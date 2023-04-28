Phép màu: Người vợ đi thăm mộ bỗng nghe tiếng rên rỉ của chồng, mở quan tài thì phát hiện chồng vẫn còn sống

Thế giới 28/04/2023 17:49

Một câu chuyện khó tin nhưng hoàn toàn có thật.

Vào ngày 5/4 (giờ địa phương), Cổng thông tin Sohu.com của Trung Quốc đã xem xét lại câu chuyện của một người phụ nữ đã gây xôn xao khắp Trung Quốc vào tháng 6/2006.

Theo các phương tiện truyền thông, vào ngày 19/6/2006, một người đàn ông tên Liang Jinshi sống ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã chết sau khi mắc một căn bệnh mãn tính.

Phép màu: Người vợ đi thăm mộ bỗng nghe tiếng rên rỉ của chồng, mở quan tài thì phát hiện chồng vẫn còn sống - Ảnh 1
Một người phụ nữ đang đau buồn trước mộ của chồng mình và thấy chồng mình còn sống trong quan tài - Ảnh: Sohu

Ông kết hôn với một phụ nữ tên là Li Cunlan và có ba người con. Năm 2001, thật không may, tình trạng sức khỏe của ông vốn mắc phải một căn bệnh mãn tính nên ngày càng sa sút nghiêm trọng. Ông đã sụt cân nhiều đến nỗi xương sườn lộ rõ ra, và thậm chí việc đi lại trên mặt đất bằng phẳng cũng rất khó khăn.

Ông đã dành tất cả số tiền của mình để điều trị trong một thời gian, nhưng tình trạng sức khỏe lại không được cải thiện. Quá tuyệt vọng, Liang không còn cách nào khác là từ bỏ việc điều trị.

Nhưng vợ anh, bà Li không thể từ bỏ chồng. Bà bắt đầu làm việc ở một khu vực khác để có tiền chữa bệnh cho chồng. Bà nỗ lực là vậy nhưng ông Liang đã qua đời vào tháng 6/2006.

Mẹ của ông Liang, người đã tìm thấy con trai mình nằm trong phòng và không cử động, đã gọi bác sĩ. Khi nghe tin chồng qua đời, bà Li vội vã chạy về nhà. Trở về nhà, bà quỳ xuống trước quan tài của chồng và khóc.

Hai ngày sau, Liang được chôn cất tại nghĩa trang. Bà Li không thể tin rằng chồng mình đã chết và 3 giờ sau khi được chôn cất bà đưa các con trở lại ngôi mộ.

Khi ôm lấy ngôi mộ và khóc, bà nghe thấy tiếng rên rỉ của chồng mình. Bà nghĩ đó là ảo giác, thính giác, nhưng bọn trẻ cũng nghe thấy âm thanh tương tự. Quá hoang mang, bà Li gọi dân làng đến mở quan tài. Điều ngạc nhiên là ông Liang vẫn còn thở bên trong quan tài.

Phép màu: Người vợ đi thăm mộ bỗng nghe tiếng rên rỉ của chồng, mở quan tài thì phát hiện chồng vẫn còn sống - Ảnh 2
Khi nghe tiếng rên rỉ của chồng, bà gọi dân làng đến mở quan tài - Ảnh: Sohu

May mắn thay, ông Liang đã dần tỉnh lại. Ông cũng không biết rằng mình được tuyên bố là đã chết và được chôn cất trong một nghĩa trang.

Câu chuyện trở thành chủ đề nóng ở Trung Quốc. Vào thời điểm đó, người ta tiết lộ rằng ông Liang bị bệnh tiểu đường, ở trong tình trạng nhiều biến chứng do không được điều trị kịp thời.

Lý do tại sao tay và chân của ông lạnh cóng là do cơ thể mất nước quá nhiều, nhịp tim và mạch đập rất yếu nên đã hôn mê. Người ta khẳng định rằng ông được tuyên bố ngừng thở bởi một bác sĩ vì không có thiết bị khám nghiệm chuyên nghiệp vào thời điểm đó.

Nếu bà Li không đến thăm mộ chồng, ông Liang có thể đã chết.

Cư dân mạng xem qua câu chuyện không ngừng cảm thán và đưa ra lời hưởng ứng nhiệt tình như "Cảm ơn rất nhiều", "Tình yêu của người vợ đã cứu được người chồng", "Thật là một phép màu".

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