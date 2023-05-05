Cái kết của cặp đôi đi xe máy hôn nhau giữa đường: "Nhất thời không nhịn nổi"...

Thế giới 05/05/2023 17:15

Cặp đôi vì thể hiện tình yêu cuồng nhiệt trong lúc chạy xe máy mà va chạm với một chiếc ô tô đang chạy ở ngã tư.

Vào ngày 5/5, phương tiện truyền thông Đài Loan IT Today đã đưa tin về câu chuyện của một cặp đôi bị tai nạn xe hơi khi đang hôn nhau ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Cái kết của cặp đôi đi xe máy hôn nhau giữa đường: 'Nhất thời không nhịn nổi'... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 21/4. Một nam một nữ  đi trên một chiếc xe máy, không đội nón bảo hiểm  dừng lại một lúc ở ngã tư và hôn nhau.

Trong khi hôn cô gái, nam thanh niên chao đảo vì không thể giữ thăng bằng. Họ tiếp tục hôn nhau một lần nữa và đi về phía ngã tư.

Cái kết của cặp đôi đi xe máy hôn nhau giữa đường: 'Nhất thời không nhịn nổi'... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, không lâu sau, tín hiệu giao thông chuyển sang đèn vàng rồi đèn đỏ.

Cuối cùng, cả hai đã va chạm với một chiếc ô tô đang chạy ở ngã tư. May mắn thay, cặp đôi này không bị thương nặng và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Cái kết của cặp đôi đi xe máy hôn nhau giữa đường: 'Nhất thời không nhịn nổi'... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp của đôi nam nữ này cũng gây bão cộng đồng mạng địa phương. Một số ý kiến đưa ra rằng "chạy xe lúc đèn vàng cũng xảy ra vấn đề", nhưng cũng có ý kiến ​​cho rằng tai nạn sẽ không xảy ra nếu họ tập trung lái xe hoặc cả hai không hôn nhau được nhiều người đồng tình.

Một số cư dân mạng bình luận: "Đó có phải là nụ hôn cuối cùng của hai người không?", "Không đội mũ bảo hiểm thật quá nguy hiểm" và "Cả hai không thể 'nhịn' được khoảnh khắc đó sao?"

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