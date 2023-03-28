Lady Gaga và Kim Kardashian, cùng những ngôi sao Hollywood khác khiến cộng đồng mạng phải choáng váng trước những bộ trang phục quá đỉnh.

Là một trong những nghệ sĩ nam nổi tiếng thích chơi trội, Billy Porter thể hiện hình tượng Nữ hoàng Ai Cập và được 6 chàng trai mình trần khiêng vào thảm đỏ.

3. Kim Kardashian

Kim lựa chọn phong cách bí ẩn và "kín cổng cao tường" khác hoàn toàn vẻ gợi cảm những năm trước. Cô mặc váy Balenciaga kết hợp mặt nạ - mũ vải trùm kín mặt. Trang phục phong cách tối giản nhưng gây hiệu ứng mạnh.

4. Doja Cat

Doja Cat đã từng diện một chiếc váy kết hợp nhiều màu sắc nổi bật là màu xanh lam, vàng và xanh lá cây. Cô tự nhận trông mình giống như... một con sâu

5. Heidi Klum

Bộ đồ con sâu hiện là trang phục gây sốc nhất của Heidi Klum. Bộ đồ bao trùm toàn bộ cơ thể của siêu mẫu. Để hóa trang thành con sâu một cách chân thực nhất, cô không ngại lăn xả trên thảm đỏ.

6. Machine Gun Kelly

Machine Gun Kelly thể hiện sự táo bạo với bộ suit tím đính gai nhọn của Dolce & Gabbana. Ngôi sao 32 tuổi tạo dáng trên tấm thảm đen, hai cánh tay dang rộng để tránh những chiếc gai nhọn tua tủa xung quanh.

7. Cardi B

Cô nàng "nghệ sĩ hài quốc dân" từng diện một chiếc váy mô phỏng vỏ hàu mà cô ấy chính là viên ngọc trai. Đây một thiết kế của Thierry Mugler. Bộ trang phục này từng khiến cư dân mạng phải trầm trồ bàn tán vì độ "dị" của nó.

Theo My Good Times