách độc đáo nên có thể có một số khác biệt về hình thức bên ngoài.

Chiếc túi có giá gần 1 tỷ đồng

Viên thiên thạch ‘độc nhất vô nhị’ được chế tác thủ công và đưa vào từng chiếc túi bởi công ty Semar của Ý. Chiếc túi cũng có biểu tượng Copernican bằng chữ in nổi.

Giá bán lẻ của chiếc túi là 35 vạn Rs - tương đương 40.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng). Sản phẩm đi kèm với một giấy chứng nhận tính xác thực của sản phẩm.

Nhiều người gọi chiếc túi là "tác phẩm nghệ thuật".

Nếu đặt hàng, chiếc túi sang trọng này sẽ nằm trong tay bạn sau 6 tuần. Tuy nhiên, nếu hủy đơn hàng thì tiền sẽ không được hoàn trả lại.

Theo Indiatimes

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