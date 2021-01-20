Ăn mặc chẳng giống ai để quảng cáo nội y, hot girl xinh đẹp để lộ vòng 1 đầy phản cảm và cái kết đắng lòng

Loạt khoảnh khắc táo bạo của cô nàng hot girl xinh đẹp có nickname Tiffany đã nhanh chóng gây bão cộng đồng mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Cô nàng hot girl xinh đẹp có nickname Tiffany vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội xứ Hàn. Theo đó, trang cá nhân của nữ streamer có hơn 700 nghìn người theo dõi nhờ gương mặt ngây thơ và thân hình nóng bỏng. Trên mạng xã hội, Tiffany luôn biết cách khoe khéo hình thể gợi cảm cùng vòng 1 bức thở trong những bộ cánh cắt xẻ táo bạo.

Nhan sắc cuốn hút của nàng hot girl - Ảnh: Internet

Khoảng thời gian gần đây, Tiffany liên tục gây sốt mạng xã hội khi livestream bán hàng với hình ảnh không thể táo bạo hơn. Theo đó, cô nàng thường xuyên diện những bộ cánh "thiếu trên, hụt dưới", tạo dáng phản cảm trước ống kính để quảng cáo nội y, bikini. Thế nhưng, nhiều người cho rằng việc bán hàng chỉ là phụ, nội dung clip chủ yếu là màn khoe da thịt của nàng hot girl.

Trước những hình ảnh có phần phản cảm này, cư dân mạng đã report trang cá nhân của Tiffany. Ngay khi trang cá nhân không cánh mà bay, nữ streamer đã tỏ ra vô cùng bức xúc. Cụ thể, Tiffany thường xuyên lên mạng chửi rủa cư dân mạng và người hâm mộ bằng những lời lẽ nặng nề.

Phong cách ăn mặc chẳng giống ai của Tiffany - Ảnh: Internet

Thậm chí, dường như vẫn chưa hết phẫn nộ, Tiffany còn lên tiếng cho rằng cơ chế quét ảnh nhạy cảm của Facebook có vấn đề. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi cô nàng thẳng thừng đổ lỗi cho người hâm mộ: "Tôi chỉ dạy phụ nữ cách mặc nội y, tôi không thể làm thế à. Là do thân hình tôi quá gợi cảm hay do suy nghĩ của người xem quá đen tối. Nghĩ cho kỹ đi trước khi report".

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