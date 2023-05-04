Dù đã kết hôn nhưng người phụ nữ vẫn hẹn đi xem mắt với hơn 70 người đàn ông trong vòng một năm

Thế giới 04/05/2023 15:07

Trong vòng một năm, người phụ nữ đã có chồng hẹn hơn 70 người đàn ông độc thân đi xem mắt và lừa đảo số tiền 1.8 tỷ đồng.

Giới trẻ Trung Quốc hiện tại do quá bận rộn với công việc nên thường thông qua hình thức xem mắt để tìm được người mình thích. Vậy nhưng trong những buổi xem mắt ấy, những “kẻ lừa đảo trong tình yêu” cũng xuất hiện. Mặc dù đã kết hôn nhưng người phụ nữ họ Từ đến từ Hồ Bắc, Trung Quốc vẫn có thể thông qua hình thức hẹn hò để lừa tiền của hơn 70 người đàn ông.

phu nu co chong 1
 Từ bị bắt sau khi đã lừa đảo 1.8 tỷ đồng của hơn 70 người đàn ông độc thân

Theo Baijiahao, ban đầu Từ đã tạo danh tính giả để tiếp cận và hẹn xem mắt với những người đàn ông độc thân. Từ đăng ký trên phần mềm hẹn hò bằng một cái tên và hình ảnh hư cấu, đồng thời tự nhận mình là “gái độc thân” hoặc “phụ nữ đã ly hôn” để thu hút sự chú ý của con mồi. Sau khi có buổi xem mắt đầu tiên, Từ bắt đầu bịa đặt về hoàn cảnh của gia đình mình để lừa tiền của những người đàn ông này.

Từ lấy lý do gia đình mình nghèo hoặc cô cần tiền điều trị bệnh để nhận sự giúp đỡ từ những người đàn ông hẹn hò trên mạng với cô. Ngoài ra, Từ còn lợi dụng sự tin tưởng của các đối tượng xem mắt để đưa ra các yêu cầu khác nhau, khi thì mua hàng hiệu cao cấp, khi thì cần tiền trả tiền nhà hoặc rủ bạn bè đi du lịch… Khi các con mồi không đồng ý, Từ sẽ dùng các thủ đoạn để uy hiếp, đe dọa buộc những người đàn ông đó phải giao tiền.

phu nu co chong 2
 Người phụ nữ đã có chồng này cho biết bản thân cô thấy tội nghiệp cho khách hàng sau khi lừa tiền của họ

Khi bị bắt Từ khai rằng: “Tôi chỉ phụ trách lần đầu tiên đi xem mắt, sau đó sẽ có những anh hùng bàn phím khác nói chuyện với những người đàn ông ấy. Tôi biết họ sẽ đòi tiền tùy tiện, tôi cũng khuyên họ nên lấy ít thôi vì kiếm tiền không dễ dàng gì. Sau khi lừa đảo, bản thân tôi cũng thấy tội nghiệp cho khách hàng của mình”. Được biết, chỉ trong vòng 1 năm, người phụ nữ đã kết hôn này đã đi xem mắt với hơn 70 người đàn ông và lừa đảo tổng số tiền lên tới 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1.8 tỷ đồng).

Con dâu bắt bố chồng rửa chân cho mình, người chồng nhìn thấy và cái kết chẳng thể ngờ

Con dâu bắt bố chồng rửa chân cho mình, người chồng nhìn thấy và cái kết chẳng thể ngờ

Chồng đi làm xa, vợ ở nhà chăm sóc bố mẹ nhưng cô con dâu lại bắt bố chồng phải rửa chân cho mình, một lần tình cờ anh chồng đã chứng kiến tất cả.

Xem thêm
Từ khóa:   buổi xem mắt hẹn hò trên mạng đàn ông độc thân

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tâm sự 16 phút trước
Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tâm sự 17 phút trước
Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Tâm sự 19 phút trước
Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Tâm sự 22 phút trước
Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Video 29 phút trước
Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Tâm sự 32 phút trước
Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Tâm sự 39 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích