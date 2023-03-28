7 bộ trang phục siêu độc lạ của các minh tinh Hollywood: Thời trang là nghệ thuật không có giới hạn

Thời trang 28/03/2023 07:33

Mặc đẹp đó là một nghệ thuật. Và một số nghệ sĩ Hollywood đã lựa chọn những bộ trang phục tuy sang trọng nhưng có phần khá "dị".

Lady Gaga và Kim Kardashian, cùng những ngôi sao Hollywood khác khiến cộng đồng mạng phải choáng váng trước những bộ trang phục quá đỉnh.

1. Lady Gaga 

7 bộ trang phục siêu độc lạ của các minh tinh Hollywood: Thời trang là nghệ thuật không có giới hạn - Ảnh 1
Bộ cánh cầu gai khổng lồ là một trong những trang phục ấn tượng nhất của Lady Gaga

 2. Billy Porter 

7 bộ trang phục siêu độc lạ của các minh tinh Hollywood: Thời trang là nghệ thuật không có giới hạn - Ảnh 2

Là một trong những nghệ sĩ nam nổi tiếng thích chơi trội, Billy Porter thể hiện hình tượng Nữ hoàng Ai Cập và được 6 chàng trai mình trần khiêng vào thảm đỏ.

 3. Kim Kardashian

7 bộ trang phục siêu độc lạ của các minh tinh Hollywood: Thời trang là nghệ thuật không có giới hạn - Ảnh 3
Kim lựa chọn phong cách bí ẩn và "kín cổng cao tường" khác hoàn toàn vẻ gợi cảm những năm trước. Cô mặc váy Balenciaga kết hợp mặt nạ - mũ vải trùm kín mặt. Trang phục phong cách tối giản nhưng gây hiệu ứng mạnh.

 4. Doja Cat 

7 bộ trang phục siêu độc lạ của các minh tinh Hollywood: Thời trang là nghệ thuật không có giới hạn - Ảnh 4
Doja Cat đã từng diện một chiếc váy kết hợp nhiều màu sắc nổi bật là màu xanh lam, vàng và xanh lá cây. Cô tự nhận trông mình giống như... một con sâu

 5. Heidi Klum

7 bộ trang phục siêu độc lạ của các minh tinh Hollywood: Thời trang là nghệ thuật không có giới hạn - Ảnh 5

Bộ đồ con sâu hiện là trang phục gây sốc nhất của Heidi Klum. Bộ đồ bao trùm toàn bộ cơ thể của siêu mẫu. Để hóa trang thành con sâu một cách chân thực nhất, cô không ngại lăn xả trên thảm đỏ. 

 6. Machine Gun Kelly

7 bộ trang phục siêu độc lạ của các minh tinh Hollywood: Thời trang là nghệ thuật không có giới hạn - Ảnh 6

Machine Gun Kelly thể hiện sự táo bạo với bộ suit tím đính gai nhọn của Dolce & Gabbana. Ngôi sao 32 tuổi tạo dáng trên tấm thảm đen, hai cánh tay dang rộng để tránh những chiếc gai nhọn tua tủa xung quanh.

7. Cardi B

7 bộ trang phục siêu độc lạ của các minh tinh Hollywood: Thời trang là nghệ thuật không có giới hạn - Ảnh 7

Cô nàng "nghệ sĩ hài quốc dân" từng diện một chiếc váy mô phỏng vỏ hàu mà cô ấy chính là viên ngọc trai. Đây một thiết kế của Thierry Mugler. Bộ trang phục này từng khiến cư dân mạng phải trầm trồ bàn tán vì độ "dị" của nó. 

 Theo My Good Times 

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