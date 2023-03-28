Lady Gaga và Kim Kardashian, cùng những ngôi sao Hollywood khác khiến cộng đồng mạng phải choáng váng trước những bộ trang phục quá đỉnh.
1. Lady Gaga
Là một trong những nghệ sĩ nam nổi tiếng thích chơi trội, Billy Porter thể hiện hình tượng Nữ hoàng Ai Cập và được 6 chàng trai mình trần khiêng vào thảm đỏ.
3. Kim Kardashian
4. Doja Cat
5. Heidi Klum
6. Machine Gun Kelly
7. Cardi B
Theo My Good Times
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/7-bo-trang-phuc-sieu-oc-la-cua-cac-minh-tinh-hollywood-thoi-trang-la-nghe-thuat-khong-co-gioi-han-567026.html