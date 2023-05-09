Dùng ảnh khỏa thân thế chấp vay nặng lãi trả nợ cho bạn trai, nữ sinh viên bị 'khủng bố' để đòi nợ 

Thế giới 09/05/2023 11:20

Nữ sinh viên vì túng tiền nên đã đồng ý lời đề nghị của người cho vay nặng lãi là chụp ảnh khỏa thân cầm chứng minh nhân dân rồi ủy thác làm tài sản thế chấp. Kể từ ngày đó, người cho vay nặng lãi liên tục đe dọa sẽ phát tán ảnh khỏa thân cho gia đình nếu nữ sinh viên không không trả lãi.

Ngày 5/5 (giờ địa phương), kênh truyền thông trực tuyến CTWANT đã giới thiệu câu chuyện về một nữ sinh viên đại học vay tiền của một kẻ cho vay nặng lãi để trả nợ cờ bạc cho bạn trai bằng hình thức dùng ảnh khỏa thân của mình làm tài sản thế chấp. 

Nữ sinh viên này đến từ một trường đại học ở Trung Quốc, gần đây đã vay một số tiền lớn từ một người cho vay tư nhân. Hiện tại cô chỉ mới là sinh viên đại học 21 tuổi nên không có bất kỳ tài sản nào. Vì không thể vay tiền mà không có tài sản thế chấp, người cho vay tiền đã đưa ra một đề nghị rất bất ngờ cho cô. Đó là ủy thác những bức ảnh khỏa thân của cô để làm tài sản thế chấp.

Dùng ảnh khỏa thân thế chấp vay nặng lãi trả nợ cho bạn trai, nữ sinh viên bị 'khủng bố' để đòi nợ  - Ảnh 1
Bức ảnh khỏa thân của nữ sinh đại học được giao cho người cho vay nặng lãi để làm tài sản thế chấp - Ảnh: CTWANT

Nữ sinh viên vì túng tiền nên đã đồng ý lời đề nghị của người cho vay nặng lãi là chụp ảnh khỏa thân cầm chứng minh nhân dân rồi ủy thác làm tài sản thế chấp.

Kể từ ngày đó, người cho vay nặng lãi liên tục đe dọa sẽ phát tán ảnh khỏa thân cho gia đình nếu nữ sinh viên không không trả lãi.

Câu chuyện khi được kênh truyền thông trực tuyến đưa tin làm dấy nên lo ngại của phụ huynh với con em của mình. Đồng thời cộng đồng mạng cũng hết sức ngạc nhiên khi biết hiện tại có nhiều hình thức cho vay nặng lãi kèm những thủ đoạn như vậy. 

Được biết không phải nữ sinh này là trường hợp duy nhất vay tiền bằng cách dùng ảnh khỏa thân cầm căn cước làm tài sản thế chấp. 

Rất nhiều lời cảnh báo được chia sẻ đến mọi người bởi gần đây, trong giới cho vay nặng lãi ở Trung Quốc, ngày càng có nhiều trường hợp đe dọa phát tán ảnh khỏa thân của các phụ nữ trẻ sau khi lấy ảnh khỏa thân làm tài sản thế chấp.

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