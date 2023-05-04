Con dâu bắt bố chồng rửa chân cho mình, người chồng nhìn thấy và cái kết chẳng thể ngờ

Thế giới 04/05/2023 11:02

Chồng đi làm xa, vợ ở nhà chăm sóc bố mẹ nhưng cô con dâu lại bắt bố chồng phải rửa chân cho mình, một lần tình cờ anh chồng đã chứng kiến tất cả.

Kính già yêu trẻ là một đức tính được lưu truyền từ đời này qua đời khác, vậy nhưng có nhiều người lại không thể làm được điều này. Có những người con không làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ và cũng có một số cô con dâu không tôn trọng bố mẹ chồng.

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Chồng đi làm xa, cô con dâu ở nhà bắt bố chồng phải rửa chân cho mình 

Vì muốn tăng thêm thu nhập, nhiều anh chồng đi làm xa nhà, để vợ ở nhà chăm sóc bố mẹ và gia đình. Vậy nhưng có những người con dâu lại không muốn hiếu kính với bố mẹ chồng, thậm chí con dâu còn bắt bố mẹ chồng phải chăm sóc cho mình.

Theo Sohu, đây là câu chuyện có thật, người chồng đi làm xa để vợ ở nhà chăm sóc bố mẹ. Vậy nhưng người vợ lại không làm tròn bổn phận của người con dâu. Bố mẹ chồng ngược lại phải chăm sóc, giặt giũ, nấu nướng cho con dâu. Quá đáng hơn, cô con dâu còn thường xuyên bắt bố chồng rửa chân cho mình.

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 Nước hơi nóng, cô con dâu đạp ngã bố chồng rồi đánh ông

Một lần, cô con dâu bắt bố chồng phải rửa chân cho mình như thường lệ nhưng lần này cô con dâu thấy nước hơi nóng nên đã đạp ngã bố chồng. Không chỉ vậy, cô con dâu còn động chân động tay với bố chồng, người hàng xóm đã chứng kiến tất cả cảnh tượng này.

Khi đó người chồng cũng có việc về thăm người thân nhưng không cho vợ biết, anh chồng chứng kiến toàn bộ sự việc. Thấy vợ mình quá đáng, anh chồng lập tức xông vào chỉ tay vào mặt trách móc vợ: “Sao cô bắt bố tôi rửa chân cho cô, không phải cô là người chăm sóc bố mẹ sao?”. Người vợ lên tiếng biện minh: “Đều là do bố anh tự nguyện, tôi ở nhà chăm sóc bố mẹ, anh còn trách tôi. Lẽ nào tôi không được hưởng thụ sao, anh đừng xen vào chuyện này”.

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 Anh chồng nhìn thấy toàn bộ sự việc chỉ thẳng mặt vợ...

Nghe thấy những lời này của vợ, người chồng liền trực tiếp lấy chậu nước rửa chân dưới đất hất thẳng vào mặt vợ: “Cô thích rửa chân đúng không? Lần này tôi rửa mặt cho cô, xem cô còn gì để nói nữa không?”. Người vợ vô cùng hoảng sợ trước hành động này của chồng, bình thường đều là cô bắt nạt người khác, chẳng thể ngờ lần này chồng cô lại tạt nước rửa chân vào mặt cô. Người vợ đòi ly hôn, người chồng trả lời ngay lập tức: “Tôi đồng ý” rồi dìu bố vào nhà, cô vợ bị nhốt bên ngoài không được vào trong.

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... sau đó hất chậu nước rửa chân vào mặt cô vợ 

Một số cư dân mạng xứ Trung đều cho rằng hành động của người chồng thực sự giải tỏa được cơn tức giận của tất cả mọi người. Cô con dâu bất hiếu như vậy nên ly hôn ngay lập tức. Cho dù không yêu thương bố mẹ chồng thì cũng không nên đối xử như vậy với người lớn tuổi.

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Từ khóa:   chăm sóc bố mẹ cư dân mạng xứ Trung đòi ly hôn

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