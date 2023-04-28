Con trai nức nở vì bố chụp ảnh cùng 'người phụ nữ khác': 'Bố ơi, người phụ nữ này là ai? Bà ấy không phải mẹ con sao?'

Thế giới 28/04/2023 18:57

Cậu con trai nghĩ bố lừa dối mẹ đi gặp người phụ nữ khác để chụp ảnh rưng rưng nước mắt, gào thét trong vô vọng mặc cho bố ra sức giải thích.

Cậu con trai thấy ảnh cưới ở nhà liền chạy đến hỏi bố. Bởi vì cậu bé cho rằng người phụ nữ bám chặt bên cạnh bố mình trong bức ảnh không phải là mẹ.

Người bố bối rối cố gắng làm con bình tĩnh lại bằng cách giải thích: "Người phụ nữ trong bức ảnh này là mẹ con đó", nhưng tiếng khóc của cậu con trai ngày càng một lớn hơn.

Cậu con trai lại tiếp tục ôm ảnh cưới và khóc nức nở, người bố một lần nữa giải thích: "Bố chưa bao giờ chụp ảnh với bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài mẹ con cả". 

Con trai nức nở vì bố chụp ảnh cùng 'người phụ nữ khác': 'Bố ơi, người phụ nữ này là ai? Bà ấy không phải mẹ con sao?' - Ảnh 1
Ảnh: TikTok 'destiny_orange14'

Ngày 23/4 (giờ địa phương), trang mạng Sanook đăng tải hình ảnh về hành động đáng yêu của cậu con trai không nhận ra mặt mẹ thời trẻ trong ảnh cưới.

Trong bức ảnh được công bố có hình ảnh người con cầm trên tay tấm ảnh cưới và rơi nước mắt khóc.

Con trai nức nở vì bố chụp ảnh cùng 'người phụ nữ khác': 'Bố ơi, người phụ nữ này là ai? Bà ấy không phải mẹ con sao?' - Ảnh 2
Ảnh: TikTok 'destiny_orange14'

Theo truyền thông đưa tin, cậu bé đang rơi nước mắt giàn giụa không nhận ra người mẹ gầy gò lúc mới cưới và cảm thấy bị phản bội khi bố chụp ảnh với người phụ nữ khác.

Con trai nức nở vì bố chụp ảnh cùng 'người phụ nữ khác': 'Bố ơi, người phụ nữ này là ai? Bà ấy không phải mẹ con sao?' - Ảnh 3
Ảnh: TikTok 'destiny_orange14'

Thực tế, mẹ của bé tăng 15kg so với lúc trước khi kết hôn, cô nỗ lực lột xác bằng phẫu thuật cắt mắt hai mí, tiêm filler nên sở hữu gương mặt khác hoàn toàn so với trước đây.

Kết quả là cậu con trai không thể nhận ra khuôn mặt đã thay đổi quá nhiều chỉ còn cách hiểu lầm bố của mình.

Con trai nức nở vì bố chụp ảnh cùng 'người phụ nữ khác': 'Bố ơi, người phụ nữ này là ai? Bà ấy không phải mẹ con sao?' - Ảnh 4
Ảnh: TikTok 'destiny_orange14'

Cư dân mạng bắt gặp tình huống bắt nguồn từ sự hiểu lầm đáng yêu của đứa trẻ đã bày tỏ sự đồng cảm, chẳng hạn như "Thật dễ thương", "Chắc hẳn đứa trẻ đã rất ngạc nhiên", "Bé nào xem ảnh cưới của bố mẹ cũng khóc lóc, không vì lí do này thì cũng là lí do khác". 

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Từ khóa:   tin thế giới tin đời sống xem ảnh cưới bố mẹ

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