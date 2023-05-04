Dù đã kết hôn nhưng người phụ nữ vẫn hẹn đi xem mắt với hơn 70 người đàn ông trong vòng một năm

Trong vòng một năm, người phụ nữ đã có chồng hẹn hơn 70 người đàn ông độc thân đi xem mắt và lừa đảo số tiền 1.8 tỷ đồng.

Giới trẻ Trung Quốc hiện tại do quá bận rộn với công việc nên thường thông qua hình thức xem mắt để tìm được người mình thích. Vậy nhưng trong những buổi xem mắt ấy, những “kẻ lừa đảo trong tình yêu” cũng xuất hiện. Mặc dù đã kết hôn nhưng người phụ nữ họ Từ đến từ Hồ Bắc, Trung Quốc vẫn có thể thông qua hình thức hẹn hò để lừa tiền của hơn 70 người đàn ông.

Từ bị bắt sau khi đã lừa đảo 1.8 tỷ đồng của hơn 70 người đàn ông độc thân

Theo Baijiahao, ban đầu Từ đã tạo danh tính giả để tiếp cận và hẹn xem mắt với những người đàn ông độc thân. Từ đăng ký trên phần mềm hẹn hò bằng một cái tên và hình ảnh hư cấu, đồng thời tự nhận mình là “gái độc thân” hoặc “phụ nữ đã ly hôn” để thu hút sự chú ý của con mồi. Sau khi có buổi xem mắt đầu tiên, Từ bắt đầu bịa đặt về hoàn cảnh của gia đình mình để lừa tiền của những người đàn ông này.

Từ lấy lý do gia đình mình nghèo hoặc cô cần tiền điều trị bệnh để nhận sự giúp đỡ từ những người đàn ông hẹn hò trên mạng với cô. Ngoài ra, Từ còn lợi dụng sự tin tưởng của các đối tượng xem mắt để đưa ra các yêu cầu khác nhau, khi thì mua hàng hiệu cao cấp, khi thì cần tiền trả tiền nhà hoặc rủ bạn bè đi du lịch… Khi các con mồi không đồng ý, Từ sẽ dùng các thủ đoạn để uy hiếp, đe dọa buộc những người đàn ông đó phải giao tiền.

Người phụ nữ đã có chồng này cho biết bản thân cô thấy tội nghiệp cho khách hàng sau khi lừa tiền của họ

Khi bị bắt Từ khai rằng: “Tôi chỉ phụ trách lần đầu tiên đi xem mắt, sau đó sẽ có những anh hùng bàn phím khác nói chuyện với những người đàn ông ấy. Tôi biết họ sẽ đòi tiền tùy tiện, tôi cũng khuyên họ nên lấy ít thôi vì kiếm tiền không dễ dàng gì. Sau khi lừa đảo, bản thân tôi cũng thấy tội nghiệp cho khách hàng của mình”. Được biết, chỉ trong vòng 1 năm, người phụ nữ đã kết hôn này đã đi xem mắt với hơn 70 người đàn ông và lừa đảo tổng số tiền lên tới 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1.8 tỷ đồng).

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