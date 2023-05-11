Xúc động mẹ già 71 tuổi rửa bát thuê suốt 12 năm trả nợ cho con

Thế giới 11/05/2023 15:59

Con trai ra đi để lại khoản nợ hơn 2 tỷ đồng, mẹ già rửa bát thuê suốt 12 năm để kiếm tiền trả nợ.

Ngày 10/5 (giờ địa phương), tờ South China Morning Post (SCMP) của Hồng Kông đưa tin về câu chuyện của một cụ bà 71 tuổi người Trung Quốc, rửa bát thuê suốt 12 năm để trả món nợ 600.000 nhân dân tệ (khoảng 2 tỷ đồng) do con trai qua đời để lại. Có thông tin cho rằng câu chuyện đã lấy đi hàng ngàn nước mắt của cộng đồng mạng địa phương.

Xúc động mẹ già 71 tuổi rửa bát thuê suốt 12 năm trả nợ cho con - Ảnh 1
Người phụ nữ rửa bát thuê để trả nợ cho con trai - Ảnh: South China Morning Post

Theo các nguồn tin, một người phụ nữ tên Cong Huiyu đến từ tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, đã làm công việc rửa bát đĩa tại một nhà hàng trong 12 năm để trả nợ cho con trai bà, người đã qua đời vào năm 2011.

Không lâu sau cái chết của con trai 12 năm trước, bà được thông báo rằng con trai mình nợ 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng) trong một khoản vay ngân hàng và 300.000 nhân dân tệ khác trong một khoản vay cá nhân.

Xúc động mẹ già 71 tuổi rửa bát thuê suốt 12 năm trả nợ cho con - Ảnh 2
 Bà đi rửa bát thuê, chồng đi làm tài xế xe tải để trả nợ - Ảnh: South China Morning Post

Theo luật địa phương, bà cùng chồng không phải chịu trách nhiệm về khoản nợ vì con trai họ đã qua đời.

Tuy nhiên, vợ chồng bà quyết định làm việc trả nợ vì muốn để lại nhà cho cháu trai của họ, không muốn cháu trai phải gánh nợ thay cha. 

Bà Cong tìm được công việc rửa bát tại một nhà hàng với mức lương hàng tháng là 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu), còn chồng bà cũng làm tài xế xe tải với mức lương 2.000 nhân dân tệ.

Cộng thêm tiền trợ cấp hưu trí của chồng, bà có thể trả hết khoản nợ khoảng 3.000 nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đồng) mỗi tháng.

Xúc động mẹ già 71 tuổi rửa bát thuê suốt 12 năm trả nợ cho con - Ảnh 3
Bà Cong tìm được công việc rửa bát thê tại một nhà hàng -  Ảnh: South China Morning Post

Năm 2016, chồng bà qua đời trong một tai nạn khiến việc trả nợ càng khó khăn hơn.

Đầu năm nay, bà đã phải bán nhà và bán đất để trả khoản nợ 450.000 nhân dân tệ (khoảng 1.5 tỷ) còn lại.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương, bà Chong nói: "Lý do tôi làm việc chăm chỉ để trả nợ là để dạy đứa cháu trai 18 tuổi của mình làm việc chăm chỉ. Tôi muốn làm gương cho cháu mình. Vì vậy, nó có thể đóng góp cho xã hội khi lớn lên". 

Xúc động mẹ già 71 tuổi rửa bát thuê suốt 12 năm trả nợ cho con - Ảnh 4
Ngoài công việc rửa bát thuê, bà còn phải bán nhà, bán đất để đủ tiền trả nợ - Ảnh: South China Morning Post

Câu chuyện của bà đã chiếm được cảm tình của cộng đồng mạng trên mạng xã hội địa phương, và nhiều người đã hoan nghênh sự chân thành của bà. 

Xúc động mẹ già 71 tuổi rửa bát thuê suốt 12 năm trả nợ cho con - Ảnh 5
Bà Cong Huiyu cố gắng làm việc chăm chỉ, trả hết nợ để làm gương cho cháu trai - Ảnh: South China Morning Post

Có rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận cổ vũ cho tương lai của bà Chong: "Bà ấy là một tấm gương tuyệt vời", "Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được bà đã phải vất vả như thế nào trong 12 năm", "Bà ấy là một người mẹ bình thường nhưng tuyệt vời".

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Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội mẹ già trả nợ cho con

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